Tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ tăng trưởng, người Việt chuộng Hyundai Grand i10

Không còn ì ạch nhưng những tháng trước đây, doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam gồm các mẫu mã như Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo đã "phất" lên trong tháng 10 vừa qua. Toyota Wigo vẫn đang nỗ lực bám đuổi Hyundai Grand i10 trong cuộc đua doanh số khi KIA Morning gần như đã buông xuôi.

Người Việt vẫn còn chuộng ô tô máy xăng giá rẻ

Doanh số bán hàng liên tục sụt giảm, lượng xe bán ra trong 5 tháng gần nhất chưa bao giờ vượt qua mức 500 chiếc khiến tương lai của dòng ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam bị đặt dấu hỏi lớn. Bởi khi trong bối cảnh ô tô điện ngày càng phổ biến, áp lực cạnh tranh trên thị trường gia tăng cùng với thị hiếu người tiêu dùng dần thay đổi… lợi thế về tính kinh tế, tiết kiệm của những mẫu mã như Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo đang ngày càng mờ nhạt.

Sức mua trên thị trường ô tô từng bước hồi phục, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ cũng tăng trưởng trở lại Ảnh: TC Motor

Thực tế, những gì diễn ra trên thị trường cho thấy, sức hút cũng như vị thế của dòng ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đã sụt giảm đáng kể trong vòng 2 năm trở lại đây nhưng dòng xe này ít nhiều vẫn nhận được sự quan tâm từ phía người tiêu dùng. Khi sức mua trên thị trường ô tô từng bước hồi phục, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ cũng tăng trưởng trở lại.

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 10.2025 tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đạt 636 xe, tăng 269 xe, tương đương 42,4% so với tháng 9.2025.

Tương tự như một số phân khúc khác, đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam tăng trưởng, đồng thời cũng là một trong những tháng có lượng tiêu thụ cao nhất tính từ đầu năm đến nay (chỉ sau tháng 4.2025 đạt 665 xe). Dù vây, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam vẫn thấp hơn 404 xe tương đương 38,9%. Điều này cho thấy, sức hút của dòng xe này đã giảm đáng kể so với trước đây nhưng một số mẫu mã vẫn nhận được sự quan tâm từ phía khách hàng, đặc biệt nhóm khách lần đầu mua xe nhưng e ngại việc sạc điện.

Doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng Tháng 1.2025 450 Tháng 2.2025 409 Tháng 3.2025 563 Tháng 4.2025 665 Tháng 5.2025 446 Tháng 6.2025 393 Tháng 7.2025 489 Tháng 8.2025 349 Tháng 9.2025 366 Tháng 10.2025 636

"Tại một số tỉnh, thành phố nhiều khách hàng mua xe vẫn quan tâm lựa chọn các dòng ô tô cỡ nhỏ máy xăng. Dù mất lượng khách khá lớn vào tay xe điện nhưng với nhóm khách cá nhân chưa muốn chuyển đổi và đề cao sự thoải mái, thuận tiện trong quá trình sử dụng, ô tô cỡ nhỏ máy xăng tầm giá dưới 450 triệu đồng vẫn là lựa chọn được họ ưu tiên". Anh Lê Văn Thành, tư vấn bán hàng của một đại lý Hyundai khu vực TP.HCM chia sẻ.

Hyundai Grand i10 bán chạy nhất, KIA Morning vẫn chưa thể tìm lại sức hút

Trong số 3 mẫu mã còn lại ở phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam, Hyundai Grand i10 vẫn đang là mẫu xe hút khách nhất đồng thời áp đảo về mặt doanh số. Mẫu xe Hàn Quốc bán ra 263 xe trong tháng 10 vừa qua, tăng 138 xe so với tháng trước đó. Qua nó, nâng tổng doanh số bán ra sau 10 tháng đã qua của năm 2025 lên 2.617 xe.

Thời gian bán hàng của năm 2025 chỉ còn lại gần 2 tháng nhưng kết qủa này vẫn chưa thể đảm bảo vị trí dẫn đầu cho Hyundai Grand i10, bởi ở vị trí thứ 2 Toyota Wigo vẫn đang nỗ lực bám đuổi. Mẫu ô tô nhập khẩu mang thương hiệu Toyota cũng bán ra tới 244 xe trong tháng 10.2025, tăng 134 xe đồng thời nâng tổng doanh số sau 10 tháng đã qua lên mức 1.901 xe.

Doanh số các mẫu ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Trái ngược với Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo; KIA Morning dù được nhà sản xuất, phân phối bổ sung phiên bản mới nhưng vẫn chưa tìm lại được sức hút. Thậm chí, trong tháng qua doanh số mẫu xe này chỉ đạt 29 xe, giảm 3 xe so với tháng trước đó. Kết quả này khiến KIA Morning gần như đã "giương cờ trắng" trong cuộc đua doanh số với các đối thủ cạnh tranh, bởi sau 10 tháng đã qua của năm nay, tổng doanh số mẫu xe này đạt chưa tới 250 chiếc.

Cộng 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam đạt 4.765 xe, giảm 2.017 xe tương đương 30% so với cùng kỳ năm ngoái.