Ô tô hỏng đèn soi biển số có 'đậu' đăng kiểm?

Các tiêu chí an toàn kỹ thuật khiến nhiều chủ ô tô lo lắng trước mỗi kỳ kiểm định. Trong số các hạng mục bị kiểm tra nghiêm ngặt, hệ thống đèn chiếu sáng luôn nằm trong nhóm dễ bị từ chối nhất nếu không đạt yêu cầu. Điều này khiến nhiều người dùng thắc mắc liệu đèn soi biển số trên ô tô (bộ phận thuộc hệ thống đèn chiếu sáng) hư hỏng có khiến xe bị trượt đăng kiểm hay không?

Đèn soi biển số cũng nằm trong hệ thống đèn chiếu sáng trên ô tô ẢNH: B.H

Căn cứ theo khoản 2, điều 7, Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, các lỗi liên quan đến đăng kiểm chia thành 3 nhóm khác nhau, gồm: Dangerous Deffects (DD), Major Deffects (MaD) và Minor Deffects (MiD). Trong đó, DD là nhóm lỗi nguy hiểm, phải dừng lưu thông và sửa chữa trước khi quay lại kiểm định; MaD là lỗi quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn nên sẽ không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho đến khi khắc phục và MiD là lỗi không quan trọng, xe vẫn được cấp giấy chứng nhận nhưng chủ xe phải tự sửa chữa sau khi hoàn tất kiểm định.

Theo quy chuẩn kiểm định, lỗi đèn soi biển số có bốn trường hợp thuộc nhóm MiD, gồm: đèn không đầy đủ hoặc lắp đặt không chắc chắn; kính tán xạ ánh sáng bị mờ, nứt hoặc vỡ; màu ánh sáng không phải màu trắng; cường độ sáng và diện tích phát sáng của đèn soi biển số phải đủ để quan sát rõ phạm vi 10 mét trong điều kiện ánh sáng ban ngày.

Hỏng đèn soi biển số thuộc nhóm lỗi MiD, vẫn được cấp chứng nhận kiểm định ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều này đồng nghĩa với việc ô tô vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định nếu như lỗi đèn soi biển số rơi vào các trường hợp nêu trên. Tuy vậy chủ xe vẫn phải khắc phục sau khi hoàn tất kiểm định để bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Mặc dù đèn soi biển số thuộc nhóm lỗi nhẹ, không ảnh hưởng đến kết quả kiểm định nhưng chủ xe không nên xem nhẹ khiếm khuyết này. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, xe vẫn có thể bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý trong trường hợp đèn soi biển số không hoạt động.

Căn cứ theo điểm a, khoản 2, điều 13, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ô tô lưu thông không có đèn soi biển số phía sau hoặc có nhưng không hoạt động, người điều khiển sẽ bị xử phạt 400.000 - 600.000 đồng.

Việc chủ động kiểm tra và sửa chữa đèn soi biển số trước mỗi kỳ đăng kiểm là cách đơn giản để tránh rủi ro khi lưu thông. Chỉ cần thay bóng đèn, chỉnh lại vị trí hoặc vệ sinh kính tán xạ ánh sáng là xe đã đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Tài xế cũng nên kiểm tra định kỳ hệ thống chiếu sáng để bảo đảm mọi bộ phận luôn hoạt động ổn định.