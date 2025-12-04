Tạm giữ tài xế ô tô đánh người đi xe máy sau va chạm giao thông

Chiều 4.12, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Bá Linh (25 tuổi, trú P.Vĩnh Tuy, Hà Nội), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27.11, tài xế Linh lái ô tô trên đường Phạm Hùng, đến khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, đoạn thuộc địa phận P.Yên Hòa (Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh N.Đ.D (23 tuổi, trú xã Sơn Đồng, Hà Nội) cầm lái.

Lê Bá Linh đánh người đi xe máy sau khi xảy ra va chạm giao thông ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau va chạm, hai bên có lời qua tiếng lại. Lúc này, tài xế ô tô lao vào đánh anh D. khiến nạn nhân bị thương. Đánh người xong, Linh lên xe rời đi.

Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người dân bức xúc trước hành vi hung hăng, côn đồ của Linh.

Nhận được trình báo, Công an P.Yên Hòa đã vào cuộc xác minh, làm việc với nạn nhân và những người liên quan.

Công an Hà Nội nhận định hành vi của Linh thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang đối với người tham gia giao thông.

Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Bá Linh theo quy định.