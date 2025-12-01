Quy định mới khi chở trẻ em trên ô tô, tài xế cần chú ý

Theo Hiệp hội An toàn giao thông Đường Bộ Toàn cầu (GRSP), việc sử dụng các thiết bị an toàn sẽ giúp giảm các vụ chấn thương nghiêm trọng lên đến 72%, giảm tỉ lệ tử vong đến 81% đối với trẻ em khi ngồi trên ô tô. Ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, tỉ lệ phụ huynh sử dụng ghế an toàn cho trẻ em tương đối cao nhưng tại Việt Nam, con số này khá thấp.

Tài xế phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên ô tô khi di chuyển ẢNH: TN

Trước đây, pháp luật chỉ yêu cầu hành khách trên ô tô phải thắt dây an toàn và không được chở quá số người quy định, chưa có quy định cụ thể về vị trí ngồi của trẻ em hay việc sử dụng ghế an toàn. Điều này dẫn đến nhiều trường hợp trẻ nhỏ ngồi cùng hàng ghế người lái nhưng không có thiết bị an toàn phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn.

Xét về quy tắc giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, điều 10, luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định: "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em".

Tài xế phải có dây đai an toàn, ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi, quy định khi lái xe đưa đón trẻ em, học sinh ẢNH: TUYẾN PHAN

Kể từ ngày 1.1.2026, quy định về việc chở trẻ em trên ô tô cũng được siết chặt, áp dụng xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Căn cứ theo quy định tại điểm m, khoản 3, điều 6, Nghị định 168, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô cùng hàng ghế với tài xế (trừ xe chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng các thiết bị an toàn phù hợp với trẻ em theo quy định.

Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, kết hợp đưa đón trẻ em mầm non, học sinh, tài xế phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định. Nếu vi phạm, người điều khiển phương tiện bị phạt 1 - 2 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 27, Nghị định 168.

Nhiều chuyên gia nhận định đây là bước tiến lớn trong việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ tổn thương khi ngồi trên ô tô trong quá trình tham gia giao thông. Quy định mới đặt ra nghĩa vụ mang tính pháp lý đối với người điều khiển phương tiện, góp phần hình thành thói quen, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trên ô tô. Đây vốn là điều bắt buộc, được áp dụng từ lâu ở nhiều quốc gia phát triển.