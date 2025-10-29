Hơn một nửa người Việt mua ô tô mới chọn xe SUV, crossover

Bất chấp sức mua trên thị trường liên tục biến động, lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam vẫn đang đạt mức tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng chuộng ô tô gầm cao của người Việt tiếp tục gia tăng khi có tới hơn một nửa khách hàng mua ô tô du lịch dưới 9 chỗ tại Việt Nam chọn các mẫu mã xe SUV, crossover.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe "xanh" chiếm 29% thị phần

Thị trường ô tô tăng trưởng 11,5% trong 9 tháng đầu năm 2025

Theo số liệu bán hàng từ hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 9 tháng đầu năm 2025 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA đạt 251.421 xe, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sức mua đang cho thấy dấu hiệu hồi phục dù thực tế vẫn chưa được như kỳ vọng của các nhà sản xuất, phân phối ô tô.

Sau 9 tháng đầu năm 2025 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA đạt 251.421 xe, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: B.H

Trong đó, xe chuyên dụng tăng trưởng mạnh nhất (tăng 70%), xe thương mại tăng 32% trong khi mảng ô tô du lịch dù chứng kiến cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ suốt từ đầu năm đến nay nhưng doanh số chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện một hãng xe Nhật Bản đang sản xuất, phân phối xe tại Việt Nam nhận định: "Thị trường đang cho thấy tín hiệu lạc quan hơn so với năm ngoái, doanh số bán xe dù liên tục biến động trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh nhưng vẫn đang giữ được nhịp tăng trưởng. Riêng phân khúc ô tô du lịch dù vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng kết quả bán hàng cho thấy vẫn đang tăng trưởng. Điều này một phần đến từ nỗ lực rất lớn của các hãng xe khi liên tục tung ra sản phẩm cùng với chính sách ưu đãi, khuyến mãi liên tục được triển khai".

Hơn 50% người Việt mua ô tô du lịch mới chọn xe SUV, crossover

Bên cạnh nhu cầu mua sắm ô tô mới gia tăng, xu hướng chọn mua ô tô du lịch của người Việt cũng đang có sự thay đổi, chuyển dịch. Phần lớn người Việt mua ô tô sử dụng cá nhân, phục vụ công việc hay gia đình không còn ưa chuộng các dòng sedan truyền thống, thay vào đó đang hướng sự lựa chọn sang các dòng ô tô gầm cao đa dụng như SUV, crossover.

Phần lớn người Việt mua ô tô sử dụng cá nhân, phục vụ công việc hay gia đình đang hướng sự lựa chọn sang các dòng ô tô gầm cao đa dụng như SUV, crossover Ảnh: B.H

Số liệu từ VAMA cho thấy, trong tổng số gần 140.000 ô tô du lịch dưới 9 chỗ được các thành viên VAMA bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 có hơn 50% là các dòng xe SUV, crossover. Cụ thể, riêng doanh số xe SUV, crossover trong 3 quý đầu năm 2025 đạt 70.839 xe, chiếm 50,9% lượng xe du lịch đã tiêu thụ tại Việt Nam. Con số này, nhiều gấp 2,7 lần so với tổng lượng xe sedan đã bán ra thị trường (đạt 16.314 xe).

Đáng chú ý, xe SUV, crossover cũng đang chiếm phần lớn thị phần doanh số của các thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Toyota bán ra tổng cộng 48.126 xe trong 9 tháng đầu năm 2025, trong đó có tới 20.332 xe SUV, crossover chiếm 42,3% thị phần của hãng xe Nhật Bản.

Xe SUV, crossover cũng đang chiếm phần lớn thị phần doanh số của các hãng xe đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam Ảnh: B.H

Mazda cũng có tới 75% ô tô bán ra tại Việt Nam trong 9 tháng đã qua của năm 2025 là các mẫu mã xe SUV, crossover. Dòng xe này cũng chiếm tới 70% doanh số bán ô tô du lịch mới của KIA, chiếm 49,4% doanh số của Ford và 45% doanh số của Honda tại thị trường Việt Nam sau 9 tháng đã qua.

Có thể thấy, xu hướng chuộng ô tô gầm cao của người Việt đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong cơ cấu danh mục sản phẩm cũng như doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Nhiều nhà sản xuất, đang dần chuyển hướng sang các dòng xe gầm cao để phục vụ nhu cầu khách hàng vốn đang thay đổi. Trong đó, xe SUV, Crossover thuộc nhiều phân khúc khác như đang dần thay thế dòng xe sedan để trở thành dòng sản phẩm chủ lực của nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam.