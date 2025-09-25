Vượt các hãng xe Nhật Bản, VinFast dẫn đầu về xuất khẩu ô tô sang Indonesia

Từ trước đến nay, Indonesia được xem là một trong những quốc gia cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam. Trung bình mỗi tháng, các doanh nghiệp phân phối ô tô tại Việt Nam nhập khẩu khoảng 5.000 xe ô tô từ Indonesia. Phần lớn mẫu mã ô tô nhập từ Indonesia vào Việt Nam là xe cỡ nhỏ hạng A, MPV 5+2 chỗ ngồi hay Crossover hạng B… Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Indonesia cũng đang nhập khẩu ngày càng nhiều ô tô từ Việt Nam, trong đó phần lớn là các mẫu mã ô tô điện VinFast.

VinFast vượt qua hàng loạt thương hiệu ô tô Trung Quốc, Nhật Bản để trở thành thương hiệu ô tô xuất khẩu xe nhiều nhất sang thị trường Indonesia Ảnh: VinFast

Nỗ lực mở rộng thị trường, vươn mình ra thế giới của VinFast đã mở đường cho các mẫu mã ô tô điện sản xuất tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều tại Indonesia - một trong những thị trường ô tô lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Mặc dù có không ít nhà máy sản xuất ô tô của nhiều thương hiệu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong nước, vài năm trở lại đây Indonesia cũng nhập khá nhiều ô tô từ các quốc gia lân cận cũng như trên thế giới. Trong đó, đáng chú ý là các mẫu mã ô tô Trung Quốc.

Để đáp ứng xu hướng điện khí hoá, chuyển đổi sang phương tiện xanh tại Indonesia, các nhà phân phối ô tô tại xứ vạn đảo đã nhập khẩu một lượng lớn ô tô điện, xe hybrid của các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Aion, Denza, GWM… Bên cạnh các dòng xe thương hiệu Nhật Bản của Toyota, Mazda, Lexus. Chính vì vậy, ô tô xuất xứ từ Trung Quốc hay của các thương hiệu Nhật Bản luôn áp đảo lượng ô tô mới nhập khẩu vào Indonesia mỗi tháng.

Tuy nhiên, chiến lược đầu tư của VinFast đang giúp thương hiệu ô tô điện Việt Nam từng bước tăng sự hiện diện tại thị trường Indonesia. Minh chứng rõ nhất vào tháng 8 vừa qua, VinFast đã vượt qua hàng loạt thương hiệu ô tô Trung Quốc, Nhật Bản để trở thành thương hiệu ô tô xuất khẩu xe nhiều nhất sang thị trường Indonesia.

10 thương hiệu xuất khẩu ô tô nhiều nhất sang Indonesia tháng 8.2025 Nguồn: Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia

Cụ thể, số liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (Gaikindo) cho thấy, trong tháng 8.2025, đã có tổng cộng 4.589 xe ô tô VinFast được vận chuyển trên tàu Silver Queen, nhập khẩu vào Indonesia. Con số này giúp VinFast vượt qua Toyota, BYD để trở thành thương hiệu cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Indonesia trong tháng 8.2025. Trước đó, vào tháng 7.2025 BYD được ghi nhận là đơn vị xuất khẩu ô tô lớn nhất vào Indonesia với 7.235 xe. Tuy nhiên, sang tháng 8.2025 lượng xe BYD xuất khẩu sang xứ vạn đảo chỉ còn 1.440 xe, qua đó rơi xuống vị trí thứ ba. Vị trí thứ hai thuộc về Toyota với 3.459 xe.

Một số thương hiệu ô tô tại Indonesia vẫn nhập khẩu toàn bộ xe từ nước ngoài. Đơn cử như, BYD vẫn đang nhập khẩu 6 mẫu mã vào Indonesia vì nhà máy BYD vẫn đang trong quá trình xây dựng. Tất cả xe BYD đều được nhập khẩu hoàn toàn từ Trung Quốc. Bên cạnh BYD, VinFast cũng đang đẩy nhanh việc xây dựng nhà máy tại khu vực Subang. Toàn bộ xe VinFast tại Indonesia đều được nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam.