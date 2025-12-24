Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

2 tình huống được phép dừng xe ở vị trí có biển cấm dừng, đỗ

Chí Tâm
Chí Tâm
24/12/2025 09:39 GMT+7

Dù hành vi dừng xe nơi có biển cấm dừng, đỗ xe sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP nhưng pháp luật vẫn quy định 2 trường hợp ngoại lệ giúp tài xế tránh bị phạt trong tình huống cấp bách.

Thời gian qua, lực lượng CSGT đã đẩy mạnh kiểm tra, xử lý hành vi dừng, đỗ xe sai quy định. Không chỉ tuần tra trực tiếp, hệ thống camera phạt nguội AI cũng tự động "bắt" các lỗi vi phạm kể trên. Điều này khiến nhiều tài xế lo ngại, bởi trong một số trường hợp cấp bách vẫn cần phải dừng xe tại những khu vực có biển cấm dừng, đỗ để xử lý tình huống.

2 tình huống được phép dừng xe ở vị trí có biển cấm dừng, đỗ - Ảnh 1.

Hành vi dừng, đỗ xe tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ bị phạt nặng theo Nghị định 168

ẢNH: V.P

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), hành vi dừng ô tô tại nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" sẽ bị phạt tiền 600.000 - 800.000 đồng, căn cứ theo điểm đ, khoản 2, điều 6. Trường hợp đỗ ô tô tại vị trí này, mức phạt tăng lên từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo điểm e, khoản 3, điều 6.

Đặc biệt, nếu việc dừng, đỗ xe trái phép gây ùn tắc giao thông, tài xế sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm k, khoản 5, điều 6, Nghị định 168; đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Trong tình huống xấu nhất, lỗi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng theo điểm a, khoản 10, điều 6 và bị trừ 10 điểm bằng lái xe theo điểm d, khoản 16, điều 6.

2 trường hợp được dừng xe tại vị trí có biển cấm dừng, đỗ

Áp dụng theo Nghị định 168, có hiệu lực từ năm 2025, mức phạt đối với các hành vi liên quan đến lỗi dừng, đỗ xe tại vị trí có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" là khá nặng. Tuy nhiên, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB 2024) vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, tài xế cần nắm để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Đầu tiên, căn cứ theo khoản 2, điều 11, luật TTATGTĐB 2024, người tham gia giao thông phải chấp hành hệ thống báo hiệu theo thứ tự ưu tiên nhất định. Trong đó, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông đứng ở vị trí đầu tiên, xếp trên biển báo hiệu đường bộ.

2 tình huống được phép dừng xe ở vị trí có biển cấm dừng, đỗ - Ảnh 2.

Trường hợp bất khả kháng hoặc tài xế có thể dừng xe tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ xe nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện cho phép

ẢNH: V.P

Như vậy, trong tình huống CSGT ra hiệu yêu cầu dừng xe tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ xe để kiểm tra hành chính hoặc nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, tài xế hoàn toàn được phép dừng mà không lo bị phạt.

Tiếp theo, nếu như phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống bất khả kháng, tài xế được phép dừng, đỗ tại nơi có biển cấm. Tuy nhiên, tình huống này bắt buộc phải bật đèn khẩn cấp và đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" phía sau phương tiện, căn cứ theo khoản 7, điều 18, luật TTATGTĐB 2024.

Hiểu rõ các trường hợp ngoại lệ giúp tài xế tránh bị phạt ngoài ý muốn và giúp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, chủ xe nên trang bị biển cảnh báo tam giác. Khi xảy ra sự cố tại khu vực cấm, việc bật đèn khẩn cấp, đặt biển báo đúng quy định là bằng chứng thuyết phục cho việc dừng xe đúng luật.

Tin liên quan

Tài xế dễ bị phạt nguội bởi camera AI khi dừng xe để đón, trả khách

Tài xế dễ bị phạt nguội bởi camera AI khi dừng xe để đón, trả khách

Nhiều tài xế vẫn giữ thói quen đón, trả khách tại cổng bệnh viện, trường học, bến xe... để tiết kiệm thời gian nhưng hành vi này có thể bị camera phạt nguội AI "bắt" lỗi và bị xử phạt theo quy định.

Dừng ô tô đi rút tiền, mua đồ... có thể bị phạt đến 6 triệu đồng

3 trường hợp quên bật đèn xi-nhan khiến tài xế bị phạt

Khám phá thêm chủ đề

dừng xe dừng đỗ xe biển cấm dừng CSGT cấm dừng xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận