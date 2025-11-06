Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Sai lầm phổ biến của tài xế khi gạt đèn xi-nhan trong quá trình vượt ô tô

Tâm Võ
Tâm Võ
06/11/2025 11:01 GMT+7

Không ít tài xế sử dụng chế độ đèn xi-nhan không đúng khi vượt xe, dẫn đến tín hiệu cảnh báo ngắt giữa chừng. Đây là lỗi kỹ thuật phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy hiểm.

Xi-nhan là một trong những đèn tín hiệu quan trọng khi tham gia giao thông, đặc biệt trong những tình huống rủi ro cao như vượt xe, chuyển làn. Tuy nhiên, không ít tài xế sử dụng sai thao tác khi xin vượt, khiến tín hiệu xi-nhan bị ngắt giữa chừng. Điều này khiến các phương tiện xung quanh không nhận được cảnh báo đầy đủ, dễ dẫn đến va chạm do phản ứng chậm.

Sai lầm phổ biến của tài xế khi gạt đèn xi-nhan trong quá trình vượt ô tô- Ảnh 1.

Công tắc đèn xi-nhan có hai nấc, sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau

ẢNH: B.H

Lỗi phổ biến nhất là tài xế chỉ gạt nhẹ cần xi-nhan khi bắt đầu vượt xe. Trong trường hợp này, hệ thống đèn sẽ chỉ nháy khoảng 3 - 5 lần rồi tự tắt. Khi xe vẫn đang lấn sang làn bên cạnh để vượt, tín hiệu đã mất, các phương tiện phía sau hoặc ngược chiều không còn nhận được cảnh báo. Điều này dễ gây hiểu nhầm hoặc phản ứng chậm từ các xe xung quanh, đặc biệt khi tài xế chưa hoàn tất quá trình vượt.

Nguyên nhân nằm ở cấu tạo kỹ thuật của cần xi-nhan trên hầu hết các mẫu xe hiện nay. Bộ phận này thường có hai chế độ, gồm chạm nhẹ để phát tín hiệu ngắn (dành cho chuyển làn nhanh) và gạt mạnh qua điểm cản để bật tín hiệu liên tục (phù hợp cho rẽ và vượt xe). Tuy nhiên, nhiều tài xế chỉ gạt nhẹ xi-nhan khi vượt, dẫn đến đèn tín hiệu bị ngắt quãng giữa chừng.

Sai lầm phổ biến của tài xế khi gạt đèn xi-nhan trong quá trình vượt ô tô- Ảnh 2.

Tài xế có thể theo dõi cảnh báo đèn xi-nhan trên bảng đồng hồ hoặc từ tiếng rơ-le

ẢNH: B.H

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi vượt xe, người điều khiển phải bật tín hiệu báo chuyển hướng trong suốt quá trình thực hiện. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo các xe xung quanh có đủ thời gian để xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn. Nếu tín hiệu bị tắt sớm do thao tác sai, dù người lái không cố ý, hành vi này vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Khi vượt xe, người lái phải gạt cần xi-nhan qua điểm cản để kích hoạt chế độ nháy liên tục vì vượt xe thường mất nhiều thời gian hơn chuyển làn. Sau khi hoàn tất, nếu xe không tự tắt xi-nhan, tài xế cần chủ động trả cần gạt về vị trí ban đầu. Ngoài ra, nên kiểm tra biểu tượng xi-nhan trên bảng đồng hồ và lắng nghe tiếng rơ-le để đảm bảo tín hiệu vẫn duy trì trong suốt quá trình vượt.

Dù đây chỉ là thao tác nhỏ nhưng việc gạt sai chế độ xi-nhan khi vượt xe là lỗi kỹ thuật phổ biến, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được chú ý. Tín hiệu xi-nhan không đơn thuần là yêu cầu bắt buộc khi tham gia giao thông mà còn là "ngôn ngữ giao tiếp" giữa các tài xế khi di chuyển trên đường.

Tin liên quan

Ô tô con chuyển làn 'như tự sát' trên cao tốc, suýt gây tai nạn liên hoàn

Ô tô con chuyển làn 'như tự sát' trên cao tốc, suýt gây tai nạn liên hoàn

Không quan sát phía sau, tài xế liều lĩnh lái ô tô con chuyển cùng lúc 3 làn đường để nhập làn vào đường cao tốc, suýt gây tai nạn liên hoàn với các phương tiện di chuyển cùng chiều.

Phẫn nộ ô tô không bật xi-nhan, liên tục 'xào chẻ' chuyển làn trên quốc lộ

'Ngỡ ngàng' nữ tài xế bật xi-nhan đỗ ô tô giữa quốc lộ, thản nhiên vào nhà

Khám phá thêm chủ đề

tài xế đèn xi-nhan xi nhan vượt xe lỗi vượt xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận