Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Mạo hiểm dừng xe 'check-in' trên cao tốc: Cái giá phải trả nặng cỡ nào?

Chí Tâm
Chí Tâm
12/02/2026 09:27 GMT+7

Nhiều tài xế vẫn giữ thói quen dừng, đỗ xe tùy tiện ở làn khẩn cấp trên cao tốc để làm việc cá nhân, thậm chí chụp ảnh tự sướng; mặc kệ những nguy hiểm rình rập và mức phạt khá nặng theo quy định mới.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều tuyến cao tốc trên cả nước bắt đầu cho phép lưu thông, giúp rút ngắn thời gian di chuyển của người dân trong hành trình hồi hương. Tuy nhiên, sự thuận tiện về cơ sở hạ tầng đang đi kèm với thực trạng mất an toàn, xuất phát từ thói quen dừng, đỗ xe tùy tiện, kém ý thức của một số bộ phận tài xế.

Mạo hiểm dừng xe 'checkin' trên cao tốc: Cái giá phải trả nặng cỡ nào? - Ảnh 1.

Nhiều tài xế bất chấp nguy hiểm, dừng đỗ xe tại làn khẩn cấp trên cao tốc để làm việc cá nhân

ẢNH: C.T

Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên, một số tuyến cao tốc chưa có hạ tầng trạm dừng nghỉ nên khá nhiều người mạo hiểm dừng ở làn khẩn cấp để đi vệ sinh, nghỉ ngơi, thậm chí đứng chụp ảnh check-in để đăng mạng xã hội. Hiện tại, các tuyến cao tốc đang cho phép di chuyển tốc độ 90 - 120 km/giờ, mọi hành vi dừng xe không phục vụ mục đích kỹ thuật, bất khả kháng đều cực kỳ nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Về pháp lý, the0 khoản 2, điều 25, luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ tài xế chỉ được dừng, đỗ xe ở nơi quy định. Làn khẩn cấp trên cao tốc chỉ cho phép dừng, đỗ xe trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc gặp tình huống bất khả kháng, phải đảm bảo các yêu cầu về báo hiệu an toàn.

Việc dừng xe trên làn đường khẩn cấp để chụp ảnh tự sướng, giải quyết nhu cầu cá nhân không được coi là sự cố kỹ thuật hay tình huống bất khả kháng. Do đó, đây được xem là hành vi vi phạm trực tiếp quy tắc giao thông đường bộ.

Mạo hiểm dừng xe 'checkin' trên cao tốc: Cái giá phải trả nặng cỡ nào? - Ảnh 2.

Hành vi dừng xe trên làn khẩn cấp cao tốc để làm việc cá nhân vi phạm quy định luật TTATGTĐB 2024

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về mức xử phạt, căn cứ điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển xe ô tô dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền 12 - 14 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị áp dụng hình phạt bổ sung trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm c, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.

Pháp luật cũng quy định ngay cả khi gặp sự cố buộc phải dừng, đỗ xe trên làn đường khẩn cấp, tài xế phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp. Nếu không thể đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, phải đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m. Việc thiếu các thiết bị cảnh báo này khi dừng đỗ khẩn cấp cũng bị áp dụng khung hình phạt nêu trên.

Hiện nay, hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt trên các tuyến cao tốc để phục vụ việc phạt nguội. Mọi hình ảnh dừng xe trái phép đều được ghi lại làm căn cứ xử phạt và trừ điểm bằng lái. Do đó, người lái xe tuyệt đối không dừng đỗ trên cao tốc vì bất kỳ lý do cá nhân nào để đảm bảo an toàn cho gia đình, tránh bị xử phạt trước thềm năm mới.

Tin liên quan

Dừng, đỗ xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc: Bật đèn hazard liệu có đủ?

Dừng, đỗ xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc: Bật đèn hazard liệu có đủ?

Nhiều tài xế lầm tưởng chỉ cần bật đèn cảnh báo (hazard) khi dừng, đỗ xe trên cao tốc, tuy nhiên theo quy định, tùy vị trí dừng đỗ, người lái bắt buộc đặt thêm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn và tránh bị xử phạt nặng.

Ô tô tai nạn được bảo hiểm bồi thường: Có cần hồ sơ công an?

Xe nào được đặc cách miễn phí khi qua trạm BOT?

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc dừng xe trên cao tốc checkin lỗi dừng xe trên cao tốc Làn đường khẩn cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận