Vì sao không nên đạp ga ngay sau khi khởi động làm nóng động cơ ô tô?

Khởi động động cơ ô tô rồi để xe hoạt động không tải trong vài phút là điều cần thiết nhằm "làm nóng máy" trước khi sử dụng ô tô. Bởi theo các chuyên gia kỹ thuật, ô tô sau khi đỗ qua đêm hay vài ngày không sử dụng, dầu động cơ thường lắng xuống các-te (dưới đáy động cơ), hệ thống nhiên liệu chưa được bơm đủ để đưa vào buồng đốt… Nếu động cơ được khởi động và chạy không tải vài phút vào buổi sáng sẽ giúp dầu nhớt động cơ bơm đều lên các bộ phận như piston, trục cam, van… Bên cạnh đó, thói quen khởi động làm nóng động cơ ô tô cũng giúp ổn định vòng tua máy, hệ thống nhiên liệu và động cơ đạt đến nhiệt độ làm việc lý tưởng.

Khởi động động cơ ô tô rồi để xe hoạt động không tải trong vài phút là điều cần thiết nhằm "làm nóng máy" trước khi sử dụng ô tô Ảnh: B.H

Phần lớn người dùng ô tô cũng hiểu rõ tác dụng của thói quen này nhưng không phải ai cũng thao tác đúng. Thực tế, không ít tài xế, đặc biệt là tài mới thường có thói quen đạp ga ngay sau khi khởi động để nhanh "làm nóng" động cơ ô tô. Trao đổi với PV Thanh Niên, H.Q.M ngụ phường Dĩ An, TP.HCM cho biết: "Cũng giống như một số tài xế lái xe tải. Sau khi đề máy, tôi thường nhấn vài nhịp ga đầu để giúp động cơ làm được làm nóng nhanh hơn."

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật cách làm nóng động cơ như thao tác anh H.Q.M thực hiện không những phản tác dụng mà còn gây hại cho động cơ, ảnh hưởng đến tuổi thọ của xe về lâu dài. "Nhấn chân ga ngay sau khi khởi động động cơ sẽ làm tăng vòng tua máy và khiến động cơ sinh nhiệt nhanh hơn, nhưng đây không phải là cách làm đúng." Anh Trần Hồng Phúc, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Thủ Đức, TP.HCM chia sẻ.

Thực tế, thói quen đạp ga ngay sau khi khởi động của một số tài xế để "làm nóng" động cơ ô tô sẽ không hiệu quả mà ngược lại còn phản tác dụng, gây hại cho động cơ.

Thói quen đạp ga ngay sau khi khởi động của một số tài xế để "làm nóng" động cơ ô tô sẽ không hiệu quả mà ngược lại còn phản tác dụng, gây hại cho động cơ Ảnh: B.H

Đạp ga ngay sau khi khởi động sẽ làm hại động cơ ô tô, "ngốn" nhiên liệu

"Với ô tô đã để qua đêm hoặc trong điều kiện thời tiết lạnh, dầu bôi trơn vẫn đang nằm trong các-te và chưa kịp được bơm đều đến các chi tiết bên trong động cơ. Nếu tài xế đạp ga mạnh ở thời điểm này sẽ khiến vòng tua máy tăng cao đột ngột, các chi tiết kim loại trong động cơ như piston, xéc-măng, trục cam... ma sát với nhau trong tình trạng thiếu dầu bôi trơn, dần dần sẽ gây mài mòn sớm và có thể dẫn đến hư hỏng." Anh Hồng Phúc giải thích thêm.

Không những vậy, việc đạp ga ngay sau khi khởi động động cơ còn làm tăng tiêu hao nhiên liệu và lượng khí thải độc hại. Bởi khi động có vừa khởi động, các cảm biến và bộ điều khiển điện tử (ECU) trên ô tô cần vài giây để ổn định và hiệu chỉnh tỷ lệ hòa khí tối ưu. Nếu người lái đạp ga sớm, lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt có thể không chuẩn, khiến hỗn hợp hòa khí quá giàu hoặc quá nghèo, dẫn đến hiện tượng tiếng nổ không đều, tiêu hao nhiên liệu.

Khi động cơ chưa đạt đến nhiệt độ vận hành lý tưởng, việc đạp ga khiến nhiên liệu chưa cháy hết, sinh ra muội than bám vào bu-gi, van xả và đầu cảm biến ô-xy Ảnh: B.H

Ngoài ra, khi động cơ chưa đạt đến nhiệt độ vận hành lý tưởng, việc đạp ga khiến nhiên liệu chưa cháy hết, sinh ra muội than bám vào bu-gi, van xả và đầu cảm biến ô-xy. Thói quen này nếu lặp đi lặp lại, theo thời gian các muội bám này gây giảm hiệu suất đánh lửa, tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và ảnh hưởng đến hiệu quả của bộ lọc khí thải (catalytic converter).

Các bước khởi động làm nóng động cơ ô tô vào buổi sáng

Để "làm nóng máy" hiệu quả, không ảnh hưởng đến động cơ, theo các chuyên gia kỹ khi bước vào xe, nên chú ý kiểm tra, tắt các tính năng, hệ thống như điều hòa nhiệt độ… Điều này sẽ giúp động cơ không phải làm việc quá nhiều ngay từ khi chưa được làm nóng.

Sau đó, đạp bàn đạp phanh, nhấn nút khởi động và để động cơ hoạt động không tải cho đến khi vòng tua máy giảm xuống dưới 1.000 vòng/phút và tiếng máy nghe nhẹ, êm hơn… có thể bắt đầu hành trình. Lưu ý, trong khoảng 2 - 3 phút lái xe đầu tiên nên tập trung, tránh đạp thốc ga để tăng tốc hoặc ép vòng tua máy quá cao.