Tình huống nào dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn khi lái xe trên cao tốc?

Những ngày gần Tết Nguyên đán 2026, lưu lượng phương tiện tăng đột biến trên các tuyến cao tốc trọng điểm, kéo theo hàng loạt vụ tai nạn liên hoàn. Tai nạn "dồn toa" gây ùn tắc kéo dài, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau của giới tài xế. Với tốc độ di chuyển 90 - 120 km/giờ trên các tuyến cao tốc hiện nay, mọi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Chỉ một sai lầm nhỏ cũng dẫn đến tai nạn liên hoàn trên cao tốc ẢNH: TN

Dưới đây là những tình huống nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn:

Bám đuôi quá sát xe phía trước

Không giữ khoảng cách với xe phía trước là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn liên hoàn. Nhiều tài xế chủ quan, tự tin vào hệ thống phanh và khả năng phản xạ của bản thân nhưng quên rằng, tốc độ càng cao, xe cần quãng đường phanh càng dài để dừng hẳn.

Bám sát đuôi xe phía trước là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn trên cao tốc ẢNH: C.T

Việc bám sát đuôi xe phía trước làm mất khoảng trống an toàn để xử lý sự cố. Khi khoảng cách quá gần, xe phía trước chỉ cần giảm tốc nhẹ cũng khiến tài xế phương tiện phía sau không kịp phản ứng. Để đảm bảo an toàn, cần tuân thủ cự ly tối thiểu khi di chuyển trên cao tốc.

Chuyển làn đột ngột và tạt đầu

Hành vi chuyển làn đường đột ngột hoặc tạt đầu xe khác ở khoảng cự ly gần có thể tạo ra tình huống bất ngờ. Khi một phương tiện bị tạt đầu đột ngột, người lái buộc phải đạp phanh gấp để tránh va chạm trực tiếp, dẫn đến hiệu ứng dây chuyền cho các xe đang di chuyển ở tốc độ cao trên cùng một làn đường.

Những tình huống chuyển làn đột ngột có thể gây bất ngờ cho phương tiện phía sau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thao tác chuyển làn an toàn yêu cầu người lái phải bật đèn tín hiệu từ sớm, quan sát kỹ gương chiếu hậu và chỉ thực hiện chuyển làn khi đảm bảo khoảng cách với các phương tiện xung quanh.

Phanh gấp khi tầm nhìn bị hạn chế

Cách phanh cũng là một trong những lý do có thể dẫn đến các vụ va chạm liên hoàn. Một số tài xế "non" tay khi gặp sương mù, mưa lớn... thường có phản xạ đạp phanh gấp để dừng lại. Tuy nhiên, hành động này khiến các phương tiện phía sau không kịp trở tay, dễ dẫn đến tai nạn kiểu dồn toa.

Một số trường hợp tài xế phanh gấp ở tốc độ cao, có thể khiến người điều khiển xe phía sau không kịp trở tay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Do đó, khi gặp các tình huống ảnh hưởng đến tầm nhìn, tài xế nên chủ động bật đèn khẩn cấp, rà nhẹ phanh để báo hiệu cho các phương tiện phía sau nhận biết tình hình. Ngoài ra, cần duy trì tốc độ ổn định và chỉ dừng lại khi đã đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy để đảm bảo an toàn.



