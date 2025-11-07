Lộ ảnh thực tế nội thất xe tải điện VinFast EC Van

Tháng 5.2025, VinFast trình làng xe tải điện EC Van và nhận nhiều đánh giá tích cực, nhất là khi hãng xe Việt Nam dấn thân vào phân khúc xe tải cỡ nhỏ, lâu nay vốn là sân chơi của các hãng xe Nhật Bản, Trung Quốc. Nhận thấy tiềm năng lớn từ nhu cầu vận tải trong đô thị, VinFast đã đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, hoàn thiện EC Van để sớm đưa vào thương mại hóa.

Hình ảnh thực tế VinFast EC Van cho thấy kích thước tổng thế xe khá nhỏ ẢNH: EC VAN CLUB

Sau hơn 5 tháng kể từ khi những hình ảnh thiết kế đầu tiên xuất hiện, đến cuối tháng 10 vừa qua, VinFast EC Van đã lộ diện thực tế trên đường thử. Mới đây nhất, hình ảnh về khoang nội thất xe cũng được hé lộ, thu hút sự chú ý trên các hội nhóm mạng xã hội.

Theo đó, xe tải điện VinFast EC Van có nhiều điểm tương đồng với mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam hiện nay VinFast VF 3. Nội thất xe trang bị cơ bản với ghế nỉ chỉnh cơ, chìa khóa cơ, phanh tay cơ khí và không có bệ tỳ tay trung tâm. Vô-lăng và cần chuyển số trên VinFast EC Van cũng tương tự VinFast VF 3.

Nội thất xe tải điện VinFast EC Van trang bị cơ bản

ẢNH: EC VAN CLUB

Ngoài ra, phía sau vô-lăng VinFast EC Van có thêm màn hình thông tin nhỏ gọn, hiển thị thông số về dung lượng pin, phạm vi hoạt động và tốc độ di chuyển... Trong khi đó, khu vực trung tâm bảng táp-lô có đài radio và các phím điều chỉnh âm lượng. Đáng chú ý, xe tải điện này sử dụng cơ chế nâng, hạ gương chỉnh điện thay vì kiểu cơ học như trên các mẫu xe đối thủ.

Được phát triển nhằm tối ưu không gian chở hàng, VinFast EC Van có thể tích khoang chứa hàng lên tới 2.600 lít, tải trọng hơn 600 kg. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 3.767 x 1.680 x 1.790 (mm), giúp di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Khoang chở hàng khá cao, hốc bánh sau không chiếm nhiều diện tích giúp trên VinFast EC Van chở hàng hóa tốt hơn

ẢNH: EC VAN CLUB

Xe tải điện cỡ nhỏ nàh VinFast sử dụng mô-tơ công suất 40,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm, tốc độ tối đa 75 km/giờ, phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị. Nguồn năng lượng cung cấp cho xe có bộ pin dung lượng 17 kWh, cho phép xe di chuyển khoảng 150 km sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast EC Van hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 19,4 kW, giúp nạp từ 10 - 70% pin chỉ trong 42 phút. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn thêm bộ sạc di động 3 kW để chủ động hơn khi sạc tại nhà, kho bãi.

Lợi thế lớn của VinFast nằm ở mạng lưới trạm sạc phủ khắp cả nước, giúp người dùng xe dễ dàng nạp năng lượng. Quan trọng hơn, hãng xe Việt Nam đang miễn phí sạc pin đến hết tháng 6.2027 và miễn lệ phí trước bạ đến tháng 2.2027 theo Nghị định 51/2025, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và lăn bánh trong hơn 2 năm tới.

Trong bối cảnh các quy định kiểm soát khí thải ngày càng siết chặt, VinFast EC Van trở thành lựa chọn phù hợp nhu cầu vận tải đô thị. Khi các phương tiện dùng động cơ đốt trong (chặy bằng xăng, dầu) dần bị hạn chế lưu thông trong tương lai, xe tải điện không phát thải này sẽ nắm giữ nhiều lợi thế về chính sách lẫn tính thực dụng.