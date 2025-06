Crossover hạng C giảm giá rẻ hơn ô tô cỡ B

Từ đầu năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số 4 tháng đầu năm đạt 101.834 xe, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ 2024. Tính cả số liệu bán xe VinFast (44.694 xe) và Hyundai (15.944 xe), tổng doanh số đạt hơn 162.000 xe.

Tuy nhiên, đằng sau con số này là áp lực không nhỏ từ tình trạng cung vượt cầu, khiến nhiều hãng xe, đại lý gặp khó trong việc giải phóng hàng tồn kho.

Thị trường ô tô Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu năm 2025 đến nay ẢNH: CHÍ TÂM

Theo báo cáo từ Cục Thống kê và Cục Hải quan, trong 4 tháng qua, các doanh nghiệp đã sản xuất và nhập khẩu khoảng 212.000 xe, cộng dồn với khoảng 110.000 xe tồn kho từ 2024 nâng tổng nguồn cung lên hơn 322.000 xe. Kết hợp với số liệu bán xe từ đầu năm đến nay, thực tế cho thấy lượng ô tô tồn kho ở Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Trước sức ép này, nhiều hãng xe và đại lý buộc phải đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu để kích cầu. Đáng chú ý, phân khúc crossover hạng C đang ghi nhận đợt giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay.

Phân khúc crossover cỡ trung: Mazda CX-5 vẫn thống trị

Giá xe crossover hạng C ngang ngửa, thậm chí thấp hơn crossover hạng B

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong những tháng gần đây, nhiều mẫu xe định vị trong phân khúc crossover hạng C giảm giá mạnh, có những mẫu mã giảm hơn cả trăm triệu đồng so với giá niêm yết.

Đơn cử trong tháng 4 vừa qua, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc - Mazda CX-5 giảm 55 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, giá thực tế chỉ còn 694 triệu đồng. Các phiên bản khác cũng ghi nhận mức giảm 60 triệu đồng. Tất cả ưu đãi này dành cho xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024).

Mazda CX-5 2024 giảm 55 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, đưa mức giá mới về mức 694 triệu đồng hồi tháng 4.2025

ẢNH: BÁ HÙNG

Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá, Ford Territory điều chỉnh giảm 75,9 - 88,9 triệu đồng, đưa giá bán thực tế tại đại lý xuống còn 683 - 800 triệu đồng. MG HS xuất xứ Trung Quốc cũng được giảm trừ trực tiếp 115 triệu đồng đối với hai phiên bản. Có thời điểm giảm mạnh nhất, giá bán của mẫu xe này xuống còn 584 - 634 triệu đồng đối với xe VIN 2024.

Thậm chí ở thời điểm hiện tại, một số hãng vẫn còn tồn xe sản xuất từ năm 2023. Chẳng hạn như Haval H6 từng niêm yết giá gần 1,1 tỉ đồng đã trải qua nhiều đợt giảm giá mạnh. Mẫu xe này giảm xuống còn 790 triệu đồng hồi tháng 3.2025, nhưng bước qua tháng 5.2025 lại tiếp tục "tạo đáy" mới với mức giá mới xuống còn 755 triệu đồng.

Giá Mitsubishi Xforce bản Ultimate cao hơn một số mẫu SUV hạng C mang số VIN cũ ẢNH: CHÍ TÂM

Các hãng xe mạnh tay tung ưu đãi giúp nhiều mẫu mã trong phân khúc crossover hạng C có giá tiệm cận hoặc rẻ hơn so với một vài mẫu xe hạng B, vốn được định vị thấp hơn. Chẳng hạn, Mitsubishi Xforce Ultimate (705 triệu đồng), KIA Seltos GT-Line (764 triệu đồng), Hyundai Creta N-Line (715 triệu đồng)... đều có giá ngang hoặc đắt hơn so với nhiều mẫu xe định vị trong phân khúc hạng C, tùy phiên bản và năm sản xuất.

Ngang tầm giá, người mua nhắm đến phân khúc cao

Cùng tầm tiền, chọn xe phân khúc cao sẽ có nhiều giá trị sử dụng. Nhìn từ góc độ thực dụng, xe crossover hạng C có kích thước lớn hơn, khoang nội thất và hành lý rộng rãi, cảm giác ngồi thoải mái, thoáng đãng. Bên cạnh đó, đa phần động cơ trang bị trên xe crossover hạng C cũng mạnh hơn, phù hợp di chuyển quãng đường dài và trên địa hình đa dạng.

Dù là phiên bản tiêu chuẩn, trang bị tiện nghi và công nghệ trên xe crossover hạng C cũng không thua kém, thậm chí nhỉnh hơn một số mẫu xe crossover hạng B. Những yếu tố này khiến người dùng khi đứng trước lựa chọn giữa xe mới, xe định vị phân khúc thấp và xe phân khúc cao, hàng tồn, sẽ nghiêng về phương án thứ hai.

Ford Territory giảm từ 75,9 - 88,9 triệu đồng hồi tháng 4.2025 để xả hàng tồn ẢNH: BÁ HÙNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Đặng Hữu Đức ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM chia sẻ: "Hồi tháng 4 vừa rồi tôi dự định mua chiếc Mitsubishi Xforce phiên bản Premium, giá 680 triệu đồng. Tuy nhiên thấy thông tin Mazda CX-5 giảm còn 694 triệu, tôi bỏ thêm một khoản tiền nhỏ để lên đời phục vụ gia đình".

Cũng trong thời điểm các hãng xe giảm giá mạnh vừa qua, anh Nguyễn Gia Thành ngụ Thành phố Thuận An, Bình Dương đã mua chiếc Ford Territory phiên bản Trend, giá hơn 680 triệu đồng cho biết. "Dù biết đây là lô xe xả hàng để hãng bán xe mới nhưng tôi mua ô tô để phục vụ gia đình nên không quan tâm chuyện xe lỗi thời".

Dù vậy, khi quyết định mua xe crossover hạng C đang giảm giá sâu, người mua cần lưu ý kỹ về năm sản xuất. Xe thuộc VIN 2023 hoặc đầu 2024 có thể đã tồn kho trong thời gian dài, cần kiểm tra kỹ tình trạng ắc-quy, lốp, các chi tiết cao su và các bộ phận cơ khí liên quan đến vận hành. Ngoài ra, giá trị bán lại của xe tồn kho cũng thấp hơn so với ô tô đời mới.