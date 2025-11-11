Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe điện

Xe buýt điện VinFast chuyên chở học sinh lộ diện

Tâm Võ
Tâm Võ
11/11/2025 14:35 GMT+7

Xe buýt điện VinFast EB 6 chuyên chở học sinh vừa lộ diện có thiết kế 20 chỗ ngồi, tích hợp hệ thống chống bỏ quên học sinh và nhiều công nghệ giám sát hiện đại.

Chỉ sau hơn 6 tháng được VinFast giới thiệu, những chiếc xe buýt điện cỡ nhỏ EB 6 đầu tiên được phát hiện chạy thử nghiệm trên đường, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, chiếc VinFast EB 6 trong hình là phiên bản chở học sinh, đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi bán ra thị trường. Ngoài phiên bản trên, EB 6 còn có bản dành cho đô thị với sức chứa 30 người.

Xe buýt điện VinFast chuyên chở học sinh lộ diện - Ảnh 1.

EB 6, một trong những mẫu xe thương mại đầu tiên của VinFast

ẢNH: N.M.Q

Từ trước đến nay, VinFast được biết đến là hãng xe chuyên sản xuất xe du lịch. Việc lấn sân sang mảng xe thương mại với mẫu xe buýt điện EB 6 cho thấy, VinFast đón đầu xu hướng chuyển đổi xanh, cạnh tranh trong phân khúc xe thương mại chở khách dưới 20 chỗ, lâu nay vốn là sân chơi của các dòng xe như Ford Transit hay Hyundai Solati.

Về tổng thể, VinFast EB 6 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 6.200 x 2.200 x 2.900 (mm), phù hợp để di chuyển linh hoạt trong đô thị. Xe có thiết kế mang đặc trưng nhận diện của VinFast với dải đèn LED định vị hình cánh chim, logo chữ V và tông màu xanh lá chủ đạo. 

Với phiên bản chở học sinh, khoang nội thất bố trí 19 ghế ngồi cùng 1 ghế tài xế. Toàn bộ ghế đều có dây an toàn, không gian để chân rộng rãi và tầm nhìn thông thoáng. Điểm đáng chú ý, EB 6 trang bị hệ thống cảnh báo chống bỏ quên học sinh, giúp giám sát, cảnh báo còn trẻ em sót lại trên xe sau khi kết thúc hành trình.

Xe buýt điện VinFast chuyên chở học sinh lộ diện - Ảnh 1.

Khu vực tài xế lái xe buýt điện VinFast EB 6 có camera giám sát và hệ thống cảnh báo chống bỏ quên học sinh

ẢNH: N.M.Q

Ngoài ra, xe buýt điện của VinFast còn có camera giám sát, màn hình LED 21 inch hiển thị thông tin, hệ thống điểm danh điện tử, cảm biến chất lượng không khí, máy lọc bụi mịn, túi cứu thương trong tình huống khẩn cấp. Hơn nữa, VinFast còn cung cấp ứng dụng kết nối cho phụ huynh tiện theo dõi lộ trình xe di chuyển.

Về khả năng vận hành, VinFast EB 6 sử dụng mô-tơ điện công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, đạt tốc độ tối đa 90 km/giờ. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 179,5 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường 250 km sau mỗi lần sạc. Với công suất sạc tối đa 120 kW, xe có thể nạp từ 20 - 80% pin trong khoảng 70 phút. 

Xe buýt điện VinFast chuyên chở học sinh lộ diện - Ảnh 2.

Xe buýt điện VinFast EB 6 có 20 ghế, gồm 19 ghế cho hành khách và 1 ghế lái

ẢNH: N.M.Q

Tuy nhiên, nếu sử dụng trong nội thành, quãng đường di chuyển 250 km theo thông số của nhà sản xuất được đánh giá khá thoải mái để chuyên chở học sinh.

Theo đó, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM sẽ phân phối chính thức xe buýt điện VinFast EB với hai phiên bản dành cho đô thị (30 chỗ ngồi) và chuyên chở học sinh (20 chỗ ngồi). Dự kiến trong thời gian tới, xe buýt điện VinFast EB sẽ sớm đưa vào sử dụng, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh theo định hướng của Chính phủ.


