Toyota hé lộ Land Cruiser FJ, xe SUV cỡ nhỏ chẳng ngại địa hình

Xu hướng người tiêu dùng ô tô trên thế giới dần chuyển sang các dòng ô tô gầm cao cùng với thành công với dòng Land Cruiser, Land Cruiser Prado… tạo động lực để Toyota tiếp tục mở rộng danh mục xe ở phân khúc này. Mới đây, hãng xe Nhật Bản vừa hé lộ mẫu Toyota Land Cruiser FJ - dòng SUV cỡ nhỏ mang phong cách "nồi đồng cối đá" có khả năng chinh phục địa hình.

Toyota Land Cruiser FJ được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ những người anh em như Land Cruiser, Land Cruiser Prado Ảnh: Toyota

Land Cruiser FJ được Toyota định vị ở phân khúc SUV cỡ nhỏ. Mẫu xe này được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ những người anh em như Land Cruiser, Land Cruiser Prado… kết hợp nét mạnh mẽ của dòng xe Land Cruiser trứ danh vào một thiết kế nhỏ gọn, năng động hơn.

Toyota Land Cruiser FJ sở hữu số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.575 x 1.855 x 1.960 (mm), chiều dài cơ sở 2.580 mm. Thiết kế nhỏ gọn nhưng mẫu xe này vẫn mang đến cái nhìn mạnh mẽ, cơ bắp, hầm hố đặc trưng của dòng SUV địa hình nhờ những đường gân nổi cũng những mảng khối được kết hợp liền lạc, hài hòa. Trong đó, cản trước khá lớn, kết hợp cụm lưới tản nhiệt nối liền cụm đèn pha, tích hợp dải LED định vị hình chữ C.

Land Cruiser FJ được Toyota được trang bị cản trước và cản sau có thể tháo rời Ảnh: Toyota

Toyota cho biết, mẫu xe này sẽ được trang bị cản trước và cản sau có thể tháo rời. Điều này sẽ cho phép chủ xe dễ dàng thay thế các bộ phận bị hỏng và tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Tương tự ngoại thất, không gian nội thất Toyota Land Cruiser FJ cũng sở hữu thiết kế quen thuộc vốn thừa hưởng khá nhiều từ Land Cruiser. Toyota không đi sâu vào chi tiết thông tin liên quan đến trang bị tính năng trên mẫu xe này nhưng những hình ảnh công bố cho thấy, Land Cruiser FJ trang bị vô-lăng lớn, cụm đồng hồ kỹ thuật số rộng và hệ thống thông tin giải trí màn hình rộng. Không gian hàng ghế thứ hai khá hạn chế nhưng bù lại, ghế sau có thể điều chỉnh trượt về phía trước và phía sau.

Không gian nội thất Toyota Land Cruiser FJ sở hữu thiết kế quen thuộc vốn thừa hưởng khá nhiều từ Toyota Land Cruiser Ảnh: Toyota

Toyota trang bị cho Land Cruiser FJ động cơ 4 xi-lanh 2TR-FE, dung tích 2.7 lít, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian.

Toyota Land Cruiser FJ có "hiệu suất off-road vượt trội, xứng tầm Land Cruiser". Để đạt được điều này, hãng xe Nhật Bản tập trung vào cách thiết kế góc tiếp cận, khoảng sáng gầm và vòm bánh xe cũng như hệ thống khung gầm. Toyota Land Cruiser FJ trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 diễn ra vào cuối tháng 10 này tại Nhật Bản và dự kiến mở bán từ năm sau. Dù vậy, mẫu SUV này chủ yếu hướng đến các khách hàng khu vực châu Á, không dành cho thị trường Bắc Mỹ.