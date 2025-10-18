Thực hư việc làm sạch đèn pha ô tô bị ố vàng bằng kem đánh răng

Tương tự một số chi tiết, bộ phận trên ô tô, cụm đèn pha ô tô sau một thời gian sử dụng chịu tác động của các yếu tố môi trường, nhiệt độ… sẽ dần bị ố vàng, xỉn màu. Điều này không chỉ làm giảm khả năng chiếu sáng mà còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ của xe. Chính vì vậy, không ít người dùng ô tô truyền tai nhau "mẹo" dùng kem đánh răng để đánh bóng, làm sáng trở lại cụm đèn pha ô tô bị ố vàng.

Cụ thể, phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần bôi kem đánh răng lên bề mặt vỏ đèn pha (thường làm bằng mica hoặc thủy tinh), sau đó chà nhẹ rồi lau sạch, bề mặt vỏ đèn pha sẽ trong suốt trở lại như mới. Tuy nhiên, thực tế hiệu quả của phương pháp này ra sao và có ảnh hưởng gì đến lớp bảo vệ bề mặt đèn hay không lại là vấn đề cần được nhìn nhận đúng.

Cụm đèn pha ô tô sau một thời gian sử dụng chịu tác động từ môi trường, nhiệt độ… sẽ dần bị ố vàng, xỉn màu Ảnh: B.H

Liên quan đến vấn đề này, anh Trần Hồng Phúc, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết: "Việc sử dụng kem đánh răng không phải là giải pháp hiệu quả để phục hồi tình trạng đèn pha bị xỉn màu hoặc ố vàng. Đây chỉ là một trong những cách để loại bỏ vết bẩn cứng đầu, nhựa cây, xác côn trùng… bám dính khó tẩy trên bề mặt đèn. Còn để phục hồi tình trạng vỏ đèn pha ô tô, trước hết phải cần chà nhám từ thô nhất đến mịn nhất trước khi có thể khôi phục bằng cách đánh bóng, nhất là với loại vỏ đèn làm bằng chất liệu mica".

Đặc biệt, với các loại vỏ đèn pha làm bằng nhựa mica, theo anh Phúc rất khó để tẩy hết lớp ố vàng màu vàng bằng cách dùng kem đánh răng. Thực tế trong kem đánh răng có chứa các hạt mài mòn nhẹ (như silica) giúp loại bỏ mảng bám, ố vàng trên răng. Khi áp dụng lên bề mặt vỏ đèn pha làm bằng kim loại các hạt này chỉ có thể mài mòn lớp màng oxy hóa rất mỏng trên bề mặt vỏ đèn, do đó khi lau sạch thường giúp đèn trông sáng hơn tạm thời. Trong khi đó, với các loại vỏ đèn vốn được làm từ nhựa polycarbonate hay mica sẽ không hiệu quả nếu sử dụng phương pháp này.

Việc sử dụng kem đánh răng không phải là giải pháp hiệu quả để phục hồi tình trạng đèn pha bị xỉn màu hoặc ố vàng Ảnh: B.H

Không những vậy, phương pháp dùng kem đánh răng để làm sạch bóng bề mặt vỏ đèn pha ô tô cũng tiềm ẩn rủi ro. Bởi theo các kỹ thuật viên, lớp ngoài cùng của vỏ đèn pha ô tô được phủ một lớp sơn bảo vệ chống tia cực tím (UV). Lớp này giúp hạn chế nhựa bị oxy hóa, giữ đèn trong suốt lâu dài. Nếu người dùng thường xuyên dùng kem đánh răng và chà mạnh lên bề mặt vỏ đèn, lớp bảo vệ này có thể bị mài mòn, dưới tác động của yếu tố thời tiết sẽ khiến đèn nhanh ngả vàng hơn sau một thời gian ngắn.

Thay vì sử dụng kem đánh răng, các garage và trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp thường dùng bộ đánh bóng đèn pha chuyên dụng gồm dung dịch tẩy lớp oxy hóa, máy đánh bóng và sơn phủ bảo vệ UV. Quy trình này giúp đèn phục hồi độ trong suốt ban đầu, đồng thời duy trì độ bền lâu hơn. Theo anh Phúc, tùy thuộc vào mỗi dòng xe, chi phí đánh bóng đèn pha ô tô thường rơi vào khoảng 750 ngàn đến 1 triệu đồng.

Dùng kem đánh răng làm sạch đèn pha ô tô chỉ là biện pháp tạm thời, phù hợp khi cần làm sạch nhanh, tiết kiệm chi phí Ảnh: B.H

Dùng kem đánh răng làm sạch đèn pha ô tô chỉ là biện pháp tạm thời, phù hợp khi cần xử lý nhanh, tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc thực hiện sai cách, người dùng có thể vô tình làm hỏng lớp bảo vệ, thậm chí còn khiến đèn xuống cấp nhanh hơn.