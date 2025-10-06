Toyota Land Cruiser Prado đã qua sử dụng 4 năm rao giá hơn 2,2 tỉ đồng

Thông thường, ô tô sau khi sử dụng khoảng 4 - 5 năm sử dụng sẽ mất khoảng 30 - 40% giá trị so với thời điểm mua mới. Tuy nhiên, Toyota Land Cruiser Prado lại là "hiện tượng lạ" tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, một chiếc Land Cruiser Prado chính hãng có giá niêm yết 2,379 tỉ đồng vào năm 2021, chi phí lăn bánh khoảng 2,65 tỉ đồng nhưng sau 4 năm sử dụng, mẫu xe này được rao bán từ 2,2 - 2,3 tỉ đồng. Cá biệt, có những xe được chăm sóc kỹ, công-tơ-mét (ODO) thấp vẫn "chào" giá khoảng 2,5 tỉ đồng, tức cao hơn giá niêm yết thời điểm 4 năm về trước.

Toyota Land Cruiser Prado đời 2021 mang vóc dáng bệ vệ, hầm hố phong cách đậm phong cách SUV ẢNH: N.T.H

Trong khi đó, hầu hết các mẫu xe cùng phân khúc đều rớt giá nhanh, Land Cruiser Prado khấu hao khá ít, thậm chí còn tăng giá ở một số trường hợp.

Lý do Toyota Land Cruiser Prado cũ giữ giá

Toyota có hai dòng Land Cruiser, gồm Land Cruiser (LC-Series) và Land Cruiser Prado (J-Series). Trong đó, J-Series thuộc phân khúc thấp hơn so với LC-Series. Dù vậy, cả hai dòng Land Cruiser nói trên từ lâu đã được mệnh danh là "nồi đồng cối đá".

Nói về lý do tại sao Toyota Land Cruiser Prado cũ giữ giá sau nhiều năm sử dụng, anh Nguyễn Tấn Huy, kinh doanh xe cũ tại phường Tân Thuận, TP.HCM nhận định: "Dù là xe của thương hiệu phổ thông nhưng Land Cruiser Prado nhập nguyên chiếc từ Nhật, nhiều khách hàng ưa chuộng nhưng nguồn cung khan hiếm".

Trên thực tế, chính sự kết hợp giữa độ bền, sự khan hiếm... đã tạo nên giá trị đặc biệt cho Land Cruiser Prado trên thị trường. Mẫu SUV này được đánh giá cao về hệ thống khung gầm, động cơ vận hành ổn định, bền bỉ và có khả năng chinh phục nhiều địa hình khó. Ngoài ra, vì không trang bị nhiều công nghệ hiện đại nên bảo dưỡng, sửa chữa dễ dàng, tiện lợi, giúp chủ xe tiết kiệm chi phí sử dụng đáng kể.

Land Cruiser Prado cũ sau 4 năm sử dụng phần lớn rao bán hơn 2,2 tỉ đồng ẢNH: N.T.H

Bên cạnh đó, Land Cruiser Prado còn gắn liền với giá trị mang tính biểu tượng. Không đơn thuần là một chiếc xe 7 chỗ, Prado thường xuất hiện trong các đoàn xe công vụ, gắn với lãnh đạo địa phương và giới doanh nhân. Với quan điểm của nhiều người Việt, sở hữu một chiếc Land Cruiser Prado đồng nghĩa với nâng cao giá trị, vị thế cá nhân.

Chính những yếu tố đó, Land Cruiser Prado trở thành một trong số ít mẫu xe trên thị trường có khả năng giữ giá ấn tượng, mức rớt giá gần như không đáng kể. Cũng theo anh Huy, phần lớn các showroom bán xe cũ luôn có sẵn nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiền mua Toyota Land Cruiser Prado cũ, chỉ cần các đơn vị tư nhân thu được xe đẹp, ODO vừa phải thì khách sẵn sàng "xuống" tiền ngay.

Thiết kế nam tính, trang bị tiện nghi ở mức vừa đủ

Định vị là mẫu SUV địa hình khung gầm rời, Toyota Land Cruiser Prado đời 2021 vẫn giữ nguyên thiết kế vuông vức, nam tính nhưng có phần lỗi thời vì thế hệ J150 đã giới thiệu từ năm 2009. Các bản nâng cấp sau này hầu như vẫn giữ nguyên ngoại hình, chỉ thêm trang bị, tiện nghi mới.

Không gian cabin của xe thiết kế khá cục mịch, lỗi thời ẢNH: N.T.H

Không gian nội thất trong xe cũng khá lỗi thời nhưng bù lại trang bị nhiều vật liệu sang trọng như ghế bọc da, vô-lăng, táp-lô ốp gỗ, mạ crôm ở một số vị trí. Về tiện nghi, Land Cruiser Prado sử dụng 14 loa JBL, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp làm mát...

Về khả năng vận hành, Land Cruiser Prado sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 2.7 lít, sản sinh công suất 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm, sức mạnh truyền qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Vì sử dụng khung gầm rời, khoảng sáng gầm cao nên mẫu xe này khá chòng chành khi chạy ở tốc độ cao, không êm ái như những mẫu xe sử dụng khung gầm liền khối.

Bù lại, mẫu SUV cỡ trung của Toyota vẫn trang bị công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hữu ích như điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động và cảnh báo tiền va chạm. Ngoài các tính năng trên, xe trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn cơ bản.



