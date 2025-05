Xpander, Xforce đứt mạch tăng trưởng, doanh số Mitsubishi tại Việt Nam lao dốc

Bất chấp nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối khi liên tục áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá… doanh số bộ đôi Mitsubishi Xpander và Xforce đang trên đà sụt giảm khiến vị thế của hai mẫu xe này cũng như thương hiệu Mitsubishi suy giảm trên thị trường ô tô.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4.2025 lượng tiêu thụ Mitsubishi Xpander chỉ đạt 972 xe, giảm gần 1.600 xe so với tháng 3.2025. Đây là một trong những tháng có doanh số bán xe ít nhất của Mitsubishi Xpander tính từ đầu năm đến nay (chỉ nhiều hơn tháng 1.2025 với 808 xe bán ra).

Mitsubishi Xpander Mitsubishi Xforce Tháng 1.2025 808 552 Tháng 2.2025 1053 433 Tháng 3.2025 2530 948 Tháng 4.2025 972 612

Trong khi đó, kết quả bán hàng của Xforce thậm chí còn tệ hơn "đàn anh" Xpander. Mẫu SUV đô thị 5 chỗ của Mitsubishi chỉ bán được 612 xe, giảm 336 xe có với tháng 3.2025. Kết quả này không chỉ khiến Mitsubishi Xforce tiếp tục vắng mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2025 mà còn để Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross vượt mặt trong cuộc đua doanh số ở phân khúc SUV đô thị hạng B.

Mitsubishi vẫn còn Xpander là đại diện duy nhất vẫn còn chen được chân vào top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2025, tuy nhiên với mức sụt giảm doanh số khá lớn, vị thế của Xpander trong cuộc đua này đã suy giảm đáng kể. Cụ thể, với lượng tiêu thụ đạt chưa tới 1.000 xe, Xpander từ vị trí thứ 3 rơi xuống thứ 9 trong bảng xếp hạng 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2025.

Mẫu SUV đô thị 5 chỗ của Mitsubishi chỉ bán được 612 xe, giảm 336 xe có với tháng 3.2025 Ảnh: Bá Hùng

Đáng chú ý, bước sụt giảm doanh số của Mitsubishi Xpander cũng như Xforce diễn ra trong bối cảnh cả hai mẫu xe này liên tục được phí Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) cũng như đại lý phân phối áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá. Một số phiên bản Xpander, Xforce được giảm giá thông qua hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đồng thời có thêm các gói quà tặng phụ kiện hay phiếu nhiên liệu trị giá hàng chục triệu đồng. Chính điều này làm dấy lên nghi ngại, phải chăng sức hút của bộ đôi Mitsubishi Xpander, Xforce trong mắt khách hàng đang dần suy giảm (!?).

Thực tế, Mitsubishi Xpander đang gặp phải áp lực cạnh tranh khá lớn khi các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Stargazer liên tục giảm giá, trong khi Suzuki XL7 không ngừng thay đổi, cải tiến mẫu mã. Nếu xét về giá bán, Xpander kho có thể hấp dẫn khách hàng như Hyundai Stargazer, trong khi đó ngoài kiểu dáng thiết kế; tính năng, công nghệ trên Xpander cũng không có gì nổi bật hơn so với Suzuki XL7. Thậm chí, nếu so về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng… Mitsubishi Xpander cũng lép vế hơn so với Suzuki XL7 Hybrid.

Mitsubishi Xpander đang gặp phải áp lực cạnh tranh khá lớn từ các đối thủ cùng phân khúc Ảnh: Bá Hùng

Trong khi đó, Mitsubishi Xforce sau khoảng thời gian đầu khá thành công nhờ sự mới lạ trong mẫu mã thiết kế đang dần "đuối sức" trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ở phân khúc SUV hạng B dành cho đô thị. Từ đầu năm 2025 đến nay, chưa có tháng nào doanh số bán Xforce vượt qua mức 1.000 xe/tháng.

Với hai sản phẩm chủ lực tại thị trường Việt Nam không còn giữ được mạch tăng trưởng, ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán xe cũng như vị thế của Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Số liệu từ VAMA cho thấy, trong tháng 4.2025 tổng lượng xe Mitsubishi tiêu thụ tại Việt Nam chỉ đạt 2.038 xe, giảm tới 54% so với tháng 3.2024. Qua đó, khiến Mitsubishi rơi xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2025.

Mitsubishi rơi xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2025 Nguồn: VAMA, VinFast, TC Motor

Với việc những mẫu xe nhập khẩu như Mitsubishi Triton, Attrage hay Pajero Sport đóng góp không đáng kể, doanh số bán xe cũng chưa thực sự đạt như kỳ vọng, Xpander cũng như Xforce được xem như những dòng xe chủ lực, là niềm "cứu cánh" cho Mitsubishi tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi sức hút của bộ đôi này đang dần sụt giảm, nếu không có sự thay đổi hãng xe Nhật Bản khó có thể giữ được thị phần vốn đã nỗ lực giành được trong khoảng 5 năm trở lại đây.