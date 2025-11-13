Doanh số Limo Green vượt mặt Mitsubishi Xpander giúp VinFast lập kỷ lục mới

Kết thúc ba quý đầu năm 2025, trung bình mỗi tháng VinFast chỉ bàn giao hơn 11.500 xe điện cho khách hàng. Tuy nhiên bước sang tháng thứ 10, doanh số hãng xe điện Việt Nam tăng trưởng vượt bậc, khi lượng xe bàn giao đến khách hàng, đại lý đạt 20.380 chiếc, mức cao nhất từ trước đến nay của một thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Nhờ đó, tổng lượng xe VinFast giao đến tay người dùng sau 10 tháng đầu năm 2025 đạt 124.264 chiếc.

Đáng chú ý, bên cạnh những mẫu xe vốn đã hút khách như VF 3, VF 5; mẫu MPV 7 chỗ - Limo Green đạt doanh số 4.160 xe trong tháng 10, tăng hơn 2.040 xe so với tháng trước, qua đó bỏ xa đối thủ cùng phân khúc Mitsubishi Xpander có lượng xe bán ra chỉ đạt 2.644 chiếc.

Sau 3 tháng xuất hiện trên thị trường, tổng lượng xe Limo Green bán ra đã vượt Toyota Veloz Cross ẢNH: C.T

Như vậy chỉ sau 3 tháng xuất hiện trên thị trường, đã có 6.504 chiếc Limo Green được tiêu thụ. Nếu tính tổng lượng xe bán ra từ đầu năm, doanh số mẫu MPV 7 chỗ của VinFast đã vượt qua Toyota Veloz Cross (6.225 xe), chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander (15.082 xe). Dù vậy, Limo Green mới chỉ là mẫu xe điện bán chạy thứ ba của VinFast trong tháng 10.

Vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về VF 3, mẫu xe điện cỡ nhỏ đang tạo sức hút lớn trên thị trường khi có doanh số đạt 4.619 xe trong tháng 10, tăng gần 1.973 xe so với tháng trước. Tính từ đầu năm, tổng lượng xe VF 3 bàn giao cho khách hàng Việt đã đạt 36.005 chiếc, duy trì vị thế mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam.

VF 5 là một trong 3 mẫu xe điện VinFast đạt doanh số hơn 4.000 xe trong tháng 10 ẢNH: C.T

Mẫu SUV cỡ nhỏ - VinFast VF 5 xếp ở vị trí thứ 2 với lượng xe bán ra đạt 4.450 chiếc trong tháng 10, tăng 603 xe so với tháng trước đó, giúp nâng tổng lũy kế năm 2025 lên 35.406 xe. Với kết quả này, VF 5 vẫn giữ vững vị trí mẫu xe thứ 2 bán chạy nhất thị trường tới thời điểm hiện tại.

Chỉ tính riêng ba mẫu xe VF 3, VF 5 và Limo Green đã ghi nhận doanh số 13.229 xe, chiếm tới 64,9% tổng doanh số của VinFast trong tháng 10 vừa qua.

Ở vị trí tiếp theo, VinFast Herio Green dành cho khách hàng kinh doanh dịch vụ, được tinh chỉnh từ mẫu VF 5 cũng đạt doanh số 2.920 xe, nâng tổng lũy kế từ đầu năm 2025 đến hết tháng 10 lên 11.524 xe.

Mẫu SUV hạng B - VF 6 đạt doanh số 2.524 xe trong tháng 10, nâng tổng lũy kế lên 16.949 xe. Nếu so sánh với các đối thủ cùng phân khúc, VF 6 đang vượt xa Toyota Yaris Cross (11.488 xe) và Mitsubishi Xforce (9.888 xe)... sau 10 tháng đầu năm.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Ở phân khúc cao hơn, VF 7 ghi nhận 1.190 xe bán ra trong tháng 10, tổng lượng xe bán ra từ đầu năm 2025 đạt 7.067 xe, trở thành một trong những mẫu crossover cỡ trung bán chạy trên thị trường. Trong khi đó, dòng SUV cỡ lớn - VF 9 tuy có doanh số khiêm tốn nhưng vẫn đạt 1.477 xe tính từ đầu năm, cho thấy nhu cầu nhất định ở nhóm khách hàng cao cấp.

Chỉ còn hai tháng trước khi kết thúc năm 2025, VinFast đang tăng tốc để đạt mục tiêu bàn giao 200.000 xe đã đề ra từ năm trước. Hãng xe Việt đang đẩy nhanh tiến độ bàn giao hai mẫu xe EC Van và Minio Green, hướng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp và dịch vụ vận tải, nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm.