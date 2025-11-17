Ô tô giảm giá hút khách, người Việt mua xe thương hiệu nào nhiều nhất?

Động thái mạnh tay triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá ô tô của các nhà sản xuất, phân phối góp phần mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10.2025. Trong bối cảnh Triển lãm ô tô Việt Nam tạm hoãn, xe mới không còn xuất hiện ồ ạt vào giữa tháng 10 như những năm trước nhưng các chương trình khuyến mãi, giúp nhiều mẫu ô tô giảm giá rầm rộ trở thành động lực kích thích tâm lý mua sắm ô tô mới của người Việt.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Ô tô giảm giá, sức mua tăng mạnh

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 10 vừa qua, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 30.688 xe ô tô các loại, tăng 7.222 xe tương đương khoảng 24% so với tháng 9.2025.

Trong tháng 10.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 63.550 xe ô tô các loại, tăng 14.652 xe tương đương 23% so với tháng 9.2025 Ảnh: B.H

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 5.260 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 20.380 xe); trong tháng 10.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 63.550 xe ô tô các loại, tăng 14.652 xe tương đương 23% so với tháng 9.2025. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số thị trường ô tô tăng trưởng, đồng thời là tháng bán hàng có lượng xe tiêu thụ cao nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù vậy, theo các chuyên gia trong nghành, điều này cũng không quá bất ngờ bởi theo thói quen của thị trường ô tô Việt Nam, tháng 10 hàng năm được xem là tháng khởi đầu cho chặng "nước rút". Các hãng xe thường tung ra nhiều mẫu mã cũng như chương trình khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách hàng. Động thái này không chỉ để kích cầu, cải thiện doanh số mà còn hạn chế lượng xe tồn kho, cũ đời khi chỉ còn vài tháng nữa là bước sang năm mới.

Ô tô ồ ạt giảm giá thông qua các chương trình ưu đãi góp phần tạo sức hút với người khách hàng mua xe Ảnh: B.H

"Cùng với sức hút từ các mẫu mã mới, các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá xe… theo nhiều hình thức khác nhau là yếu tố quan trọng để khách hàng đưa ra quyết định mua xe. Năm nay, thị trường ô tô cạnh tranh rất khốc liệt khi nhiều mẫu mã mới xuất hiện, không chỉ xe động cơ xăng dầu mà hiện tại người tiêu dùng còn có nhiều lựa chọn kinh tế hơn với xe hybrid hay xe điện. Sức mua tăng, nhu cầu của khách hàng cũng khá đa dạng nhưng cạnh tranh về giá cả mẫu mã cũng khá gay gắt". Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Ford khu vực TP.HCM chia sẻ.

Ô tô điện hút khách, VinFast lập kỷ lục bán chạy nhất thị trường ô tô

Sức mua tiếp đà hồi phục, doanh số bán của hầu hết các thương hiệu ô tô đều tăng trưởng; cục diện cạnh tranh ở cuộc đua doanh số cũng không có nhiều xáo trộn, đặc biệt ở nhóm dẫn đầu. VinFast vẫn là thương hiệu ô tô được khách hàng ưa chuộng đồng thời bán chạy nhất Việt Nam.

VinFast cũng là thương hiệu ô tô đầu tiên tại Việt Nam vượt mức 20.000 xe bán ra trong tháng Ảnh: B.H

Đáng chú ý, hãng ô tô Việt còn lập kỷ lục mới trong tháng 10.20205 với 20.380 xe bán ra, tăng gần 6.500 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này nhiều hơn tổng lượng xe Toyota, Hyundai và Ford đã bán ra trong tháng vừa qua. VinFast cũng là thương hiệu ô tô đầu tiên tại Việt Nam vượt mức 20.000 xe bán ra trong tháng. Ngoài các mẫu mã như VF 3, VF 5… sức hút từ mẫu MPV 7 chỗ - Limo Green cũng đóng góp đáng kể vào doanh số của hãng xe Việt. Cả ba mẫu xe này đều đạt doanh số trên 4.000 xe trong tháng 10 vừa qua.

Toyota xếp thứ hai với 7.768 xe, tăng 775 xe so với tháng trước đó. Kết quả này đến từ nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu mã xe Toyota đang phân phối tại Việt Nam. Trong đó, các mẫu xe nhập khẩu như Toyota Camry, Toyota Hilux… cũng được hãng áp dụng ưu đãi giảm giá hàng chục triệu đồng.

10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam Nguồn: VAMA, VinFast, TC Motor

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai, Ford. Cả hai thương hiệu này đều bán được hơn 5.200 xe trong tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, với 5.260 xe bán ra, Hyundai xếp trên Ford một bậc trong cuộc đua doanh số. Mitsubishi cũng bán hơn 5.000 xe, trong đó Xpander và Xforce vẫn là hai mẫu xe hút khách nhất. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Honda (3.314 xe), Mazda (2.814 xe), KIA (2.265 xe) và Isuzu (1.135 xe).

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 454.657 xe. Trong đó, riêng VinFast chiếm tới 124.264 xe. Các thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) bán ra 289.331 xe ô tô các loại, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.