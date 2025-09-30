3 mẫu crossover 7 chỗ rớt giá nhanh nhất thị trường xe cũ

Phân khúc crossover 7 chỗ tại Việt Nam phần lớn được khách hàng trung niên ưa chuộng vì tính đa dụng, rộng rãi, đáp ứng tốt cho gia đình từ 5 - 7 thành viên. Hiện nay, phân khúc này góp mặt những "cái tên" như Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Mazda CX-8, Peugeot 5008... Tương tự các phân khúc khác, nhóm xe crossover 7 chỗ vẫn có những mẫu mã giữ giá tốt và mất giá nhanh sau khoảng 3 năm sử dụng.

Dưới đây là 3 mẫu crossover 7 chỗ mất giá nhanh nhất sau 3 năm sử dụng:

Peugeot 5008 GT đời 2022

Với những khách hàng thích xe "mác" Châu Âu, Peugeot 5008 là mẫu xe đáng lựa chọn trên thị trường xe cũ. Thời điểm năm 2022 khi áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ, giá lăn bánh 5008 bản GT khoảng 1,46 tỉ đồng. Sau 3 năm sử dụng, mẫu xe này hiện được rao bán lại khoảng 900 triệu đồng trên thị trường xe cũ, mất giá khoảng 560 triệu đồng, tương đương khấu hao khoảng 38,3% giá trị ban đầu.

Peugeot 5008 bản GT đời 2022 mất giá nhanh trên thị trường xe cũ ẢNH: MINH NGHĨA AUTO

Peugeot 5008 mang phong cách thanh lịch, tinh tế và cao cấp với cụm đèn LED góc cạnh, lưới tản nhiệt tạo hình 3D. Bản GT được trang bị mâm kích thước 19 inch, kính hai lớp ở hàng ghế trước và kính tối màu ở hàng ghế sau. Không gian nội thất của xe độc đáo với thiết kế i-cockpit, gồm màn hình trung tâm 12,3 inch và bảng đồng hồ kích thước 10 inch, kết nối Apple Carplay và Android Auto.

So với các đối thủ trong phân khúc, Peugeot 5008 có hệ động lực khá khiêm tốn khi sử dụng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.6 lít, sản sinh công suất 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Mẫu xe này trang bị hộp số tự động 6 cấp, truyền sức mạnh đến hệ dẫn động cầu trước.

KIA Sorento 2.2D Signature AWD đời 2022

KIA Sorento 2.2 Signature AWD là bản cao cấp nhất của mẫu xe gầm chỗ 7 chỗ đến từ Hàn Quốc. Năm 2022, người dùng bỏ ra số tiền khoảng 1,45 tỉ đồng để lăn bánh mẫu xe này nhưng sau 3 năm sử dụng, giá xe cũ hiện chỉ khoảng 950 triệu đồng, tức rớt giá khoảng 500 triệu, tương đương khoảng 34,5% giá trị.

KIA Sorento bản 2.2D Signature AWD đời 2022 có giá bán khoảng 950 triệu đồng trên thị trường xe cũ ẢNH: MINH NGHĨA AUTO

Nếu so về kiểu dáng tổng thể, Sorento là mẫu xe góc cạnh, nam tính và trẻ trung nên được khách hàng trẻ ưa chuộng. Về trang bị, Sorento bản cao nhất dùng công nghệ LED ở cụm đèn trước và sau, sử dụng mâm 20 inch. Nội thất bên trong theo phong cách sang trọng với cụm màn hình đôi, đồng kích thước 12,3 inch, các chi tiết phím bấm mạ crôm, nội thất bọc da cao cấp, hệ thống âm thanh 12 loa Bose...

Về khả năng vận hành, Sorento 2.2D Signature AWD trang bị động cơ dầu tăng áp, dung tích 2.2 lít, sản sinh công suất 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Nhờ đó, mẫu xe này có thể đi những cung đường đồi núi, trơn trượt, địa hình off-road nhẹ nhàng.

Mazda CX-8 Premium AWD đời 2022

THACO phân phối Mazda CX-8 với 4 phiên bản, trong đó bản Premium AWD định vị cao cấp nhất và có giá lăn bánh khoảng 1,34 tỉ đồng thời điểm năm 2022. Sau 3 năm sử dụng, mẫu xe này hiện rao bán lại khoảng 880 triệu đồng, tương đương khấu hao khoảng 34,3% giá trị.



Mazda CX-8 chỉ có phiên bản máy xăng, ít được khách hàng ưa chuộng ẢNH: C.T

Mazda CX-8 mang đậm ngôn ngữ thiết kế KODO sang trọng và phù hợp với những khách hàng trung niên. Nội thất bên trong xe cân đối, cao cấp nhưng có phần lỗi thời. Dù vậy, CX-8 bản Premium AWD vẫn có nhiều tiện nghi nổi bật như ghế bọc da nappa, ốp gỗ, mạ crôm ở nhiều chi tiết, điều hòa 3 vùng độc lập...

Mặc dù định vị ở phân khúc crossover 7 chỗ hạng D nhưng kích thước tổng thể của CX-8 tương đối lớn, chiều dài cơ sở lên tới 2.930 mm, ngang ngửa các mẫu xe hạng E. Nhờ đó mà không gian nội thất bên trong xe tương đối rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế thứ 3 khi so với các đối thủ.

Nội thất CX-8 sang trọng nhưng có phần lỗi thời ẢNH: C.T

Mazda CX-8 trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 2.5 lít, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, truyền sức mạnh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Riêng bản Premium AWD trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Ngoài ra, điểm cộng của mẫu xe này là được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, giúp tài xế khá nhiều khi di chuyển cao tốc, quốc lộ.