Bật đèn xi-nhan thế nào cho phù hợp trước khi điều khiển ô tô rẽ, chuyển làn?

Bật đèn xi-nhan trước khi cho xe chuyển làn, chuyển hướng là một trong những thao tác cơ bản khi lái ô tô, xe máy. Thậm chí, điều này đã được quy định rõ trong luật giao thông đường bộ. Việc bật đèn xi-nhan trước khi cho xe chuyển làn, chuyển hướng không chỉ thông báo cho các phương tiện cùng tham gia giao thông nhận biết hướng di chuyển mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Bật đèn xi-nhan trước khi cho xe chuyển làn, chuyển hướng là một trong những thao tác cơ bản khi lái ô tô Ảnh: B.H

Thực tế, việc bật đèn xi-nhan trước khi chuyển làn, chuyển hướng đã trở thành thói quen đối với mỗi tài xế khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, nên bật đèn xi-nhan bao lâu trước khi rẽ, chuyển làn lại là điều không phải ai cũng biết. Không ít trường hợp người lái ô tô bật đèn xi-nhan quá muộn trước khi rẽ hay chuyển làn khiến các phương tiện khác bị bất ngờ, dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông. Trái lại, việc bật đèn xi-nhan quá sớm nhiều khi lại khiến người khác khó chịu bởi ánh đèn nhấp nháy kèm âm thanh của đèn xi-nhan trên một số dòng xe.

Nên bật đèn xi-nhan bao lâu trước khi điều khiển xe chuyển làn, chuyển hướng?

Hiện nay, luật giao thông chỉ quy định bắt buộc phải bật đèn báo rẽ trước khi rẽ chứ không quy định khoảng cách tối thiểu phải bật đèn báo rẽ trước khi rẽ. Phần lớn người điều khiển ô tô thường quan sát, căn cứ vào tình hình giao thông, tốc độ di chuyển, điều kiện mặt đường khô hay ướt, trời sáng hay tối... sau đó đưa ra quyết định bật đèn xi-nhan trước khi rẽ.

Tuy nhiên, theo các tài xế có kinh nghiệm lâu năm, nếu lái xe trong thành phố hoặc khu dân cư (tốc độ thấp) nên bật đèn xi-nhan báo hiệu ít nhất 30 - 50 m trước khi rẽ. Khoảng cách này là đủ để giúp các xe phía sau có thời gian chuẩn bị và giảm tốc độ. Nếu lái ô tô trên đường quốc lộ hoặc đường cao tốc, tài xế nân bật đèn xi-nhan báo hiệu ít nhất 100 - 150 m hoặc hơn trước khi chuyển làn, chuyển hướng để các tài xế khác có thời gian quyết định và giảm tốc độ an toàn. Việc báo hiệu quá gần có thể khiến xe phía sau phanh bị bất ngờ, phanh gấp và gây ra tai nạn.

Nên bật đèn xi-nhan báo hiệu ít nhất 30 - 50 m trước khi rẽ, khoảng cách này là đủ để giúp các xe phía sau có thời gian chuẩn bị và giảm tốc độ Ảnh: B.H

Trong mọi trường hợp chuyển làn, hãy luôn bật đèn xi-nhan và giữ ít nhất 3 - 5 giây để đèn nhấp nháy một lúc trước khi bắt đầu đánh vô-lăng cho xe chuyển làn.

Ở nhiều quốc gia, thời gian bật xi-nhan trước khi chuyển hướng cũng được quy định cụ thể. Chẳng hạn, tại Mỹ, tài xế phải bật đèn báo rẽ ít nhất 100 feet (khoảng 30 m) trước khi rẽ trong đô thị, và xa hơn khi chạy trên đường cao tốc.

Lưu ý khi sử dụng đèn xi-nhan

Để lái xe an toàn, các tài xế khi sử dụng đèn xi-nhan cần chú ý bật xi-nhan sớm, đúng khoảng cách và giữ tín hiệu cho đến khi hoàn tất việc rẽ hoặc chuyển làn. Trước khi đánh lái, chuyển làn nên quan sát gương chiếu hậu, đảm bảo không có xe trong điểm mù trước khi đánh lái. Bên cạnh đó, tránh thói quen "xi-nhan chiếu lệ", bật quá muộn hoặc vừa xi-nhan vừa đánh lái cùng lúc.

Việc sử dụng đúng cách không chỉ thể hiện ý thức văn minh khi lái xe mà còn góp phần giảm thiểu tai nạn, đảm bảo an toàn cho tất cả người tham gia giao thông Ảnh: B.H

Bật đèn xi-nhan là "ngôn ngữ giao tiếp" trên đường. Việc sử dụng đúng cách không chỉ thể hiện ý thức văn minh khi lái xe mà còn góp phần giảm thiểu tai nạn, đảm bảo an toàn cho tất cả người tham gia giao thông. Trái lại, nếu không bật đèn xi-nhan trước khi cho xe chuyển làn, chuyển hướng sẽ bị xử phạt.

Cụ thểm, theo điểm c, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, hành vi lái xe chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức) sẽ bị phạt từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị xử phạt từ 20 - 22 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm Giấy phép lái xe theo quy định tại điểm d, khoản 16, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.