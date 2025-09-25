Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số Mitsubishi Xpander tiếp tục 'lao dốc'

Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, tháng 8.2025 có gần nửa thời gian trùng với tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch). Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi thị trường ô tô trong nước tiếp tục ghi nhận sức mua sụt giảm, bất chấp nỗ lực giảm giá kích cầu từ các hãng và đại lý ô tô.

Báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast cho thấy, cả tháng vừa qua, người Việt chỉ mua sắm tổng cộng 40.596 xe ô tô các loại, giảm 6.223 xe tương đương hơn 13% so với tháng 7. Nếu tính riêng các thành viên thuộc VAMA, mức giảm lên đến gần 18%.

Doanh số xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam tháng 8.2025 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR

Giữa bối cảnh đó, những phân khúc như xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỉ đồng dù vẫn đang được ưa chuộng, nhưng bức tranh doanh số cũng không tránh khỏi sự ảm đạm. Số liệu cho thấy, khép lại tháng qua nhóm xe này chỉ bán ra tổng cộng 3.272 xe, giảm 1.121 xe, tương đương khoảng 25% so với tháng liền trước.

Đáng chú ý, một trong những nguyên nhân khiến lượng xe MPV cỡ nhỏ bán ra tại Việt Nam sụt giảm là do "phong độ" lao dốc của mẫu xe đầu bảng Mitsubishi Xpander. Số liệu tổng hợp cho thấy tháng 8.2025, mẫu xe Nhật Bản tiếp tục trở thành tâm điểm khi chỉ đạt doanh số 906 xe, giảm mạnh gần 650 xe (hơn 42%) so với tháng trước đó. Đây đã là tháng thứ 2 liên tiếp Xpander ghi nhận tăng trưởng doanh số âm.

Mitsubishi Xpander có tháng thứ 2 liên tiếp ghi nhận doanh số giảm mạnh ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Kết quả này khiến khoảng cách giữa mẫu xe nhà Mitsubishi với các đối thủ bám đuổi là Toyota Veloz Cross và Toyota Innova đang dần bị thu hẹp. Toyota Veloz tháng 8.2025 bán ra tổng cộng 639 xe, cũng giảm nhưng chỉ giảm nhẹ 139 xe so với tháng 7. Trong khi "đàn anh" Toyota Innova cũng duy trì sự ổn định với 605 xe đến tay khách hàng, chỉ giảm 112 xe.

Ở nhóm còn lại, các mẫu mã gồm Honda BR-V, KIA Carens, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Hyundai Custin hay Toyota Avanza nhìn chung cũng không có nhiều biến động doanh số. Tuy nhiên, so với 3 mẫu xe dẫn đầu, đóng góp thị phần của nhóm xe này không đáng kể. Honda BR-V xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng phân khúc, nhưng doanh số chỉ đạt 245 xe. KIA Carens, Hyundai Stargazer hay Suzuki XL7 cũng không chênh nhau quá nhiều, đều ở mức trên 200 xe/tháng.

Mitsubishi và Toyota hiện đang nắm giữ phần lớn thị phần phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ, trong khi các thương hiệu khác đóng góp không đáng kể ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tính lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, phân khúc xe gia đình tiếp tục là một trong những nhóm ô tô được người dùng Việt ưa chuộng, với doanh số cộng dồn đạt gần 30.400 xe. Trong đó, miếng bánh thị phần gần như chia làm 3 phần rõ ràng. Mitsubishi nắm giữ phần lớn nhất với tổng cộng 10.646 xe Xpander bán ra, chiếm hơn 35%.

Toyota cũng "có đất" nhờ ưu thế về quân số, với 3 mẫu mã góp mặt, gồm Veloz Cross, Innova và Avanza. Theo đó, bộ 3 này dù không có sức hút lớn như đối thủ Xpander nhưng cộng dồn doanh số cũng đạt 10.351 xe, tương đương khoảng 34%. Miếng bánh còn lại chia đều cho các hãng Honda, Suzuki, Hyundai và KIA.

Xe Nhật chiếm hơn 81% thị phần xe gia đình cỡ nhỏ trong nửa đầu năm 2025



Tuy vậy, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô Việt Nam dự báo, cục diện doanh số ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ trong năm 2025 dự báo vẫn có thể thay đổi. Nhất là khi thị trường vừa chính thức chào đón thêm VinFast Limo Green. Mẫu MPV điện thương hiệu Việt được kỳ vọng sẽ là "làn gió mới" thay đổi cục diện phân khúc nhờ giá bán dễ tiếp cận, cùng lợi thế về chi phí sử dụng (người dùng được miễn phí sạc điện đến hết tháng 6.2027).