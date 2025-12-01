Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Quy định mới khi chở trẻ em trên ô tô, tài xế cần chú ý

Tâm Võ
Tâm Võ
01/12/2025 09:22 GMT+7

Những quy định, mức xử phạt về các hành vi liên quan đến chở trẻ em trên ô tô sẽ được áp dụng từ năm 2026. Do đó, tài xế cần nắm rõ để đảm bảo an toàn khi di chuyển, tránh bị phạt quy định tại Nghị định 168.

Theo Hiệp hội An toàn giao thông Đường Bộ Toàn cầu (GRSP), việc sử dụng các thiết bị an toàn sẽ giúp giảm các vụ chấn thương nghiêm trọng lên đến 72%, giảm tỉ lệ tử vong đến 81% đối với trẻ em khi ngồi trên ô tô. Ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, tỉ lệ phụ huynh sử dụng ghế an toàn cho trẻ em tương đối cao nhưng tại Việt Nam, con số này khá thấp.

Tài xế chú ý quy định mới khi chở trẻ em trên ô tô - Ảnh 1.

Tài xế phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên ô tô khi di chuyển

ẢNH: TN

Trước đây, pháp luật chỉ yêu cầu hành khách trên ô tô phải thắt dây an toàn và không được chở quá số người quy định, chưa có quy định cụ thể về vị trí ngồi của trẻ em hay việc sử dụng ghế an toàn. Điều này dẫn đến nhiều trường hợp trẻ nhỏ ngồi cùng hàng ghế người lái nhưng không có thiết bị an toàn phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn.

Xét về quy tắc giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, điều 10, luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định: "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em".

Tài xế chú ý quy định mới khi chở trẻ em trên ô tô - Ảnh 2.

Tài xế phải có dây đai an toàn, ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi, quy định khi lái xe đưa đón trẻ em, học sinh

ẢNH: TUYẾN PHAN

Kể từ ngày 1.1.2026, quy định về việc chở trẻ em trên ô tô cũng được siết chặt, áp dụng xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Căn cứ theo quy định tại điểm m, khoản 3, điều 6, Nghị định 168, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô cùng hàng ghế với tài xế (trừ xe chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng các thiết bị an toàn phù hợp với trẻ em theo quy định.

Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, kết hợp đưa đón trẻ em mầm non, học sinh, tài xế phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định. Nếu vi phạm, người điều khiển phương tiện bị phạt 1 - 2 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 27, Nghị định 168.

Nhiều chuyên gia nhận định đây là bước tiến lớn trong việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ tổn thương khi ngồi trên ô tô trong quá trình tham gia giao thông. Quy định mới đặt ra nghĩa vụ mang tính pháp lý đối với người điều khiển phương tiện, góp phần hình thành thói quen, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trên ô tô. Đây vốn là điều bắt buộc, được áp dụng từ lâu ở nhiều quốc gia phát triển.

Tin liên quan

Cục CSGT cảnh báo: Mặc áo giả thắt dây an toàn không tránh được phạt nguội

Cục CSGT cảnh báo: Mặc áo giả thắt dây an toàn không tránh được phạt nguội

Trên trang fanpage chính thức, Cục CSGT khuyến cáo người dùng ô tô không nên sử dụng các loại áo có họa tiết giả dây an toàn ô tô, đồng thời khẳng định "chiêu trò" này không thể qua mắt lực lượng chức năng.

Thực hư hành khách trên ô tô không cài dây an toàn vẫn bị phạt tiền?

Ngồi ghế sau ô tô có bắt buộc thắt dây an toàn như ghế trước?

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô chở trẻ em chở trẻ em ngồi trước ghế trẻ em
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận