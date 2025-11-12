VinFast triển khai dịch vụ xe điện học đường chuyên biệt đầu tiên tại Việt Nam

Nhiều vụ học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón từng khiến dư luận bàng hoàng, trở thành nỗi lo thường trực của phụ huynh. Hầu hết xe đưa đón hiện nay vẫn dùng xe thương mại, chưa có hệ thống cảnh báo hay điểm danh tự động, nên chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Trước thực tế đó, VinFast phát triển dịch vụ xe điện học đường đầu tiên tại Việt Nam, đáp ứng các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

VinFast sử dụng dòng xe buýt điện EB 6 cho dịch vụ School Bus ẢNH: VINFAST





Dịch vụ xe điện học đường chuyên biệt (School Bus) là sự kết hợp giữa VinFast, GSM và VinBus, hướng tới nâng cao an toàn trong hoạt động đưa đón học sinh. Hãng xe điện Việt Nam phát triển mẫu xe buýt điện EB 6 với phiên bản riêng, tích hợp nhiều hệ thống giám sát, cảnh báo.

Đáng chú ý, mẫu xe buýt điện VinFast EB 6 sử dụng trong dịch vụ School Bus trang bị hệ thống giám sát toàn diện Secure to Safe (S2S), giúp chống bỏ quên học sinh. Hệ thống này tích hợp nhiều công nghệ nổi bật như điểm danh bằng Face ID; camera tại vị trí cửa lên xuống; quy trình rà soát, giám sát khoang lái sau mỗi hành trình để không bỏ sót học sinh.

Trong khi đó, hầu hết các dòng xe thương mại từ 16 chỗ trở lên đang sử dụng để đưa đón học sinh chưa có hệ thống giám sát an toàn tương tự, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, xe buýt điện cỡ nhỏ EB 6 chuyên chở học sinh có thiết kế chỉ 19 ghế ngồi rộng rãi, trang bị hệ thống dây đai an toàn tiêu chuẩn, theo đúng quy định của luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ 2024. Trên xe còn trang bị thêm màn hình hiển thị thông tin, máy lọc và cảm biến đánh giá chất lượng không khí.

VinFast EB 6 trang bị màn hình hiển thị thông tin, camera giám sát để tài xế tiện theo dõi trong khoang cabin

ẢNH: VINFAST

Toàn bộ dữ liệu hành trình và danh sách học sinh được mã hóa, bảo mật và gửi đến nhà trường cùng đội ngũ vận hành để đảm bảo minh bạch, chính xác trong quản lý. Đồng thời, VinFast tích hợp tính năng School Bus trên ứng dụng Xanh SM, giúp phụ huynh theo dõi lộ trình và trạng thái đón trả học sinh theo thời gian thực.

Theo kế hoạch, dịch vụ School Bus sẽ được triển khai trước tại các trường Vinschool ở Hà Nội và TP.HCM trong giai đoạn đầu. Từ năm học 2026 - 2027, mô hình này sẽ mở rộng đến các trường tư thục, quốc tế và tiến tới đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Việc phát triển và đưa dòng xe buýt điện cỡ nhỏ VinFast EB 6 ra thị trường thể hiện quyết tâm của hãng xe Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh theo định hướng của Chính phủ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net zero vào năm 2050. Đồng thời, dự án School Bus cũng thể hiện nỗ lực của hãng trong việc xây dựng giải pháp an toàn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho xe buýt học đường.