Người Việt tăng mua sắm ô tô MPV 7 chỗ, doanh số sedan tiếp tục giảm

Bất chấp "cú hãm phanh" bất ngờ trong hai tháng gần đây, thị trường ô tô vẫn đang giữ được mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chủ yếu đến từ mảng xe thương mại, trong khi ở mang ô tô du lịch đang có sự chuyển giữa các phân khúc cho thấy sự thay đổi trong xu hướng mua sắm ô tô của người Việt Nam sau 8 tháng đầu năm 2025. Doanh số dòng sedan tiếp tục sụt giảm, SUV chững lại trong khi xu hướng mua sắm ô tô MPV 7 chỗ đang tăng nhanh.

Thị trường ô tô tăng trưởng chủ yếu ở mảng xe thương mại

Sau bước chững lại trong tháng 7 rồi bất ngờ giảm mạnh trong tháng 8 vừa qua, nhịp tăng trưởng chung của thị trường ô tô Việt Nam đang dần chậm lại so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu như khép lại giai đoạn nửa đầu năm 2025, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tăng trưởng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái, thì chỉ sau hai tháng, đà tăng trưởng đã chậm lại.

Thị trường ô tô vẫn đang có tín hiệu hồi phục so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu sự ổn định Ảnh: B.H

Theo số liệu bán hàng mới nhất vừa được VAMA công bố, kết thúc 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc hiệp hội này đạt 220.733 xe ô tô các loại, cao hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 8.2025 sức mua trên thị trường ô tô chỉ tăng 3% so với tháng 8.2024. Kết quả này cho thấy, thị trường ô tô vẫn đang có tín hiệu hồi phục so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu sự ổn định.

Dù ô tô du lịch vẫn chiếm phần lớn tổng doanh số xe mới bán ra thị trường nhưng mức tăng trưởng chủ yếu tập trung ở mảng xe thương mại (tăng 33%) và xe chuyên dụng (tăng 53%). Trong khi đó, nếu không tính doanh số ô tô điện VinFast và xe Hyundai do TC Motor lắp ráp phân phối, mảng ô tô du lịch chỉ tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng mua sắm ô tô MPV 7 chỗ tăng trưởng nhanh nhất, sedan tiếp tục sụt giảm

Sức mua liên tục biến động, xu hướng lựa chọn mua ô tô du lịch của người Việt theo đó cũng đang có sự thay đổi. Vẫn là xu hướng chuộng ô tô gầm cao vốn đã diễn ra từ những năm trước, tuy nhiên lượng khách hàng chọn mua xe SUV đang có dấu hiệu chững lại, trong khi xe bán tải, MPV 7 chỗ và crossover vẫn tăng trưởng.

8 tháng đầu năm 2025 8 tháng đầu năm 2024 Sedan 23374 25559 SUV 44904 45358 Crossover 16724 15297 MPV 32069 27403 Bán tải 15751 12912

Cụ thể, theo số liệu từ VAMA, sau 8 tháng đã qua của năm 2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 44.904 xe ô tô SUV, giảm gần 500 xe so với 8 tháng đầu năm 2024. Trong khi đó, xe MPV 7 chỗ, đặc biệt là phân khúc MPV phổ thông với các mẫu mã có tầm giá dưới 750 triệu đồng (như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza, Suzuki XL7 hay Hyundai Stargazer…) đang có xu hướng tăng mạnh. Tổng doanh số xe MPV tại Việt Nam đạt 32.069 xe sau 8 tháng đầu năm 2025, tăng gần 4.700 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Xe bán tải cũng tăng gần 3.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Xe crossover đạt doanh số 16.724 xe, tăng gần 1.500 xe.

Kết quả này cho thấy, người Việt mua ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu vẫn chuộng ô tô gầm cao nhưng đang có xu hướng lựa chọn các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ hay MPV cỡ nhỏ hơn là các xe SUV có tầm giá trên 900 triệu đồng. Bên cạnh đó, xe bán tải với sự đa dụng trong việc sử dụng như ô tô hàng ngày lại có thể chở được hàng hóa vẫn đang tạo được sức hút.

Doanhn số xe sedan tại Việt Nam tiếp tục sụt giảm Ảnh: B.H

Riêng dòng ô tô sedan vẫn tiếp tục sụt giảm. Sau 8 tháng đầu năm 2025, chỉ có 23.374 xe sedan đến tay khách hàng Việt Nam, giảm gần 2.200 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc sedan hạng D với các mẫu mã như Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6… hay sedan hạng C như KIA K3, Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra đang mất dần sức hút.