Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam xả hàng tồn, giảm giá 300 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4.2024 vừa qua lại tiếp tục chứng kiến doanh số sụt giảm. Sự ảm đạm của thị trường là nguyên nhân khiến các hãng xe và đại lý liên tục triển khai các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Mới đây, mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport là cái tên tiếp theo chạy đua giảm giá.



Mitsubishi Pajero Sport "tồn kho" được giảm giá lên tới 300 triệu đồng

Theo đó, một đại lý ở khu vực Hà Nội hiện đang giảm giá đến 300 triệu đồng cho Mitsubishi Pajero Sport bản 4x4 AT cao cấp nhất. Nhờ đó, giá bán của bản này chỉ còn 1,075 tỉ đồng. Trong khi đó, bản 4x2 AT được đại lý rao bán với giá chưa đến 900 triệu đồng. So với giá niêm yết, Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT tại đại lý giảm giá ít nhất 231 triệu đồng.

Trước đây, Mitsubishi Pajero Sport là dòng xe khá "im hơi lặng tiếng", cả trong doanh số cũng như các chương trình khuyến mãi. Đợt giảm giá mạnh này cho thấy dòng xe SUV này kém cạnh tranh trong phân khúc.

Tất nhiên, những chương trình ưu đãi này đều dành cho Mitsubishi Pajero Sport sản xuất năm 2023 (số VIN 2023). So với xe sản xuất năm 2024, Mitsubishi Pajero Sport số VIN 2023 không có gì khác biệt về mặt trang bị hay thiết kế. Tuy nhiên, xe sẽ mất giá hơn khi bán lại. Đồng thời, số lượng và màu sắc của những chiếc xe số VIN 2023 này cũng sẽ bị hạn chế.

Pajero Sport không có nhiều cải tiến nên khó cạnh tranh với các đối thủ

Kể từ khi ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) tại Việt Nam năm 2020, Mitsubishi Pajero Sport chưa có bất kỳ nâng cấp nào về mặt diện mạo hay trang bị. Đây cũng có thể là một động thái nhằm chuẩn bị đón phiên bản mới của Mitsubishi Pajero Sport. Phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ D này đã chính thức trình làng ở thị trường Thái Lan vào hồi tháng 3 năm nay và chuẩn bị ra mắt Philippines. Vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Mitsubishi Pajero Sport phiên bản mới cũng sẽ sớm được giới thiệu ở Việt Nam.

Trong tháng 4.2024, hãng Mitsubishi chỉ bán được 25 chiếc Pajero Sport cho khách hàng Việt Nam, giảm 37,5% so với tháng liền trước. Tổng cộng, từ đầu năm 2024 đến nay, mẫu SUV này mới đạt doanh số 214 xe.