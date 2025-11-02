Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

3 mẫu SUV từng bán 'bia kèm lạc', nay quay đầu giảm giá mạnh tại Việt Nam

Đình Tuyên
Đình Tuyên
02/11/2025 11:55 GMT+7

Trái với cảnh khan hàng ở thời điểm mở bán, áp lực cạnh tranh khiến nhiều mẫu SUV, crossover từng là hàng "hot" nay giảm giá mạnh để thu hút khách Việt.

Từng là những mẫu xe được săn đón và "đội giá" ở thời điểm ra mắt, tuy nhiên trước áp lực cạnh tranh, những mẫu SUV, crossover như Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser Prado hay Suzuki Jimny hiện nay lại "quay đầu" giảm giá. Thậm chí, có mẫu giảm đến cả trăm triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Toyota Land Cruiser Prado lần hiếm hoi bán thấp hơn niêm yết

Ra mắt thị trường Việt vào tháng 10.2024, Land Cruiser Prado thế hệ mới từng có thời điểm "cháy hàng", liên tục bị các đại lý "hét giá". Nhiều thời điểm, mức giá thực tế của mẫu SUV này bị đội lên tới gần nửa tỉ đồng so với giá niêm yết.

3 mẫu SUV từng bán 'bia kèm lạc', nay quay đầu giảm giá mạnh tại Việt Nam - Ảnh 1.

Từng có thời điểm bị "hét" giá lên đến gần 5 tỉ đồng, nay Toyota Land Cruiser Prado phải ưu đãi để tìm khách

ẢNH: TOYOTA VIỆT NAM

Tuy nhiên đến cuối năm 2025, tình thế đã thay đổi rõ rệt. Khảo sát cho thấy, hiện nhiều đại lý Toyota ở khu vực Hà Nội đã bắt đầu giảm giá cho Prado trong bối cảnh sức mua chững lại và nguồn cung đã được cải thiện. Cụ thể, các nhân viên bán hàng hiện đang chào bán Land Cruiser Prado đúng giá niêm yết (3,48 tỉ đồng) hoặc thậm chí giảm thêm vài chục triệu đồng, đưa mức giá thực tế thấp nhất về mức 3,43 tỉ đồng.

Suzuki Jimny giảm 100 triệu đồng

Tương tự Land Cruiser Prado, Suzuki Jimny cũng là mẫu SUV hướng đến nhóm khách hàng riêng biệt. Mẫu xe này cũng từng có thời điểm rất được săn đón và được các đại lý rao bán với mức giá chênh đến 70 triệu đồng so với niêm yết (789 triệu đồng).

3 mẫu SUV từng bán 'bia kèm lạc', nay quay đầu giảm giá mạnh tại Việt Nam - Ảnh 2.

Mẫu "xe chơi" Suzuki Jimny cũng qua thời được săn đón, hiện phải giảm giá cả trăm triệu đồng để "xả kho"

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Mặc dù vậy, bước sang năm 2025, khi vấn đề nguồn cung được giải quyết, lượng khách mua "xe chơi" cũng giảm, Suzuki Jimny bất ngờ rơi vào cảnh "ế ẩm". Nhiều đại lý xe Nhật hiện vẫn còn lưu kho không ít xe có năm sản xuất 2024 (VIN 2024), buộc phải mạnh tay áp dụng chính sách giảm giá để đẩy "hàng tồn". Nhất là khi thị trường chỉ còn hơn 2 tháng sẽ khép lại năm 2025.

Theo đó, bên cạnh chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng 80 triệu đồng) được hãng áp dụng chung cho tất cả các đại lý trên toàn quốc, khách mua Jimny hiện còn được tặng thêm tiền mặt và quà tặng phụ kiện. Tổng giá trị ưu đãi quy đổi lên đến cả trăm triệu đồng.

Hyundai Santa Fe tiếp tục giảm gần 200 triệu

Mẫu SUV, crossover Hàn Quốc - Hyundai Santa Fe cũng từng bị các đại lý rao bán kiểu "bia kèm lạc" ở thời điểm ra mắt thị trường Việt (cuối năm 2024). Tuy nhiên, trước sức ép cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở các phân khúc xe SUV gia đình, để tăng sức hút cho mẫu xe này, gần như xuyên suốt 3 quý đầu năm, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) phải duy trì các chính sách giảm giá, ưu đãi mạnh tay.

3 mẫu SUV từng bán 'bia kèm lạc', nay quay đầu giảm giá mạnh tại Việt Nam - Ảnh 3.

Hyundai Santa Fe cũng là mẫu SUV, crossover đang giảm giá mạnh tại Việt Nam

ẢNH: NGUYỄN DUY

Hiện tại, ngoài chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ hãng (quy đổi cao nhất 125 triệu đồng), một số đại lý tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc còn giảm giá thêm cho các xe Santa Fe VIN cũ nhằm đẩy hết hàng tồn kho. Theo đó, giá thực tế của mẫu SUV, crossover cỡ trung này sau khuyến mãi thấp hơn niêm yết đến gần 200 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe thế hệ mới bán ra thị trường tổng cộng 5 phiên bản, đi kèm mức giá 1,069 - 1,365 tỉ đồng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

