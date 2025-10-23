Ô tô máy xăng giá rẻ vẫn thiếu sức hút, Wigo 'hụt hơi' bám đuổi Grand i10

Sức mua trên thị trường ô tô có dấu hiệu hồi phục, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ tìm lại nhịp tăng trưởng nhưng không đáng kể. Cục diện cạnh tranh vẫn không thay đổi khi Hyundai Grand i10 tiếp tục dẫn đầu, nới rộng khoảng cách với đối thủ bám đuổi (Toyota Wigo) đang cho thấy dấu hiệu "hụt hơi", trong khi KIA Morning vẫn tiếp tục "đội sổ".

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam tăng trưởng chưa tới 5%

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 9.2025 tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ đạt 366 xe, tăng 17 xe, tương đương 4,7% so với tháng 8.2025. Như vậy, cũng giống như nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô Việt Nam, sau khi sụt giảm trong tháng 8.2025, ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đã tìm lại nhịp tăng trưởng trong tháng 9.2025.

Tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam trong tháng 9.2025 chỉ đạt 366 xe, tăng 17 xe, tương đương 4,7% so với tháng 8.2025 Ảnh: TC Motor

Dù vậy, dễ nhận thấy tốc độ tăng trưởng doanh số của phân khúc này không đáng kể. Thậm chí nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ thấp hơn tới 440 xe, tương đương mức giảm lên đến gần 55%. Đây cũng là một trong những phân khúc ô tô phổ thông có doanh số bán thấp nhất thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9.2025. Điều này cho thấy, dòng xe này vẫn chưa thể tìm lại sức hút vốn có.

Trước đây, với mức giá dưới 450 triệu đồng, ô tô máy xăng giá rẻ với các mẫu mã như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, KIA Morning không chỉ là lựa chọn hàng đầu của nhóm khách hàng trẻ lần đầu mua xe mà còn cả nhóm khách cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy taxi. Tuy nhiên, cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô khiến phân khúc này mất đi lợi thế cạnh tranh về giá.

Doanh số ô tô máy xăng giá rẻ Tháng 1.2025 450 Tháng 2.2025 409 Tháng 3.2025 563 Tháng 4.2025 665 Tháng 5.2025 446 Tháng 6.2025 393 Tháng 7.2025 489 Tháng 8.2025 349 Tháng 9.2025 366

Hiện tại, nhiều mẫu mã sedan hạng B, hạng C… vốn có thiết kế rộng hơn nhưng giá bán chỉ ngang các dòng xe xăng hạng A giá rẻ. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng mua xe chạy taxi cũng đang dần chuyển hướng sang sử dụng xe điện. Chính những điều này khiến khách hàng không còn ưa chuộng các dòng ô tô cỡ nhỏ máy xăng vốn có giá rẻ nhất thị trường.

Giá rẻ hàng đầu hiện nay, sức mua ô tô cỡ nhỏ hạng A vẫn giảm mạnh

Xe Hàn tăng tốc tìm lại vị thế

Tính đến thời điểm này, phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ còn lại 3 mẫu xe góp mặt, gồm: Hyundai Grand i10, KIA Morning lắp ráp trong nước và Toyota Wigo nhập khẩu từ Indonesia. Trong đó, Hyundai Grand i10 đang áp đảo về mặt doanh số. Mẫu xe Hàn Quốc bán ra 224 xe trong tháng 9 vừa qua, tăng 50 xe so với tháng trước đó. Qua nó, nâng tổng doanh số bán ra sau 9 tháng đã qua của năm 2025 lên 2.255 xe, đồng thời nới rộng cánh biệt với các đối thủ bám đuổi.

Doanh số các mẫu ô tô máy xăng giá rẻ (ô tô cỡ nhỏ hạng A) tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Trong khi đó, Toyota Wigo sau màn tăng tốc trong tháng 8 để bám sát Hyundai Grand i10, giờ đây lại có dấu hiệu "hụt hơi". Chỉ có 110 xe Toyota Wigo đến tay khách hàng trong tháng 9.2025, giảm 60 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là mẫu xe duy nhất ở phân khúc này có lượng xe bán ra trong tháng 9.2025 thấp hơn tháng 8.2025.

KIA Morning vẫn xếp cuối bảng, tuy nhiên so với tháng trước đó doanh số bán mẫu xe này đã có bước cải thiện. Cụ thể, các đại lý KIA tại Việt Nam đã giao tới tay khách hàng Việt Nam 32 xe Morning, tăng 17 xe. Điều này một phần đến từ ưu đãi được THACO AUTO triển khai cùng với việc tung ra thị trường phiên bản Morning mới với một số thay đổi về thiết kế, trang bị.

Toyota Wigo sau màn tăng tốc trong tháng 8 để bám sát Hyundai Grand i10, giờ đây lại có dấu hiệu "hụt hơi" Ảnh: T.M.V

Cộng 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô máy xăng giá rẻ dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam đạt 4.130 xe, giảm 1.613 xe tương đương 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

