Ô tô cũ tầm giá 500 triệu, chọn Toyota Camry hay VinFast Lux A2.0?

Tham khảo thị trường xe cũ hiện nay, trong tầm giá khoảng 500 triệu đồng, người Việt có thể lựa chọn hai mẫu sedan cỡ trung gồm Toyota Camry 2.0E đời 2016 và VinFast Lux A2.0 bản tiêu chuẩn, đời 2020. Tuy nhiên, cả hai mẫu xe này đều có những ưu nhược điểm và mang giá trị thực dụng riêng, khiến nhiều khách hàng cân nhắc.

Ngoại hình: Toyota Camry lịch lãm, VinFast Lux A2.0 trẻ trung

Không đi theo triết lý thiết kế trẻ trung như thế hệ hiện tại, Toyota Camry đời 2016 là xe đời cũ, có kiểu dáng hài hòa, lịch lãm và có phần lỗi thời so với VinFast Lux A2.0.

Tổng thể kiểu dáng mẫu sedan Nhật Bản được tạo hình bởi những đường nét bo tròn với những đường gân dập nổi nhẹ nhàng. Trong khi đó, mẫu sedan thương hiệu Việt có thiết kế góc cạnh, nhiều đường nét cắt xẻ khỏe khoắn.

Toyota Camry 2016 mang phong cách lịch lãm, trong khi VinFast Lux A2.0 theo hướng trẻ trung

Về trang bị, Camry bản tiêu chuẩn chỉ sử dụng cụm đèn pha bóng halogen ở phía trước, đèn xi-nhan halogen phía sau. Trong khi đó, cụm đèn trước/sau trên Lux A2.0 bản thấp nhất sử dụng công nghệ LED, dải đèn định vị tạo hình cánh chim quen thuộc. Ngoài ra, Camry 2.0E đời 2016 chỉ trang bị bộ mâm nhỏ, kích thước 16 inch, thiếu sự cân đối về mặt tổng thể so với bộ mâm 18 inch trên mẫu sedan VinFast.

Xét về mặt định vị phân khúc, Toyota Camry thuộc nhóm sedan hạng D, trong khi Lux A2.0 có kích thước lớn hơn, xếp ở nhóm sedan hạng E. Do đó, tổng thể Lux A2.0 dài hơn 123 mm; rộng hơn 75 mm; cao hơn 30 mm và chiều dài trục cơ sở cũng lớn hơn 193 mm. Điều này giúp mẫu sedan Việt có ngoại hình bệ vệ hơn nhưng kém linh hoạt khi đi trong thành thị đông đúc.

Nội thất: Toyota Camry đời 2016 khá lỗi thời, bù lại không gian rộng rãi

Vào khoang nội thất, kiểu dáng thiết kế trên Camry 2.0E đời 2016 khá lỗi thời, nguyên bản không có màn hình giải trí trung tâm, chỉ trang bị radio. Bù lại, mẫu xe này vẫn có điều hòa 2 vùng độc lập, ghế trước chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng và một số chi tiết trên xe được bọc da, ốp gỗ sang trọng.

Nội thất Toyota Camry (đã gắn màn hình) nhiều nút bấm vật lý, cầu kỳ hơn Lux A2.0

Là mẫu xe sản xuất sau nhiều năm, VinFast Lux A2.0 bản tiêu chuẩn có nội thất hiện đại hơn với thiết kế tối giản nút bấm, trang bị màn hình trung tâm kích thước 11,9 inch, tích hợp các chức năng điều khiển bên trong. Ngoài ra, hãng xe Việt cũng trang bị cho Lux A2.0 bảng đồng hồ điện tử 7 inch sau vô-lăng.

Dù nhỏ hơn về kích thước, Toyota Camry sở hữu thiết kế thực dụng với nắp capo ngắn, không gian nội thất được tối ưu, giúp hàng ghế sau rộng và thoáng. Ngược lại, VinFast Lux A2.0 theo đuổi phong cách thể thao châu Âu với nắp ca-pô dài nên đánh đổi không gian, khiến hàng ghế sau chật hơn và khoảng để chân kém thoải mái so với Camry.

Vận hành: VinFast Lux A2.0 "ăn đứt" Camry

Khả năng vận hành là một trong những điểm khác biệt, đáng cân nhắc lựa chọn giữa VinFast Lux A2.0 tiêu chuẩn và Toyota Camry 2.0E.

Mẫu xe Việt Nam sử dụng động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 8 cấp đến hệ dẫn động cầu sau. Trong khi đó, Toyota Camry cũng dùng động cơ 2.0 lít nhưng công suất chỉ đạt 165 mã lực, mô-men xoắn cực đại 199 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 6 cấp đến hệ dẫn động cầu trước.

VinFast Lux A2.0 trang bị động cơ tăng áp, vận hành linh hoạt, mạnh mẽ hơn Camry 2.0E

Về cảm giác lái, VinFast Lux A2.0 tạo ấn tượng với phong cách vận hành thể thao, linh hoạt và mạnh mẽ hơn so với Toyota Camry. Hệ thống treo độc lập giúp xe ổn định tốt khi vào cua gấp hoặc di chuyển ở tốc độ cao, đồng thời dập tắt dao động nhanh, mang lại sự đầm, chắc trong quá trình vận hành

Ngược lại, Toyota Camry 2.0E sử dụng động cơ hút khí tự nhiên nên tăng tốc nhẹ nhàng, mượt mà và không gặp hiện tượng trễ turbo như trên Lux A2.0, phù hợp với người thích sự êm ái, ổn định khi lái xe hàng ngày.

Nhận định xe

Trong tầm giá khoảng 500 triệu đồng, Toyota Camry 2.0E đời 2016 và VinFast Lux A2.0 bản tiêu chuẩn, đời 2020 đều có những điểm đáng cân nhắc. Toyota Camry vốn nổi tiếng về độ bền, song với tuổi đời gần 9 năm, nhiều chi tiết có thể đã xuống cấp theo thời gian như nội thất, nước sơn ngoại thất...

Ngược lại, VinFast Lux A2.0 tuy đã ngừng sản xuất nhưng vẫn được VinFast cam kết bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km. Điều này đồng nghĩa với việc những xe đời 2020 vẫn còn thời hạn bảo hành khoảng 5 năm, phần nào giúp người dùng yên tâm hơn về dịch vụ hậu mãi và phụ tùng thay thế.

Về tính thực dụng, Toyota Camry phù hợp với nhu cầu gia đình nhờ hàng ghế sau rộng rãi, đem lại sự thoải mái cho 4 - 5 người. Xe cũng được đánh giá cao về độ giữ giá khi bán lại. Trong khi đó, VinFast Lux A2.0 lại thiên về cảm giác lái thể thao, phù hợp với người dùng trẻ thích trải nghiệm. Tuy nhiên, không gian ghế sau hạn chế cũng là một điểm cần lưu ý khi lựa chọn.