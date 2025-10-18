Thị trường hết 'rầu' vì tháng Ngâu, xe nhập khẩu hút khách

Nỗ lực giảm giá bán của các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô kết hợp tâm lý người Việt không còn "nặng nề" chuyện kiêng kỵ mua sắm trong tháng 7 âm lịch… góp phần tạo động lực giúp thị trường ô tô tăng trưởng trở lại trong tháng 9.2025. Trong đó, sự chênh lệch về doanh số bán giữa xe nhập khẩu, xe lắp ráp trong nước; giữa ô tô động cơ đốt trong và xe điện, xe hybrid… đang phản ánh rõ những thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Người Việt mua sắm gần 49.000 ô tô mới trong tháng Ngâu

Sau bước chững lại bất ngờ của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8.2025, nhiều ý kiến cho rằng sức mua sẽ tiếp tục "lao dốc không phanh" trong tháng 9.2025 do tác động từ hiệu ứng tháng Ngâu. Bởi, tháng 9 năm nay có đến ba tuần bán hàng trùng với tháng 7 âm lịch. Hay còn được gọi là tháng Ngâu, tháng cô hồn, theo quan niệm kiêng kỵ, người Việt thường hạn chế mua sắm ô tô trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, điều này đang dần thay đổi, bởi trái với mọi dự báo, thị trường ô tô bất ngờ tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 9.2025.

Doanh số bán ô tô các của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 30.688 xe, tăng 4.715 xe tương đương khoảng 18% so với tháng 8.2025 Ảnh: B.H

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 9 vừa qua, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 30.688 xe, tăng 4.715 xe tương đương khoảng 18% so với tháng 8.2025. Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 4.296 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 13.914 xe); trong tháng 9.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 48.898 xe ô tô các loại, tăng 8.302 xe tương đương 17% so với tháng 8.2025.

Kết quả này cho thấy thực tế, người Việt không còn ngại mua sắm ô tô trong tháng 7 âm lịch như trước đây. Tâm lý này một phần đến từ những chương trình ưu đãi, giảm giá được các nhà sản xuất, phân phối triển khai ngày càng "mạnh tay". Thực tế, ngay trong tháng 9 vừa qua, mẫu ô tô từng hút khách như Toyota Vios được hãng xe Nhật Bản tăng gấp đôi ưu đãi, Honda, Mitsubishi, Ford, KIA, Mazda… cũng triển rộng rãi các chương trình ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu mã sản phẩm. Chính điều này đã kích thích tâm lý mua sắm của khách hàng đang có ý định mua ô tô.

Doanh số của các thành viên VAMA Tháng 1.2025 18893 Tháng 2.2025 21606 Tháng 3.2025 31750 Tháng 4.2025 29585 Tháng 5.2025 29210 Tháng 6.2025 31977 Tháng 7.2025 31739 Tháng 8.2025 25973 Tháng 9.2025 30688

Quyết định xuống tiền "tậu" chiếc Toyota Vios 1.5G CVT ngay trong tháng 9 vừa qua, anh Hoàng Trường Sơn, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM chia sẻ: "Nghe rất nhiều người khuyên tháng 7 âm lịch không nên mua nhà cửa, đất đai hay ô tô. Dù vậy, bản thân tôi không quá đặt nặng vấn đề này. Nhu cầu bản thân, gia đình mình cần và cân đối tài chính phù hợp thì mình mua thôi. Hơn nữa, vào tháng 7 âm lịch tôi thấy các hãng hay đại lý ô tô thường giảm giá xe nhiều hơn. Vios là một trong số đó, nên quyết định mua ngay trong tháng 9 để được giảm giá gần 60 triệu đồng".

Người Việt chuộng xe nhập khẩu hơn ô tô lắp ráp trong nước

Theo VAMA, trong số gần 31.000 ô tô mới của các thành viên thuộc Hiệp hội này bán ra thị trường trong tháng 9.2025, nếu xe theo nguồn gốc xuất xứ, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vẫn nhiều hơn xe lắp ráp trong nước.

Cụ thể, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt xe 16.261, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 14.427 xe bán ra, tăng 14%. Đáng chú ý, tháng 9 vừa qua cũng là tháng thứ bảy liên tiếp lượng tiêu ô tô nhập khẩu vượt xe lắp ráp trong nước.

Tháng 9 vừa qua cũng là tháng thứ 7 liên tiếp lượng tiêu ô tô nhập khẩu vượt xe lắp ráp trong nước Ảnh: B.H

Điều này cho thấy, người Việt mua ô tô vẫn chuộng xe nhập khẩu. Thực tế, không chỉ đa dạng về mẫu mã, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam đặc biệt là xe nhập từ các nước trong khu vực Đông Nam Á vốn có giá bán rất cạnh tranh. Không những vậy, nhiều mẫu mã còn tăng thêm sức hút nhờ ưu đãi, giảm giá từ nhà phân phối cũng như đại lý. Đơn cử như ở phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi, trong tháng qua, nhiều mẫu mã xe nhập khẩu như Suzuki XL7, Mitsubishi Xpander giảm giá khoảng 70 triệu đồng, khiến các dòng xe lắp ráp trong nước gặp không ít khó khăn khi cạnh tranh về giá.

Xu hướng chuyển sang dùng xe xanh vẫn diễn ra mạnh mẽ trên thị trường

Không chỉ ô tô sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu; lượng tiêu thụ ô tô điện, xe hybrid tại Việt Nam cũng đang có chiều hướng tăng nhanh trong tháng 9 vừa qua cũng như sau 3 quý đầu năm 2025.

Ở mảng ô tô điện, riêng VinFast đã bàn giao đến tay khách hàng cũng như các đại lý gần 14.000 xe trong tháng 9.2025, tăng gần 3.000 xe so với tháng trước đó. Qua đó, nâng tổng doanh số cộng dồn sau ba quý đầu năm 2025 lên mức 103.884 xe. Kết quả này giúp VinFast thống lĩnh thị trường và tạo cách biệt khá lớn về doanh số so với các thương hiệu ô tô còn lại trên thị trường. Đây cũng là thương hiệu ô tô duy nhất tại Việt Nam tinh đến thời điểm này có thể vượt mốc 100.000 xe bán ra trong 3 quý đầu năm 2025.

VinFast, thương hiệu ô tô duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này có thể vượt mốc 100.000 xe bán ra trong 3 quý đầu năm 2025 Ảnh: B.H

Bên cạnh ô tô điện, doanh số bán xe hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) cũng đang có chiều hướng gia tăng. Theo VAMA, tổng lượng xe hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường trong tháng 9.2025 đạt 1.371 xe, tăng 69 xe so với tháng trước đó. Đáng chú ý, đây đã là tháng thứ tư liên tiếp ô tô hybrid đạt được bước tăng trưởng dương về mặt doanh số đồng thời cũng là tháng thứ hai liên tiếp vượt mức trên 1.300 xe bán ra. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số ô tô hybrid cũng tăng tới 327 xe, tương đương 23,9%.

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 386.811 xe, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chỉ tính riêng VinFast cũng như các thành viên thuộc VAMA, đã bán ra thị trường tổng cộng 113.682 xe ô tô điện và hybrid; chiếm khoảng 29,4% tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam. Kết quả này cho thấy, ô tô điện và xe hybrid nói chung ngày được khách hàng tại Việt Nam ưa chuộng.