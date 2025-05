Crossover cỡ trung: Giảm giá kịch sàn, Ford Territory vẫn 'bất lực' trước Mazda CX-5

Mazda CX-5 và Ford Territory trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 4.2025, không chỉ ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung, mà cả thị trường ô tô Việt Nam khi tạo nên một cuộc đua giảm giá chưa từng có trong lịch sử. Trong đó, mẫu xe Nhật Bản là cái tên "châm ngòi" khi được chào bán với mức giá thấp kỷ lục, khởi điểm chỉ 694 triệu đồng. Không lâu sau đó, Ford Territory cũng đáp trả bằng chính sách giảm giá "tất tay", đưa giá bán bản thấp nhất về mốc 689 triệu đồng.

Phân khúc crossover cỡ trung: Mazda CX-5 vẫn thống trị

Đáng chú ý, dù hãng xe Mỹ và các đại lý "chịu chơi" hơn, tuy nhiên kết quả thu được của Ford Territory sau một tháng "đua giá" lại thua kém hẳn so với đối thủ. Cụ thể, theo số liệu thống kê mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy, khép lại tháng qua, Territory bán ra tổng cộng 945 xe, chỉ tăng 14 xe so với tháng trước đó.

Ford Territory giảm giá "tất tay" vẫn không thể theo kịp Mazda CX-5 về doanh số ẢNH: B.H

Trong khi, chính sách giảm giá thực sự giúp Mazda CX-5 bứt phá với doanh số đạt 1.416 xe, tăng 317 xe, tương đương khoảng 29%. Kết quả này không chỉ giúp mẫu xe Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu phân khúc, mà còn nới rộng khoảng cách với chính Territory lên gần 500 xe. Thậm chí, tính lũy kế 4 tháng đầu năm, CX-5 còn cho thấy sự áp đảo hơn khi bàn giao đến tay khách hàng gần 4.500 xe. Con số tương ứng của Ford Terrtory chỉ ở mức 3.000 xe.

Ngoài Ford Territory và Mazda CX-5, bộ đôi xe nhà Hyundai (gồm Tucson và Santa Fe) cũng thu hút sự chú ý; nhưng không phải bởi sự cạnh tranh gắt gao về giá bán; mà bởi sự "sa sút không phanh" về doanh số. Trong đó, Santa Fe gây "sốc" nhất khi chỉ bán ra vỏn vẹn 129 xe, giảm gần 70% so với tháng cuối quý 1. Đây là mức doanh số thấp kỷ lục của mẫu xe Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam, bất chấp việc các đại lý xe Hàn Quốc tháng vừa qua liên tục áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu lên đến hơn 100 triệu đồng để thanh lý hàng tồn kho.

Hyundai Santa Fe tại Việt Nam bất ngờ giảm mạnh doanh số ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hyundai Tucson "khá khẩm" so với mẫu xe đàn anh. Tuy nhiên, doanh số tháng qua cũng chỉ đạt 506 xe, giảm mạnh so với tháng 3.2024. Kết quả này cũng khiến Tucson bị Mazda CX-5 cắt đuôi trong cuộc đua doanh số. Bởi cộng dồn 4 tháng đầu năm, lượng xe Tucson bàn giao trên cả nước chưa qua ngưỡng 2.500 xe, chỉ bằng khoảng một nửa so với mẫu xe đối thủ.

Thị trường ô tô Việt Nam 2024: Đột phá từ thương hiệu Việt

Những cái tên khác trong phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam tháng 4.2025 tháng qua nhìn chung không có đột biến. Tất cả đều ghi nhận lượng xe bán ra sụt giảm nhưng không nhiều. Trong đó, Honda CR-V đạt doanh số tương đối ổn, ở mức 433 xe, chỉ giảm nhẹ 40 xe so với tháng trước đó. Trái lại, bộ đôi KIA Sorento và Mitsubishi Outlander kém khởi sắc nhất, đều không bán ra quá 50 xe.

Doanh số SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam tháng 4.2025 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR

Xe SUV, crossover cỡ trung hiện vẫn đang là phân khúc xe được số đông người dùng Việt (nhất là nhóm khách mua xe phục vụ gia đình) ưa chuộng; bởi tính đa dụng, linh hoạt, đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua ô tô trong nước đang chững lại, nhóm xe này vẫn đang tiếp tục được các hãng xe và đại lý chạy đua khuyến mãi kích cầu nhằm thanh lý hàng tồn và tăng sức cạnh tranh. Các chuyên gia trong ngành ô tô dự báo, trong giai đoạn tới, doanh số các mẫu xe SUV, crossover cỡ trung sẽ rất khó lường. Bởi mức ưu đãi, giảm giá sẽ quyết định nhiều đến kết quả bán hàng.