SUV 7 chỗ: Ford Everest lại áp đảo, Isuzu mu-X nâng cấp vẫn không thoát 'ế'

Trong khi doanh số toàn thị trường tiếp tục sụt giảm khá mạnh trong tháng 8.2025, các mẫu mã thuộc phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame) tại Việt Nam nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định.

Theo đó, số liệu tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, khép lại tháng qua, nhóm xe này bán ra tổng cộng 1.342 xe, giảm 110 xe so với tháng liền trước.

Doanh số SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 8.2025 NGUỒN: VAMA

Ở cuộc đua tranh nội bộ, kịch bản cũ lặp lại khi Ford Everest vẫn gần như "một mình một chợ". Khép lại tháng 8, mẫu SUV thương hiệu ghi nhận doanh số đạt 1.053 xe, giảm nhẹ 36 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Ford Everest không những duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ, mà tiếp tục cho thấy sự áp đảo tuyệt đối so với các đối thủ cạnh tranh.

Toyota Fortuner - mẫu xe xếp ngay sau Everest trên bảng xếp hạng tháng qua chỉ bán ra 266 xe, chỉ bằng khoảng ¼ nếu so với doanh số của mẫu xe Ford.

Trong khi ở nhóm còn lại, Isuzu mu-X dù đã tung ra thị trường phiên bản nâng cấp giữa đời với nhiều nâng cấp được đánh giá khá ổn, tuy nhiên kết quả bán hàng vẫn không "khá khẩm" hơn trước đây. Tháng 7 vừa qua, các đại lý xe Nhật chỉ bán ra 23 xe mu-X, tăng 7 xe so với tháng trước. Mặc dù vậy, doanh số này thậm chí chưa bằng số lẻ của Ford Everest.

Cuộc đua doanh số ở nhóm SUV 7 chỗ tại Việt Nam vẫn diễn ra theo kịch bản quen thuộc, khi Ford Everest hoàn toàn áp đảo các đối thủ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Còn với Mitsubishi Pajero Sport, tháng 8.2025 đã là tháng thứ 5 liên tiếp mẫu SUV Nhật chứng kiến cảnh "trắng tay". Theo đó, chiếc Pajero Sport gần nhất các đại lý Mitsubishi bàn giao cho khách hàng diễn ra từ hồi tháng 3, sau hàng loạt chương trình giảm giá "tất tay" để xả hàng. Hiện tại, nhân viên bán hàng của hãng xe Nhật cho biết, mẫu SUV này đã không còn sẵn xe tại đại lý.

Đáng chú ý, Pajero Sport đang phân phối thuộc thế hệ hoàn toàn mới, trình làng thị trường Việt từ năm 2020. Trong suốt gần 5 năm nay, mẫu xe này không có bản nâng cấp, cũng không có nhiều cải tiến nào đáng kể từ. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến xe mất dần sức hút và ngày càng đuối sức trong cuộc đua doanh số. Tuy nhiên, hiện phía hãng vẫn chưa có thông tin nào về việc đưa về phiên bản nâng cấp hay sẽ ngưng phân phối dòng xe này.

Các đối thủ cạnh tranh quá "yếu" được cho là một phần nguyên nhân khiến cuộc đua doanh số ở nhóm SUV 7 chỗ trở nên tẻ nhạt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Xét lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, Ford Everest tiếp tục là cái tên dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame) tại Việt Nam. Đáng chú ý, tương tự doanh số tháng gần nhất, kết quả cộng dồn từ đầu năm vẫn cho thấy rõ sự áp đảo của mẫu xe Mỹ so với các đối thủ cạnh tranh. Cụ thể sau 8 tháng, doanh số mẫu SUV Mỹ đã đạt 7.276 xe, tức trung bình mỗi tháng đều đặn bán ra khoảng 800 xe, chiếm đến hơn 76% thị phần phân khúc.

Phân khúc SUV 7 chỗ 6 tháng đầu năm 2025

Trong khi, Toyota Fortuner lượng xe bán ra cộng dồn chỉ mới đạt 2.022 xe, kém 5.000 xe so với Ford Everest. Isuzu mu-X càng lép vế hơn. Lũy kế 8 tháng, mẫu xe Nhật này mới bàn giao tổng cộng 171 xe đến tay người dùng. Riêng Mitsubishi Pajero Sport, doanh số cộng dồn dừng lại từ tháng 3.2025, với vỏn vẹn 48 xe.

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, cuộc cạnh tranh doanh số ở nhóm xe SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam gần như đã sớm định đoạt. Ford Everest cho thấy sức hút vượt trội và gần như không cho các đối thủ bất kỳ cơ hội lật đổ nào.