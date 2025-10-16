Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

10 thương hiệu ô tô giá trị nhất toàn cầu năm 2025: Toyota bỏ xa xe Đức

Hoàng Cường
Hoàng Cường
16/10/2025 16:09 GMT+7

Toyota tiếp tục dẫn đầu, đồng thời bỏ xa các thương hiệu xe Đức, Mỹ, Hàn Quốc… về giá trị thương hiệu theo kết quả đánh giá, xếp hạng vừa được Interbrand công bố.

Hàng năm Công ty Interbrand có trụ sở tại New York, Mỹ thường công bố kết quả khảo sát, đánh giá 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu - Global Best Brands. Trong số này có cả những thương hiệu ô tô.

Theo kết quả mới nhất vừa được Interbrand công bố, trong số 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu có 14 thương hiệu ô tô. Năm nay, kết quả đánh giá, xếp hạng giá trị thương hiệu được Interbrand tính toán dựa trên ba yếu tố bao gồm phân tích tài chính, vai trò của thương hiệu, đo lường tỷ lệ quyết định mua hàng có được nhờ thương hiệu so với các yếu tố khác.

10 thương hiệu ô tô giá trị nhất toàn cầu năm 2025: Toyota bỏ xa xe Đức - Ảnh 1.

Trong lĩnh vực ô tô Toyota là thương hiệu ô tô giá trị nhất toàn cầu năm 2025

Ảnh: Interbrand

Kết quả được Interbrand công bố cho thấy Apple (470,9 tỉ USD), Microsoft (388,5 tỉ USD) và Amazon (319,9 tỉ USD), Google (317,1 tỉ USD) và Samsung (90,5 tỉ USD) là những thương hiệu giá trị nhất toàn cầu. Trong khi đó, ở lĩnh vực ô tô Toyota là thương hiệu ô tô giá trị nhất toàn cầu năm 2025. Giá trị thương hiệu của Toyota năm nay được Interbrand ước tính đạt 74,1 tỉ USD, tăng 2% so với năm 2024. Kết quả này giúp Toyota xếp thứ 6 trong top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu, đồng thời dẫn đầu trong top 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới năm 2025.

Mercedes bám sát phía sau với định giá 50,1 tỉ USD. Con số này giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng gần bằng mức giảm 10% của BMW - thương hiệu này được định giá 46,8 tỉ USD, đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng Global Best Brands 2025. Như vậy, dùng được định vị là những thương hiệu ô tô hạng sang cao cấp nhưng giá trị thương hiệu các hãng xe Đức như Mercedes, BMW chưa thể sánh được với Toyota - thương hiệu ô tô phổ thông hút khách nhất thế giới.

Trong khi đó, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường xe điện cùng những vụ việc lùm xùm thời gian gần đây liên quan đến sản phẩm và người đứng đầu khiến giá trị thương hiệu Tesla sụt giảm tới 35%, chỉ còn 29,5 tỉ USD.

10 thương hiệu ô tô giá trị nhất toàn cầu năm 2025: Toyota bỏ xa xe Đức - Ảnh 2.

10 thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới năm 2025

Nguồn: Interbrand

Các vị trí còn lại trong top 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới năm 2025 lần lượt thuộc về Honda (24,8 tỉ USD), Hyundai (24,6 tỉ USD), Audi (15,4 tỉ USD), Ferrari (15,4 tỉ USD), Volkswagen (15 tỉ USD), Porsche (15 tỉ USD).

Thương hiệu xe điện mới nổi đến từ Trung Quốc - BYD là cái tên mới thuộc ngành ô tô cũng lọt vào bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu của Interbrand. Tuy nhiên, với giá trị chỉ 8,1 tỉ USD, BYD không thể "chen chân" vào top 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới năm 2025. Giám đốc Chiến lược Toàn cầu của Interbrand, Manfredi Ricca, cho biết: "BYD là kẻ phá vỡ kỷ lục lớn nhất trên thị trường ô tô kể từ khi Tesla xuất hiện. Sản phẩm của họ mang đẳng cấp thế giới và đã có những bước tiến vượt bậc tại thị trường châu Âu khi mở rộng từ thị trường châu Á".

