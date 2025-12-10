3 cách tài 'già' sử dụng ngôn ngữ đèn xi-nhan thay cho lời cảnh báo

Theo quy định, đèn xi-nhan (đèn báo rẽ) dùng để báo hiệu khi phương tiện chuyển hướng hoặc thay đổi làn đường. Tuy nhiên, trên các tuyến quốc lộ hay cung đường đèo dốc, tài xế thường bắt gặp những tình huống sử dụng đèn rất khác "sách vở". Chẳng hạn như xe phía trước đi thẳng nhưng vẫn bật xi-nhan trái hoặc đang chạy lại bất ngờ bật đèn rẽ phải rồi nép sát lề đường.

Nhiều tài xế sử dụng đèn xi-nhan làm ngôn ngữ cảnh báo thay cho lời nói ẢNH: T.N

Thực tế, đây là những quy ước ngầm, một dạng ngôn ngữ giao tiếp đặc biệt được giới tài xế xe tải, xe khách, xe container... đúc kết để hỗ trợ nhau trong quá trình di chuyển, giúp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Dưới đây là 3 tín hiệu đèn xi-nhan phổ biến nhất thay cho lời nói:

Bật xi-nhan trái khi đang đi thẳng: Không nên vượt

Đây là tình huống dễ gây hiểu lầm nhất với những người mới lái. Thực tế thường gặp khi xe phía sau di chuyển sát phương tiện phía trước trên đường hẹp và ra tín hiệu xin vượt. Đáp lại tín hiệu đó, tài xế xe phía trước bật đèn xi-nhan trái dù vẫn bám làn đường đi thẳng, thậm chí có trường hợp còn đánh lái nhẹ ra giữa đường để ra hiệu chưa thể vượt.

Xi-nhan trái khi đang đi thẳng cũng là một cách cảnh báo phía trước có chướng ngại vật, xe sau không nên vượt ẢNH: T.V

Nhiều tài xế thường vội nhận định đây là hành vi chèn ép. Tuy nhiên, thông điệp thực sự của tín hiệu này là: "Nguy hiểm, không nên vượt".

Với vị trí người điều khiển xe phía trước, tầm quan sát sẽ bao quát hơn, giúp phát hiện nhiều mối nguy hiểm mà phương tiện phía sau không thấy được. Đó có thể là xe ngược chiều đang đi tới, khúc cua khuất tầm nhìn hoặc chướng ngại vật bất ngờ. Nháy đèn trái lúc này đóng vai trò cảnh báo xe phía sau khỏi những tình huống nguy hiểm.

Bật xi-nhan phải kèm giảm tốc: Nhường đường, cho phép vượt

Trái ngược với tình huống trên, đây là tín hiệu mang lại cảm giác dễ chịu và an tâm nhất khi lưu thông. Khi xe sau ra hiệu xin vượt và nhận thấy xe phía trước bật đèn xi-nhan phải, đồng thời giảm tốc độ, nép nhẹ vào lề đường, đó là lúc điều kiện vượt đã đảm bảo an toàn.

Bật đèn xi-nhan phải, nép sát vào lề mang có thể ý nghĩa cảnh báo an toàn để xe sau vượt lên phía trước ẢNH: D.L

Thông điệp được hiểu là: "Đường phía trước thông thoáng, an toàn, xe sau có thể vượt lên". Đây là nét đẹp văn hóa giao thông, thể hiện sự nhường nhịn và hợp tác giữa các tài xế. Trong tình huống này, sau khi vượt qua an toàn, tài xế nên đáp lại bằng cử chỉ "cảm ơn" như nháy đèn hazard hoặc bấm một tiếng còi ngắn để cảm ơn tài xế phía trước.

Bật xi-nhan trái liên tục khi ôm cua: Cảnh báo xe ngược chiều

Cách thể hiện ngôn ngữ đèn báo rẽ này thường xuất hiện ở những đoạn đường đèo quanh co, khúc khuỷu. Người đi đường dễ bắt gặp hình ảnh xe đầu kéo hoặc xe tải lớn bật xi-nhan trái liên tục ngay cả khi đang ôm cua trên đoạn đường không có ngã rẽ.

Nhiều tài xế thường bật xi-nhan trái để cảnh báo phương tiện đi ngược chiều về những khúc cua gắt ẢNH: DUY TUẤN

Tín hiệu này thực chất không dành cho xe đi sau, chủ yếu hướng đến các phương tiện đi ngược chiều đang bị khuất bởi vách núi hoặc góc cua. Do đặc thù thân xe dài, khi vào cua, các loại xe tải lớn thường phải mở rộng vòng cua và lấn sang làn đường đối diện (gọi là chém cua). Việc bật xi-nhan trái từ xa là lời cảnh báo sớm để xe ngược chiều chủ động giảm tốc, nhường đường, tránh tình huống bất ngờ, dẫn đến tai nạn ngay tại đỉnh khúc cua.

Dù các quy tắc ngầm này khá hữu ích, mang đậm tính nhân văn nhưng tài xế không nên phó mặc sự an toàn vào tín hiệu của xe khác. Các "mật ngữ" xi-nhan này chỉ nên dùng để tham khảo trong quá trình di chuyển. Quyết định vượt xe vẫn phải dựa trên quan sát, phán đoán của chính người cầm lái để đảm bảo an toàn.

Việc hiểu và trân trọng những tín hiệu cảnh báo này góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh hơn.