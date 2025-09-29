Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Có nên mua xe 7 chỗ VinFast Limo Green để chạy dịch vụ?

Tâm Võ
Tâm Võ
29/09/2025 10:28 GMT+7

Nhu cầu mua xe 7 chỗ chạy dịch vụ, chi phí đầu tư và vận hành thấp, nhiều khách hàng băn khoăn liệu VinFast Limo Green có phải lựa chọn đáng giá?

Đối với nghề kinh doanh dịch vụ vận tải, chi phí đầu tư ban đầu, bảo dưỡng và vận hành thấp đều là những yếu tố quan trọng giúp đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn. Sau loạt bài tư vấn nhận được nhiều phản hồi tích cực, Thanh Niên đã ghi nhận câu hỏi từ độc giả Bùi Quang Hùng Văn, ngụ tại phường Phú Cường, TP.HCM (Bình Dương cũ) với nội dung: "Tôi muốn mua xe 7 chỗ để chạy dịch vụ, trung bình mỗi ngày chạy khoảng 300 - 400 km. Có nên chọn VinFast Limo Green hay không?".

Có nên mua xe 7 chỗ VinFast Limo Green để chạy dịch vụ? - Ảnh 1.

VinFast Limo Green dùng pin dung lượng 60,13 kW, phạm vi hoạt động 450 km mỗi lần sạc

ẢNH: CHÍ TÂM

Nhìn vào nhu cầu thực tế di chuyển khoảng 300 - 400 km mỗi ngày, VinFast Limo Green hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của anh Văn. Mẫu xe 7 chỗ của VinFast trang bị bộ pin dung lượng 60,13 kW, cho phạm vi hoạt động lên đến 450 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Với phạm vi hoạt động kể trên, Limo Green gần như đáp ứng nhu cầu cho phần lớn tài xế chạy xe dịch vụ.

Với mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc trên cả nước, người dùng vẫn có thể dễ dàng sạc xe điện VinFast ở bất cứ nơi đâu, không lo chuyện tắc nghẽn điểm sạc pin. Ngoài ra, Limo Green có tốc độ sạc 10 - 70% pin trong khoảng 30 phút nên không mất quá nhiều thời gian chờ đợi sạc pin.

Có nên mua xe 7 chỗ VinFast Limo Green để chạy dịch vụ? - Ảnh 2.

Limo Green là mẫu MPV 7 chỗ đầu tiên của VinFast

ẢNH: CHÍ TÂM

Đa phần, những mẫu xe 7 chỗ định vị ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, sử dụng động cơ xăng đều chỉ trang bị động cơ dung tích 1.5 lít, công suất dao động 105 - 120 mã lực. Thông số này khá khiêm tốn đối với một mẫu xe 7 chỗ, đặc biệt khi chở đủ tải. Trong khi đó, Limo Green có lợi thế ở mô-tơ điện phản hồi nhanh nhạy, công suất lên đến 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, thừa sức đáp ứng nhu cầu người dùng khi chở đủ tải.

Một lợi thế quan trọng khác nằm ở chính sách miễn lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, kéo dài đến tháng 2.2027. Điều này giúp người mua tiết kiệm 10 - 12% lệ phí trước bạ, qua đó giảm chi phí lăn bánh. Ngoài ra, VinFast còn áp dụng chính sách miễn phí sạc tại trạm V-Green đến hết tháng 6.2027, đồng nghĩa tài xế gần như không mất chi phí sạc trong giai đoạn này.

Có nên mua xe 7 chỗ VinFast Limo Green để chạy dịch vụ? - Ảnh 3.

Hàng ghế thứ 3 của xe rộng vừa đủ, phù hợp chở 7 người trong những chuyến đi ngắn

ẢNH: CHÍ TÂM

Đối với khách hàng mua VinFast Limo Green chạy dịch vụ, đặc biệt là hợp tác khai thác xe trên nền tảng Xanh SM Patform, tài xế được chia sẻ doanh thu lên đến 90%. Đây là tỷ lệ cao hàng đầu thị trường hiện nay, đồng nghĩa lợi nhuận thực tế sau mỗi cuốc xe sẽ nhiều hơn so với các mẫu xe 7 chỗ khác.

Đặt cạnh các mẫu xe đối thủ sử dụng động cơ xăng/dầu, ô tô điện có chi phí vận hành thấp hơn đáng kể khi không cần thay dầu nhớt, bu-gi hay lọc gió động cơ. Chi phí bảo dưỡng định kỳ tập trung vào các hạng mục cơ bản như chất làm mát pin, dầu hộp số, phanh và lốp, giúp tiết kiệm chi phí vận hành.

Chính phủ hiện đang có nhiều chính sách hỗ trợ cho xe điện và VinFast cũng đưa ra nhiều ưu đãi để thúc đẩy chuyển đổi xanh. Do đó, Limo Green là mẫu xe 7 chỗ đáng cân nhắc cho khách hàng có nhu cầu kinh doanh dịch vụ với chi phí đầu tư và vận hành thấp, lợi nhuận trên mỗi cuốc xe cao.

xe 7 chỗ VinFast VinFast Limo Green Limo Green
