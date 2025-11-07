Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe điện

Lộ ảnh thực tế nội thất xe tải điện VinFast EC Van

Tâm Võ
Tâm Võ
07/11/2025 20:48 GMT+7

Xe tải điện VinFast EC Van có khoang nội thất thiết kế đơn giản, trang bị ghế nỉ, điều hòa chỉnh tay, phanh cơ và sử dụng vô-lăng, cần chuyển số tương tự mẫu xe anh em VinFast VF 3.

Tháng 5.2025, VinFast trình làng xe tải điện EC Van và nhận nhiều đánh giá tích cực, nhất là khi hãng xe Việt Nam dấn thân vào phân khúc xe tải cỡ nhỏ, lâu nay vốn là sân chơi của các hãng xe Nhật Bản, Trung Quốc. Nhận thấy tiềm năng lớn từ nhu cầu vận tải trong đô thị, VinFast đã đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, hoàn thiện EC Van để sớm đưa vào thương mại hóa.

Lộ ảnh nội thất thực tế xe tải điện VinFast EC Van - Ảnh 1.

Hình ảnh thực tế VinFast EC Van cho thấy kích thước tổng thế xe khá nhỏ

ẢNH: EC VAN CLUB

Sau hơn 5 tháng kể từ khi những hình ảnh thiết kế đầu tiên xuất hiện, đến cuối tháng 10 vừa qua, VinFast EC Van đã lộ diện thực tế trên đường thử. Mới đây nhất, hình ảnh về khoang nội thất xe cũng được hé lộ, thu hút sự chú ý trên các hội nhóm mạng xã hội.

Theo đó, xe tải điện VinFast EC Van có nhiều điểm tương đồng với mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam hiện nay VinFast VF 3. Nội thất xe trang bị cơ bản với ghế nỉ chỉnh cơ, chìa khóa cơ, phanh tay cơ khí và không có bệ tỳ tay trung tâm. Vô-lăng và cần chuyển số trên VinFast EC Van cũng tương tự VinFast VF 3.

Lộ ảnh nội thất thực tế xe tải điện VinFast EC Van - Ảnh 2.

Nội thất xe tải điện VinFast EC Van trang bị cơ bản

ẢNH: EC VAN CLUB

Ngoài ra, phía sau vô-lăng VinFast EC Van có thêm màn hình thông tin nhỏ gọn, hiển thị thông số về dung lượng pin, phạm vi hoạt động và tốc độ di chuyển... Trong khi đó, khu vực trung tâm bảng táp-lô có đài radio và các phím điều chỉnh âm lượng. Đáng chú ý, xe tải điện này sử dụng cơ chế nâng, hạ gương chỉnh điện thay vì kiểu cơ học như trên các mẫu xe đối thủ.

Được phát triển nhằm tối ưu không gian chở hàng, VinFast EC Van có thể tích khoang chứa hàng lên tới 2.600 lít, tải trọng hơn 600 kg. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 3.767 x 1.680 x 1.790 (mm), giúp di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Lộ ảnh nội thất thực tế xe tải điện VinFast EC Van - Ảnh 3.

Khoang chở hàng khá cao, hốc bánh sau không chiếm nhiều diện tích giúp trên VinFast EC Van chở hàng hóa tốt hơn

ẢNH: EC VAN CLUB

Xe tải điện cỡ nhỏ nàh VinFast sử dụng mô-tơ công suất 40,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm, tốc độ tối đa 75 km/giờ, phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị. Nguồn năng lượng cung cấp cho xe có bộ pin dung lượng 17 kWh, cho phép xe di chuyển khoảng 150 km sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast EC Van hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 19,4 kW, giúp nạp từ 10 - 70% pin chỉ trong 42 phút. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn thêm bộ sạc di động 3 kW để chủ động hơn khi sạc tại nhà, kho bãi.

Lợi thế lớn của VinFast nằm ở mạng lưới trạm sạc phủ khắp cả nước, giúp người dùng xe dễ dàng nạp năng lượng. Quan trọng hơn, hãng xe Việt Nam đang miễn phí sạc pin đến hết tháng 6.2027 và miễn lệ phí trước bạ đến tháng 2.2027 theo Nghị định 51/2025, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và lăn bánh trong hơn 2 năm tới.

Trong bối cảnh các quy định kiểm soát khí thải ngày càng siết chặt, VinFast EC Van trở thành lựa chọn phù hợp nhu cầu vận tải đô thị. Khi các phương tiện dùng động cơ đốt trong (chặy bằng xăng, dầu) dần bị hạn chế lưu thông trong tương lai, xe tải điện không phát thải này sẽ nắm giữ nhiều lợi thế về chính sách lẫn tính thực dụng.

Tin liên quan

Xe tải điện VinFast EC Van có lợi thế gì để cạnh tranh?

Xe tải điện VinFast EC Van có lợi thế gì để cạnh tranh?

Nhắm vào nhu cầu vận chuyển hàng hóa, VinFast tung ra thị trường xe tải điện cỡ nhỏ EC Van góp phần giải bài toán chi phí vận hành và kiểm soát khí thải đang được quan tâm hiện nay.

Xe điện 7 chỗ của VinFast lộ ảnh nội thất, ít nút bấm vật lý

VinFast Minio Green chạy được bao xa sau khi nâng cấp pin?

Khám phá thêm chủ đề

VinFast VinFast EC Van EC Van xe tải điện Ô tô tải xe Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận