Vì sao không nên bật đèn nội thất ô tô khi lái xe ban đêm?

Bên cạnh hệ thống đèn bên ngoài xe, hầu hết các mẫu ô tô hiện nay đều được trang bị đèn nội thất. Bộ phần này không chỉ góp phần tăng tính thẩm mỹ, tạo không gian sang trọng, hiện đại cho nội thất ô tô mà cải thiện khả năng quan sát bên trong ca-bin vào ban đêm. Trong một số trường hợp sử dụng ô tô vào ban đêm hay tại những khu vực thiếu ánh sáng, người dùng có thể bật đèn nội thất ô tô để tìm đồ vật hay quan sát trẻ nhỏ trong xe…

Tuy nhiên, không ít tài xế thường vô tư bật đèn nội thất ô tô khi lái xe vào ban đêm, ngay cả khi lưu thông trên cao tốc, quốc lộ… hành động này tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn không ít rủi ro, ảnh hưởng đến tầm nhìn, sự tập trung của người lái và dễ dẫn đến tai nạn.

Không ít tài xế thường vô tư bật đèn nội thất ô tô khi lái xe vào ban đêm, ngay cả khi lưu thông trên cao tốc, quốc lộ… Ảnh: B.H

Dưới đầy là những lý do người lái không nên bật đèn nội thất ô tô khi lái xe ban đêm:

Bật đèn nội thất ô tô dễ gây lóa mắt, giảm khả năng quan sát

Nguyên nhân lớn nhất khiến người lái không nên bật đèn nội thất khi chạy xe ban đêm là hiện tượng lóa và phản xạ ánh sáng trên kính lái. Khi đèn trong khoang nội thất ô tô sáng hơn môi trường bên ngoài, ánh sáng sẽ phản chiếu lên kính chắn gió phía trước, tạo ra các vùng mờ hoặc bóng phản chiếu khiến người lái khó quan sát phía trước.

Trong điều kiện ban đêm, mắt người đã phải thích nghi để nhìn rõ trong môi trường thiếu sáng. Việc bật đèn nội thất đột ngột hoặc duy trì ánh sáng mạnh trong nội thất có thể khiến mắt bị "rối loạn thích nghi", làm giảm khả năng nhận diện chướng ngại vật, người đi bộ hay xe máy phía trước.

Việc bật đèn nội thất đột ngột hoặc duy trì ánh sáng mạnh trong nội thất có thể khiến mắt bị "rối loạn thích nghi", làm giảm khả năng nhận diện chướng ngại vật Ảnh: B.H

Dễ khiến người lái mất tập trung khi lái xe

Lái ô tô vào ban đêm tầm nhìn thường bị hạn chế đáng kể, do đó đòi hỏi tài xế phải luôn duy trì sự tập trung. Nếu bật đèn nội thất ô tô, ánh sáng trong khoang lái cũng có thể khiến người lái phân tâm, nhất là khi có hành khách phía sau cử động, đọc sách hoặc sử dụng điện thoại.

Những chuyển động và ánh sáng trong khoang nội thất dễ thu hút ánh nhìn, khiến tài xế vô thức rời mắt khỏi mặt đường, dù chỉ trong vài giây. Nếu lái ô tô tốc độ cao, nhất là khi trên đường cao tốc… khoảng thời gian lơ là vài giây cũng đủ làm tăng nguy cơ tai nạn.

Ánh sáng đèn nội thất có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn gương chiếu hậu

Một vấn đề khác ít được chú ý chính là việc đèn nội thất khi bật sáng có thể làm giảm hiệu quả quan sát qua gương chiếu hậu. Ánh sáng trong xe khiến hình ảnh phía sau trở nên mờ hơn, khó phân biệt khoảng cách và tốc độ của các phương tiện đang tiếp cận, đặc biệt là xe máy hoặc ô tô không bật đèn đúng quy định. Do đó, rất dễ dẫn đến tai nạn.

Người lái chỉ nên bật đèn nội thất ô tô trong thời gian ngắn và khi xe đang dừng hoặc chạy với tốc độ rất thấp, chẳng hạn lúc đỗ xe bên đường để tìm đồ Ảnh: Otomotif

Theo các tài xế có kinh nghiệm, người lái chỉ nên bật đèn nội thất ô tô trong thời gian ngắn và khi xe đang dừng hoặc chạy với tốc độ rất thấp, chẳng hạn lúc đỗ xe bên đường để tìm đồ vật. Với các mẫu xe hiện đại, đèn nội thất thường được thiết kế tự động giảm độ sáng hoặc tắt khi xe vào số D nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng người lái vẫn cần chủ động kiểm soát. Ban đêm vốn đã là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn do tầm nhìn hạn chế và tâm lý chủ quan. Vì vậy, việc giữ khoang lái đủ tối, tập trung tối đa vào mặt đường, gương chiếu hậu và các tín hiệu giao thông là điều cần thiết.