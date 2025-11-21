4 khiếm khuyết về đèn ô tô vẫn có thể 'đậu' đăng kiểm

Hệ thống đèn trên ô tô là hạng mục được kiểm tra nghiêm ngặt khi đăng kiểm, khiến nhiều tài xế lo lắng vì chỉ cần một số bộ phận đèn hư hỏng, nứt, mờ, độ chế... có thể khiến xe bị từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định. Trên thực tế vẫn có một số bộ phần đèn của hệ thống chiếu sáng ô tô được xếp vào nhóm khiếm khuyết không quan trọng (Minor Deffects - MiD), hư hỏng vẫn có thể "đậu" đăng kiểm.

Dưới đây là một số khiếm khuyết về đèn vẫn được chứng nhận kiểm định:

Đèn báo rẽ và đèn hazard

Đèn báo rẽ và đèn cảnh báo nguy hiểm khá quan trọng trong việc truyền tín hiệu cho các phương tiện xung quanh. Sau thời gian dài sử dụng, một số xe gặp tình trạng kính tán xạ ánh sáng hoặc gương phản xạ bị mờ, nứt. Những hư hỏng này không làm đèn mất hoàn toàn chức năng nên được xếp vào nhóm MiD.

Ánh sáng đèn xi-nhan ô tô yếu vẫn "đậu" đăng kiểm ẢNH: C.T

Mặc dù vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định nhưng nếu chất lượng ánh sáng thấp có thể khiến tín hiệu đèn không rõ ràng trong một số tình huống như thời tiết xấu, sương mù, đi ban đêm... khiến phương tiện xung quanh phản ứng chậm. Do đó, chủ xe nên sửa chữa sớm để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Đèn phanh

Đèn phanh giúp đưa ra tín hiệu cảnh báo quan trọng đối với xe phía sau trong quá trình di chuyển, đặc biệt ở tốc độ cao. Sau thời gian dài sử dụng, đèn phanh trên một số ô tô giảm cường độ sáng, ốp đèn nứt hoặc rạn bề mặt, khiến ánh sáng không còn rõ như ban đầu. Lỗi này vẫn được xếp vào nhóm khiếm khuyết không quan trọng vì đèn vẫn sáng nhưng cường độ thấp.

Ốp đèn phanh bị nứt, rạn vẫn thuộc nhóm khuyết điểm MiD ẢNH: C.T

Bên cạnh đó có trường hợp hai cụm đèn phanh hoạt động lệch nhau về màu sắc hoặc kích thước khi đạp phanh do thay thế linh kiện không đồng bộ. Lỗi này không đủ nghiêm trọng để khiến xe rớt đăng kiểm nhưng nếu kéo dài có thể khiến tài xế phía sau khó nhận biết việc giảm tốc, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Đèn lùi

Đèn lùi giúp các phương tiện xung quanh nhận biết xe đang di chuyển lùi, đóng vai trò quan trọng trong môi trường hẹp hoặc thiếu sáng. Một số xe bị vỡ bóng hoặc đèn không sáng khi cài số lùi nhưng vẫn được xếp vào nhóm MiD vì đây không phải là lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình di chuyển.

Cường độ ánh sáng đèn lùi trên ô tô yếu hoặc không đồng đều giữa hai bên vẫn được cấp chứng nhận kiểm định ẢNH: DNT AUTO

Ngoài ra có trường hợp ánh sáng đèn lùi không còn màu trắng tiêu chuẩn, thường gặp khi bóng đèn đã cũ hoặc bị thay không đúng loại. Tuy được xếp vào nhóm lỗi nhẹ, chủ xe vẫn nên sửa chữa sớm để bảo đảm khả năng quan sát khi lùi và tránh rủi ro trong không gian chật hẹp.

Đèn soi biển số

Đèn soi biển số ít được chú ý nhưng lại xuất hiện nhiều lỗi nhỏ trong quá trình kiểm định. Một số xe bị thiếu đèn hoặc lắp đặt không chắc chắn khiến ánh sáng không phủ đều lên biển số, không thể nhận diện rõ ở khoảng cách 10 mét cũng là một trong những lỗi thuộc nhóm MiD.

Đèn soi biển số cũng nằm trong hệ thống đèn chiếu sáng trên ô tô ẢNH: B.H

Mặc dù vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định nhưng bắt buộc tài xế phải sửa chữa, khắc phục lỗi này ngay sau đó để đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu thông. Với lỗi này, tài xế vẫn có thể bị xử phạt 400.000 - 600.000 đồng theo Nghị định 168.

Theo quy chuẩn hiện hành, nhóm khuyết điểm MiD bao gồm các lỗi nhỏ không ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn kỹ thuật và môi trường. Xe gặp lỗi MiD vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định nhưng chủ xe phải tự khắc phục sau đó.