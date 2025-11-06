Sai lầm phổ biến của tài xế khi gạt đèn xi-nhan trong quá trình vượt ô tô

Xi-nhan là một trong những đèn tín hiệu quan trọng khi tham gia giao thông, đặc biệt trong những tình huống rủi ro cao như vượt xe, chuyển làn. Tuy nhiên, không ít tài xế sử dụng sai thao tác khi xin vượt, khiến tín hiệu xi-nhan bị ngắt giữa chừng. Điều này khiến các phương tiện xung quanh không nhận được cảnh báo đầy đủ, dễ dẫn đến va chạm do phản ứng chậm.

Công tắc đèn xi-nhan có hai nấc, sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau ẢNH: B.H

Lỗi phổ biến nhất là tài xế chỉ gạt nhẹ cần xi-nhan khi bắt đầu vượt xe. Trong trường hợp này, hệ thống đèn sẽ chỉ nháy khoảng 3 - 5 lần rồi tự tắt. Khi xe vẫn đang lấn sang làn bên cạnh để vượt, tín hiệu đã mất, các phương tiện phía sau hoặc ngược chiều không còn nhận được cảnh báo. Điều này dễ gây hiểu nhầm hoặc phản ứng chậm từ các xe xung quanh, đặc biệt khi tài xế chưa hoàn tất quá trình vượt.

Nguyên nhân nằm ở cấu tạo kỹ thuật của cần xi-nhan trên hầu hết các mẫu xe hiện nay. Bộ phận này thường có hai chế độ, gồm chạm nhẹ để phát tín hiệu ngắn (dành cho chuyển làn nhanh) và gạt mạnh qua điểm cản để bật tín hiệu liên tục (phù hợp cho rẽ và vượt xe). Tuy nhiên, nhiều tài xế chỉ gạt nhẹ xi-nhan khi vượt, dẫn đến đèn tín hiệu bị ngắt quãng giữa chừng.

Tài xế có thể theo dõi cảnh báo đèn xi-nhan trên bảng đồng hồ hoặc từ tiếng rơ-le ẢNH: B.H

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi vượt xe, người điều khiển phải bật tín hiệu báo chuyển hướng trong suốt quá trình thực hiện. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo các xe xung quanh có đủ thời gian để xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn. Nếu tín hiệu bị tắt sớm do thao tác sai, dù người lái không cố ý, hành vi này vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Khi vượt xe, người lái phải gạt cần xi-nhan qua điểm cản để kích hoạt chế độ nháy liên tục vì vượt xe thường mất nhiều thời gian hơn chuyển làn. Sau khi hoàn tất, nếu xe không tự tắt xi-nhan, tài xế cần chủ động trả cần gạt về vị trí ban đầu. Ngoài ra, nên kiểm tra biểu tượng xi-nhan trên bảng đồng hồ và lắng nghe tiếng rơ-le để đảm bảo tín hiệu vẫn duy trì trong suốt quá trình vượt.

Dù đây chỉ là thao tác nhỏ nhưng việc gạt sai chế độ xi-nhan khi vượt xe là lỗi kỹ thuật phổ biến, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được chú ý. Tín hiệu xi-nhan không đơn thuần là yêu cầu bắt buộc khi tham gia giao thông mà còn là "ngôn ngữ giao tiếp" giữa các tài xế khi di chuyển trên đường.