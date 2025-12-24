2 tình huống được phép dừng xe ở vị trí có biển cấm dừng, đỗ

Thời gian qua, lực lượng CSGT đã đẩy mạnh kiểm tra, xử lý hành vi dừng, đỗ xe sai quy định. Không chỉ tuần tra trực tiếp, hệ thống camera phạt nguội AI cũng tự động "bắt" các lỗi vi phạm kể trên. Điều này khiến nhiều tài xế lo ngại, bởi trong một số trường hợp cấp bách vẫn cần phải dừng xe tại những khu vực có biển cấm dừng, đỗ để xử lý tình huống.

Hành vi dừng, đỗ xe tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ bị phạt nặng theo Nghị định 168 ẢNH: V.P

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), hành vi dừng ô tô tại nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" sẽ bị phạt tiền 600.000 - 800.000 đồng, căn cứ theo điểm đ, khoản 2, điều 6. Trường hợp đỗ ô tô tại vị trí này, mức phạt tăng lên từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo điểm e, khoản 3, điều 6.

Đặc biệt, nếu việc dừng, đỗ xe trái phép gây ùn tắc giao thông, tài xế sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm k, khoản 5, điều 6, Nghị định 168; đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Trong tình huống xấu nhất, lỗi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng theo điểm a, khoản 10, điều 6 và bị trừ 10 điểm bằng lái xe theo điểm d, khoản 16, điều 6.

2 trường hợp được dừng xe tại vị trí có biển cấm dừng, đỗ

Áp dụng theo Nghị định 168, có hiệu lực từ năm 2025, mức phạt đối với các hành vi liên quan đến lỗi dừng, đỗ xe tại vị trí có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" là khá nặng. Tuy nhiên, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB 2024) vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, tài xế cần nắm để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Đầu tiên, căn cứ theo khoản 2, điều 11, luật TTATGTĐB 2024, người tham gia giao thông phải chấp hành hệ thống báo hiệu theo thứ tự ưu tiên nhất định. Trong đó, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông đứng ở vị trí đầu tiên, xếp trên biển báo hiệu đường bộ.

Trường hợp bất khả kháng hoặc tài xế có thể dừng xe tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ xe nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện cho phép ẢNH: V.P

Như vậy, trong tình huống CSGT ra hiệu yêu cầu dừng xe tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ xe để kiểm tra hành chính hoặc nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, tài xế hoàn toàn được phép dừng mà không lo bị phạt.

Tiếp theo, nếu như phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống bất khả kháng, tài xế được phép dừng, đỗ tại nơi có biển cấm. Tuy nhiên, tình huống này bắt buộc phải bật đèn khẩn cấp và đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" phía sau phương tiện, căn cứ theo khoản 7, điều 18, luật TTATGTĐB 2024.

Hiểu rõ các trường hợp ngoại lệ giúp tài xế tránh bị phạt ngoài ý muốn và giúp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, chủ xe nên trang bị biển cảnh báo tam giác. Khi xảy ra sự cố tại khu vực cấm, việc bật đèn khẩn cấp, đặt biển báo đúng quy định là bằng chứng thuyết phục cho việc dừng xe đúng luật.