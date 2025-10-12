VinFast bán hơn 100.000 ô tô điện sau 9 tháng, Limo Green vượt Mitsubishi Xpander

VinFast chính thức ghi nhận doanh số 103.884 ô tô điện bán ra sau 3 quý đầu năm 2025, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường. Để cán mốc này, hãng xe Việt đã bàn giao tổng cộng 13.914 xe trong tháng 9 vừa qua, nhiều hơn 2.992 xe so với tháng trước đó, tương đương tăng trưởng khoảng 21,5%.

Lượng ô tô điện VinFast bàn giao vượt mức 100.000 xe sau 3 quý đầu năm 2025 ẢNH: B.H

Bán chạy nhất trong dải sản phẩm ô tô điện của VinFast, mẫu VF 5 đạt doanh số 3.847 xe, tăng 1.102 xe so với tháng 8 trước đó. Như vậy, tổng lượng xe VF 5 bàn giao cho khách Việt từ đầu năm 2025 đến hết tháng 9 đạt 30.956 xe.

Xếp thứ hai là mẫu minicar VF 3 với doanh số 2.682 xe trong tháng 9, tăng 201 xe so với tháng 8. Dù không dẫn đầu trong tháng, nhưng tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VF 3 vẫn giữ vị trí số một với 31.386 xe đã bàn giao cho khách hàng.

Phiên bản rút gọn của VF 5 là Herio Green được tối ưu dành cho khách hàng chạy dịch vụ cũng đạt doanh số 2.173 xe trong tháng 9, nâng tổng lượng xe bán ra đạt 8.604 chiếc.

2.120 chiếc Limo Green được bàn giao trong tháng 9, giúp mẫu xe này dẫn đầu phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đạt doanh số 2.120 xe trong tháng 9, vượt xa đối thủ Mitsubishi Xpander (đạt 1.792 xe). Kết quả này giúp Limo Green vươn lên dẫn đầu phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ và được xem là đối trọng mới của Xpander trên thị trường.

Xếp ở vị trí tiếp theo, mẫu SUV hạng B VinFast VF 6 đạt doanh số 1.933 xe bán ra trong tháng 9, nâng tổng lượng xe bàn giao đạt 14.425 chiếc. Nếu tính lũy kế ba quý đầu năm, VF 6 cũng vượt xa các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xforce (8.034 xe) và Toyota Yaris Cross (9.655 xe)...

Ở phân khúc cao hơn, VinFast VF 7 cũng ghi nhận doanh số đạt 778 xe trong tháng 9, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 5.877 xe.

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút của năm 2025. Đây là thời điểm các hãng xe đồng loạt tung ưu đãi, khuyến mãi để kích cầu mua sắm cuối năm, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trước thềm năm mới. Do đó, VinFast đã mở rộng năng lực sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng và Hà Tĩnh để đáp ứng nhu cầu thị trường.