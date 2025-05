Sedan hạng B dưới 600 triệu: Honda City vượt Toyota Vios, Hyundai Accent hụt hơi

Tương tự thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng dù có nhiều mẫu mã được ưu đãi, giảm giá… vẫn không thể kéo dài mạch tăng trưởng trong bối cảnh sức mua chững lại. Cục diện cạnh tranh ở nhóm cuối bảng vẫn giữ nguyên trật tự, trong khi nhóm đầu có sự xáo trộn với màn tăng tốc của Honda City, trong khi Hyundai Accent tiếp tục tụt lại phía sau.

Doanh số ô tô sedan hạng B giảm gần 13%

Sau hai tháng liên tiếp tăng trưởng, phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam với 7 mẫu mã góp mặt tiếp tục được áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá bán hàng chục triệu đồng, tuy nhiên vẫn không thể giữ được nhịp tăng trưởng.

Doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 3.020 xe, giảm 442 xe tương đương 12,8% so với tháng 3.2025 Ảnh: B.H

Theo số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cho thấy, trong tháng 4.2025 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 3.020 xe, giảm 442 xe tương đương 12,8% so với tháng 3.2025, nhưng tăng 183 xe, tương đương 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, dù vẫn đạt doanh số bán trên 3.000 xe nhưng lượng tiêu thụ sedan hạng B đã sụt giảm so với tháng trước đó. "Mức giảm nhẹ doanh số trong tháng 4.2025 của phân khúc sedan hạng B hoàn toàn dễ hiểu nếu đặt trong bối cảnh sức mua sụt giảm so với tháng trước đó. Tuy nhiên, nếu so với các phân khúc khác, sedan hạng B vẫn là một trong những phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam hiện nay", anh N.T.Đ - Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Toyota chia sẻ.

Doanh số sedan hạng B Tháng 1.2025 1980 Tháng 2.2025 2343 Tháng 3.2025 3462 Tháng 4.2025 3020

Khác với sedan hạng C hay sedan hạng D… với nhiều mẫu mã lắp ráp trong nước, vận hành tiết kiệm, dễ sử dụng và nhất là giá bán "vừa miếng" với túi tiền của nhiều nhóm khách hàng khác nhau, sedan hạng B vẫn thuộc nhóm ô tô bán chạy nhất dù thị trường ngày càng cạnh tranh. Tuy nhiên, việc hầu hết các mẫu mã thuộc phân khúc này không có nhiều thay đổi, cải tiến trong thời gian gần đây cũng phần nào khiến sedan hạng B giảm sức hút với khách hàng dù liên tục được giảm giá bán thông qua các chương trình ưu đãi.

Doanh số phân khúc sedan hạng B năm 2024

Honda City "tăng tốc" vượt Toyota Vios, Hyundai Accent hụt hơi

Doanh số sụt giảm nhưng cục diện cạnh tranh ở phân khúc sedan hạng B vẫn khá hấp dẫn, đặc biệt ở nhóm dẫn đầu với cuộc đua tam mã giữa Honda City, Toyota Vios và Hyundai Accent. Trong đó, Honda City là cái tên đáng chú ý nhất phân khúc này trong tháng 4.2025 với 957 xe bán ra, tăng 267 xe so với tháng 3.2025, qua đó vượt mặt Vios để vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu.

Hyundai Accent từ vị thế của một mẫu sedan hạng B bán chạy nhất vào tháng 3.2025 đã rơi xuống vị trí thứ 3 Ảnh: B.H

So với các mẫu mã khác trong phân khúc, Honda City được đánh giá cao về khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm… bên cạnh đó, chương trình giảm giá được các đại lý áp dụng cũng giúp mẫu xe này gia tăng sức hút.

Trong khi đó, bước chững lại của Toyota Vios với chỉ 773 xe bán ra, giảm 268 xe so với tháng trước đó khiến Vios phải nhường vị trí số 1 cho Honda City. Trái với Honda City, Hyundai Accent từ vị thế của một mẫu xe sedan hạng B bán chạy nhất vào tháng 3.2025 đã rơi xuống vị trí thứ 3 khi chỉ bán được 568 xe, giảm 481 xe so với tháng trước đó. Kể từ khi bước sang thế hệ mới vào tháng 5.2024, doanh số trung bình hàng tháng của Hyundai Accent chưa bao giờ đạt được như thế hệ tiền nhiệm.

Doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam tháng 4.2025 Nguồn: VAMA, TC Motor

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Mazda2 (đạt 475 xe), Mitsubishi Attrage (đạt 190 xe), KIA Soluto (đạt 57 xe).

Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 10.805 xe, tăng 235 xe, tương đương 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Toyota Vios đang tạm dẫn đầu với 3.058 xe bán ra, Honda City đang bám sát phía sau khi doanh số cộng dồn đạt 2.958 xe.