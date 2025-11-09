Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Mitsubishi Xpander giảm giá 'xả hàng', lần đầu chạm mốc dưới 500 triệu đồng

Đình Tuyên
Đình Tuyên
09/11/2025 21:10 GMT+7

Hãng xe Nhật Bản đẩy mạnh ưu đãi cho Xpander nhằm "xả hàng" lượng xe VIN cũ (sản xuất năm 2024) đang tồn kho. Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi mà mẫu xe gia đình cỡ nhỏ của Mitsubishi có giá bán thực tế dưới 500 triệu đồng tại Việt Nam.

Quý 4 hàng năm là cao điểm của thị trường ô tô Việt Nam, khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh đón Tết Nguyên đán. Đây cũng là giai đoạn các hãng ô tô đồng loạt tăng cường ưu đãi để thúc đẩy doanh số, đồng thời giải phóng lượng xe tồn (VIN cũ). Năm nay, xu hướng này xuất hiện sớm hơn, mức ưu đãi cũng mạnh tay hơn và áp dụng với nhiều mẫu mã ô tô vốn đang hút khách. Đơn cử như trường hợp của Mitsubishi Xpander

Xe gia đình cỡ nhỏ: Xe Nhật chiếm hơn 81% thị phần nửa đầu năm 2025

Vừa bước sang tháng 11, hãng xe Nhật Bản đã triển khai gói khuyến mãi bằng quà tặng phụ kiện và hỗ trợ lệ phí trước bạ cho mẫu MPV gia đình này. Trong đó, phiên bản Xpander MT trở thành tâm điểm chú ý, khi được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trừ trực tiếp vào giá bán, tương đương 56 triệu đồng. Ở các tháng trước, mức ưu đãi cho phiên bản này chỉ 50% lệ phí trước bạ.

Mitsubishi Xpander “xả hàng” VIN cũ, lần đầu chạm mốc dưới 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Sau các đợt hỗ trợ 50% phí trước bạ, Xpander MT số VIN cũ được Mitsubishi nâng mức ưu đãi lên 100%

ẢNH: B.H

Bên cạnh ưu đãi của hãng, các đại lý cũng có chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Khảo sát tại một đại lý ở TP.HCM, khách hàng mua Xpander bản số sàn được giảm thêm 28 triệu đồng. Khách mua xe còn được tặng kèm camera lùi, một năm bảo hiểm vật chất và một số ưu đãi về bảo dưỡng, sửa chữa.

Như vậy, so với mức niêm yết 560 triệu đồng, giá bán thực tế của Mitsubishi Xpander MT sau ưu đãi chỉ còn từ 476 triệu đồng. Đây là lần hiếm hoi mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ được bán dưới mốc 500 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander “xả hàng” VIN cũ, lần đầu chạm mốc dưới 500 triệu đồng - Ảnh 2.

Việc giảm giá mạnh cho xe Xpander VIN cũ được cho là động thái "xả hàng" dọn kho cho các xe mới thuộc phiên bản nâng cấp giữa đời

ẢNH: CHÍ TÂM

Lưu ý rằng, theo thông tin được Mitsubishi Việt Nam đăng tải, toàn bộ xe Xpander bản số sàn được giảm giá đều có năm sản xuất 2024, chứ không phải bản nâng cấp vừa ra mắt và xuất xưởng trong năm 2025. Ngoài ra, số lượng xe Xpander MT khuyến mãi cũng không còn nhiều. Nhân viên bán hàng của một đại lý Mitsubishi tại TP.HCM cho biết, hiện tại khách mua chỉ có lựa chọn duy nhất là màu trắng, các màu còn lại đã bán hết.

Việc Xpander MT giảm giá chạm đáy cho thấy mục đích "dọn kho" của Mitsubishi với xe số VIN cũ, nhường chỗ cho bản nâng cấp vừa ra mắt. Đồng thời, đây cũng là động thái kích cầu của hãng trong bối cảnh các đối thủ như Toyota Veloz, Avanza, Suzuki XL7 hay Hyundai Stargazer đều đang khuyến mãi mạnh, kéo mặt bằng giá toàn phân khúc xuống rất thấp.

Mitsubishi Xpander “xả hàng” VIN cũ, lần đầu chạm mốc dưới 500 triệu đồng - Ảnh 3.

Sự góp mặt của BYD M6 và VinFast Limo Green phần nào khiến "miếng bánh" thị phần của Xpander bị thu nhỏ

ẢNH: CHÍ TÂM

Ngoài ra, sự góp mặt của nhóm MPV điện gồm VinFast Limo GreenBYD M6 cũng khiến Xpander phần nào bị chia bớt miếng bánh thị phần. Do đó, giảm giá cũng là cách hãng xe Nhật bảo vệ thị phần và duy trì vị thế.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), lũy kế 3 quý đầu năm 2025, Mitsubishi Xpander là mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam với hơn 12.400 đến tay người dùng, chiếm đến gần 35% thị phần phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỉ đồng.

