Loạt crossover hạng C 'đua' giảm giá, người Việt có thêm lựa chọn dưới 720 triệu

Thị trường ô tô trong nước đang trở nên sôi động khi nhiều hãng và đại lý đồng loạt áp dụng các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu dịp cuối năm. Nhóm crossover hạng C vì thế cũng ghi nhận mức giảm giá đáng kể so với trước. Thậm chí, một số mẫu mã hiện có giá bán thấp hơn cả các dòng SUV đô thị hạng B.

Dưới đây là 3 mẫu crossover cỡ trung có giá dưới 720 triệu đồng:

MG HS bản LUX

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ, MG HS bản cao cấp nhất (LUX) tại Việt Nam niêm yết giá 749 triệu đồng. Trong tháng 10, mẫu xe này được hỗ trợ giảm giá 145 triệu đồng, tương đương với giá thực tế chỉ còn 604 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá trên chỉ áp dụng cho xe có số VIN 2024 (sản xuất năm 2024).

MG HS bản LUX hiện chỉ có xe số VIN 2024, giá được các đại lý giảm mạnh lên đến 145 triệu đồng ẢNH: MG

Trao đổi với PV Thanh Niên, một nhân viên bán xe MG tại Hà Nội chia sẻ rằng dòng HS chưa có xe sản xuất 2025, phần lớn các mẫu xe đang bán trên thị trường sản xuất từ năm 2024 nên có nhiều ưu đãi.

MG HS bản LUX cao cấp nhất nên được trang bị nhiều tính năng hiện đại như đèn pha LED, tích hợp cảm biến bật/tắt đèn tự động, cảm biến gạt mưa tự động... Nội thất của xe cũng có sẵn ghế da, hàng ghế trước chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh, cửa kính một chạm, điều hòa tự động, camera 360 độ...

Về khả năng vận hành, MG HS dùng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn đạt 250 Nm; kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu trước. Thông số này mạnh hơn phần lớn xe SUV đô thị trên thị trường hiện nay. Dù vậy, mẫu xe này không được trang bị các tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao.

Mazda CX-5 bản Deluxe

Mazda CX-5 Deluxe là bản tiêu chuẩn, có giá niêm yết 749 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này hiện đang được áp dụng chính sách ưu đãi 40 triệu, giá sau ưu đãi chỉ còn 709 triệu đồng. Mặc dù đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc crossover cỡ trung nhưng THACO vẫn thường tung ra các ưu đãi dành cho CX-5, góp phần giúp mẫu xe này luôn lọt top 10 ô tô bán chạy nhất tháng tại Việt Nam.

Mazda CX-5 bản Deluxe được giảm 40 triệu đồng, giá sau ưu đãi còn 709 triệu đồng ẢNH: C.T

Dù là phiên bản tiêu chuẩn nhưng CX-5 Deluxe vẫn được trang bị một số tính năng như đèn pha LED Projector, tích hợp cảm biến bật/tắt đèn tự động, gạt mưa tự động, mâm xe kích thước 19 inch. Nội thất của xe vẫn được bọc da, trang bị màn hình trung tâm 8 inch và bảng đồng hồ sau vô-lăng kích thước 6 inch. Tuy nhiên, CX-5 Deluxe sẽ bị cắt trang bị 10 loa Bose, kính HUD, rèm chỉnh điện... như trên các bản cao cấp.

Về vận hành, Mazda CX-5 Deluxe sử dụng động cơ xăng dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 6 cấp. So với các phiên bản cao cấp hơn, bản Deluxe vẫn dùng động cơ xăng tương tự nhưng bị cắt bỏ trang bị lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn

Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn hiện có giá 769 triệu đồng, thấp nhất trong số 5 phiên bản đang phân phối tại Việt Nam. Trong tháng 10, Hyundai Thành Công giảm thêm 55 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 714 triệu đồng.

Hyundai Tucson tiêu chuẩn chỉ trang bị mâm kích thước 17 inch, nhỏ hơn so với các bản cao cấp ẢNH: Đ.A

So với các phiên bản cao cấp, Tucson tiêu chuẩn vẫn giữ cụm đèn pha và đèn hậu LED, gạt mưa tự động, nhưng dùng mâm kích thước 17 inch sơn bạc. Khoang nội thất được bọc da, có điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Tuy nhiên, mẫu xe này bị lược bỏ một số tiện nghi như dàn âm thanh 8 loa Bose, sạc không dây, hệ thống sưởi và làm mát ghế trước, cần số điện tử và lẫy chuyển số... Đồng hồ hiển thị sau vô-lăng chỉ là loại 4 inch, thay vì 12,3 inch như trên các phiên bản cao cấp.

Tucson tiêu chuẩn dùng động cơ xăng, dung tích 2.0 lít cho công suất 156 mã lực, mô-men xoắn cực đại 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản này không có các tính năng hỗ trợ lái nâng cao trong gói Hyundai SmartSense và cũng thiếu camera 360 độ. Dù vậy, các trang bị an toàn cơ bản vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.