Ô tô máy xăng giá rẻ ngày càng ế, vị thế xe Hàn lung lay

Doanh số tất cả các mẫu mã đều sụt giảm khiến lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chạm đáy. Hyundai Grand i10 tiếp tục dẫn đầu cuộc đua doanh số nhưng lượng xe bán ra trong tháng 8.2025 không còn quá vượt trội so với Toyota Wigo. Trong khi đó, KIA Morning vẫn đội sổ và đang có những động thái thay đổi để hy vọng thoát ế.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chạm đáy

Từng có thời điểm lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam thuộc nhóm đầu thị trường với hàng ngàn xe bán ra mỗi tháng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cục diện cạnh tranh cùng thị hiếu người tiêu dùng thay đổi khiến phân khúc này dần đánh mất sức hút. Từ đầu năm 2025 đến nay, chưa có tháng nào doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam vượt mốc 700 xe. Thậm chí, tháng 8 vừa qua còn đánh dấu lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam giảm kỷ lục.

Tháng thứ 2 doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đạt dưới 400 xe, đồng thời cũng là tháng có doanh số thấp nhất tính từ đầu năm đến nay Ảnh: TC Motor

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 8.2025 tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ đạt 349 xe, giảm 140 xe, tương đương 28,8% so với tháng 7.2025. Đây là tháng thứ hai doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đạt dưới 400 xe, đồng thời cũng là tháng có doanh số thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Thậm chí, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam cũng thấp hơn 199 xe, tương đương mức giảm 36,4% so với tháng 8 năm ngoái.

Doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam Tháng 1.2025 450 Tháng 2.2025 409 Tháng 3.2025 563 Tháng 4.2025 665 Tháng 5.2025 446 Tháng 6.2025 393 Tháng 7.2025 489 Tháng 8.2025 349

Kết quả này đến từ việc sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam giảm mạnh trong tháng 8.2025. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia trong ngành, trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng đa dạng, cạnh tranh, việc sử dụng xe điện chạy dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn xe xăng… các mẫu xe như Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo không còn giữ được sức hút.

Vị thế xe Hàn lung lay

Tính đến thời điểm này, phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ còn lại 3 mẫu xe góp mặt, gồm: Hyundai Grand i10, KIA Morning lắp ráp trong nước và Toyota Wigo nhập khẩu từ Indonesia. Từng có thời điểm, các mẫu xe Hàn Quốc như Hyundai Grand i10, KIA Morning thiết lập thế thống trị về mặt doanh số trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, hiện tại vị thế xe Hàn ở phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đang dần suy yếu.

KIA Morning đang cho thấy rõ dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua doanh số. Cả tháng 8 vừa qua, chỉ có 5 chiếc KIA Morning được giao đến tay khách hàng, giảm 2 xe so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp doanh số mẫu xe này không vượt qua nổi 10 xe bán ra.

Doanh số Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Trong khi đó, Hyundai Grand i10 vẫn dẫn đầu cuộc đua doanh số nhưng không còn hút khách như trước đây. Tháng 8 vừa qua, doanh số mẫu xe này chỉ đạt 174 xe, giảm gần 90 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là một trong những tháng có doanh số bán thấp nhất của Hyundai Grand i10 từ trước đến nay.

Xen giữa hai mẫu xe này là Toyota Wigo. Dù hiện tại chỉ còn được phân phối 1 phiên bản duy nhất nhưng Toyota Wigo vẫn đang bám sát, tạo áp lực lên Hyundai Grand i10. Mẫu ô tô giá rẻ nhất của Toyota tại Việt Nam bán ra 170 xe trong tháng 8.2025, tức chỉ ít hơn Grand i10 khoảng 4 xe. Trong bối cảnh KIA Morning đang bị bỏ lại khá xa, Toyota Wigo đang trở thành cái tên đe dọa vị thế của Hyundai Grand i10 cũng như xe Hàn Quốc nói chung ở phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam.

Toyota Wigo đang trở thành cái tên đe dọa vị thế của Hyundai Grand i10 Ảnh: T.M.V

Cộng 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam đạt 3.415 xe, giảm 965 xe tương đương 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hyundai Grand i10 với tổng cộng 2.031 xe bán ra đang dẫn đầu phân khúc, nhiều hơn doanh số Toyota Wigo (đạt 1.547 xe) khoảng 500 chiếc.