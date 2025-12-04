Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

'Ôm cua' có nhất thiết phải bật đèn xi-nhan báo hiệu?

Tâm Võ
Tâm Võ
04/12/2025 10:25 GMT+7

Nhiều tài xế có thói quen bật đèn xi-nhan khi đi trên các đoạn đường cong vì tâm lý lo ngại bị xử phạt. Tuy nhiên, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 và Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã quy định rất rõ vấn đề này.

Khi di chuyển trên các cung đường đèo dốc quanh co hoặc đoạn đường cong, không khó để bắt gặp hình ảnh tài xế bật đèn xi-nhan mỗi khi ôm cua. Thói quen này phần lớn xuất phát từ tâm lý muốn đảm bảo an toàn, hoặc lo ngại bị xử phạt lỗi chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ.

'Ôm cua' có nhất thiết phải bật đèn xi-nhan báo hiệu?- Ảnh 1.

Nhiều tài xế bật đèn xi-nhan dù đi trên các đoạn đường cong, không giao cắt

ẢNH: BÁ HÙNG

Thực tế này khiến không ít người dùng ô tô, đặc biệt là các tài xế mới, thắc mắc liệu đi theo đường cong có bắt buộc phải bật đèn xi-nhan hay không và nếu không bật liệu có bị xử phạt?

Trước hết, cần phải hiểu rõ định nghĩa về hành vi chuyển hướng trong luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025. Căn cứ theo khoản 1, điều 15 của luật này, chuyển hướng xe là tình huống giao thông mà xe rẽ trái hoặc rẽ phải hoặc quay đầu xe.

Như vậy, luật đã quy định cụ thể hành vi chuyển hướng chỉ bao gồm 3 trường hợp. Khi lái xe đi qua đoạn đường cong không có ngã rẽ, người lái thực chất vẫn đang đi theo lộ trình vốn có của đường, không mang ý nghĩa chuyển sang một hướng khác. Do vậy, việc đi theo đường cong trong trường hợp này không được xem là hành vi chuyển hướng xe.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) cũng làm rõ vấn đề này. Cụ thể tại điểm c, khoản 3, điều 6, Nghị định 168 có nêu rõ mức phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển ô tô thực hiện hành vi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ.

'Ôm cua' có nhất thiết phải bật đèn xi-nhan báo hiệu?- Ảnh 2.

Tại các đoạn đường cong nhập làn cao tốc, người lái bắt buộc phải bật xi-nhan báo rẽ

ẢNH: AI

Tuy nhiên, điều khoản này cũng ghi nhận trường hợp ngoại lệ: "trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức".

Như vậy, nếu tài xế đi trên một đoạn đường cong, không giao nhau với đường khác, việc không bật đèn xi-nhan là đúng quy định và không bị xử phạt.

Quy định này cũng được áp dụng với xe máy và được nêu rõ tại điểm a, khoản 3, điều 7 của Nghị định này. Mức phạt cho lỗi không có tín hiệu báo hướng rẽ đối với xe máy từ 600.000 - 800.000 đồng; trừ trường hợp đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, tài xế cần phân biệt rõ hai tình huống cụ thể để thực hiện đúng luật.

Đối với những đoạn đường cong không có giao cắt như đường đèo dốc hoặc đường cong không có ngã rẽ, người điều khiển phương tiện không bắt buộc phải bật đèn xi-nhan. Thay vào đó, tài xế cần tập trung quan sát, giảm tốc độ và tuân thủ đúng làn đường quy định để đảm bảo an toàn.

Ngược lại, tại các vị trí đường cong nhưng có giao nhau hoặc tách, nhập làn như ngã rẽ chữ Y, đường nhánh ra vào vòng xuyến, lối nhập làn cao tốc... việc bật đèn xi-nhan báo rẽ là bắt buộc. Lúc này, người lái thực chất đã thực hiện hành vi chuyển hướng sang làn đường hoặc phần đường khác. Nếu không bật tín hiệu báo trước trong tình huống này, tài xế sẽ bị xử phạt theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

