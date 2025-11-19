Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Ô tô hỏng đèn soi biển số có 'đậu' đăng kiểm?

Chí Tâm
Chí Tâm
19/11/2025 10:50 GMT+7

Đèn soi biển số cũng thuộc hệ thống đèn chiếu sáng trên ô tô nên nhiều người thắc mắc, liệu bộ phận này bị hỏng, xe có bị rớt đăng kiểm hay không?

Các tiêu chí an toàn kỹ thuật khiến nhiều chủ ô tô lo lắng trước mỗi kỳ kiểm định. Trong số các hạng mục bị kiểm tra nghiêm ngặt, hệ thống đèn chiếu sáng luôn nằm trong nhóm dễ bị từ chối nhất nếu không đạt yêu cầu. Điều này khiến nhiều người dùng thắc mắc liệu đèn soi biển số trên ô tô (bộ phận thuộc hệ thống đèn chiếu sáng) hư hỏng có khiến xe bị trượt đăng kiểm hay không?

Ô tô hỏng đèn soi biển số có 'đậu' đăng kiểm? - Ảnh 1.

Đèn soi biển số cũng nằm trong hệ thống đèn chiếu sáng trên ô tô

ẢNH: B.H

Căn cứ theo khoản 2, điều 7, Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, các lỗi liên quan đến đăng kiểm chia thành 3 nhóm khác nhau, gồm: Dangerous Deffects (DD), Major Deffects (MaD) và Minor Deffects (MiD). Trong đó, DD là nhóm lỗi nguy hiểm, phải dừng lưu thông và sửa chữa trước khi quay lại kiểm định; MaD là lỗi quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn nên sẽ không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho đến khi khắc phục và MiD là lỗi không quan trọng, xe vẫn được cấp giấy chứng nhận nhưng chủ xe phải tự sửa chữa sau khi hoàn tất kiểm định.

Theo quy chuẩn kiểm định, lỗi đèn soi biển số có bốn trường hợp thuộc nhóm MiD, gồm: đèn không đầy đủ hoặc lắp đặt không chắc chắn; kính tán xạ ánh sáng bị mờ, nứt hoặc vỡ; màu ánh sáng không phải màu trắng; cường độ sáng và diện tích phát sáng của đèn soi biển số phải đủ để quan sát rõ phạm vi 10 mét trong điều kiện ánh sáng ban ngày.

Ô tô hỏng đèn soi biển số có 'đậu' đăng kiểm? - Ảnh 2.

Hỏng đèn soi biển số thuộc nhóm lỗi MiD, vẫn được cấp chứng nhận kiểm định

ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều này đồng nghĩa với việc ô tô vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định nếu như lỗi đèn soi biển số rơi vào các trường hợp nêu trên. Tuy vậy chủ xe vẫn phải khắc phục sau khi hoàn tất kiểm định để bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Mặc dù đèn soi biển số thuộc nhóm lỗi nhẹ, không ảnh hưởng đến kết quả kiểm định nhưng chủ xe không nên xem nhẹ khiếm khuyết này. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, xe vẫn có thể bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý trong trường hợp đèn soi biển số không hoạt động.

Căn cứ theo điểm a, khoản 2, điều 13, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ô tô lưu thông không có đèn soi biển số phía sau hoặc có nhưng không hoạt động, người điều khiển sẽ bị xử phạt 400.000 - 600.000 đồng.

Việc chủ động kiểm tra và sửa chữa đèn soi biển số trước mỗi kỳ đăng kiểm là cách đơn giản để tránh rủi ro khi lưu thông. Chỉ cần thay bóng đèn, chỉnh lại vị trí hoặc vệ sinh kính tán xạ ánh sáng là xe đã đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Tài xế cũng nên kiểm tra định kỳ hệ thống chiếu sáng để bảo đảm mọi bộ phận luôn hoạt động ổn định.

Tin liên quan

Thực hư trường hợp ô tô 'dính' khuyết điểm vẫn đậu đăng kiểm?

Thực hư trường hợp ô tô 'dính' khuyết điểm vẫn đậu đăng kiểm?

Đăng kiểm phương tiện cơ giới vốn khắt khe nhưng không phải gặp khuyết điểm nào chủ xe cũng bị từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Bỗng dưng xuất hiện lỗi phạt nguội, làm sao đăng kiểm?

Trung tâm đăng kiểm nên ghi nhận số km (ODO), hạn chế vấn nạn 'tua' đồng hồ

Khám phá thêm chủ đề

đăng kiểm Kiểm định lỗi đăng kiểm Đèn chiếu sáng đèn soi biển số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận