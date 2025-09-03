3 ô tô cũ dưới 450 triệu nên mua chạy dịch vụ thay vì chọn Mitsubishi Xpander

Những năm gần đây, nghề chạy ô tô kinh doanh dịch vụ nổi lên như làn sóng, đó cũng là một trong những lý do giúp Mitsubishi Xpander đạt doanh số cao như hiện nay. Tuy nhiên, thay vì mua xe mới, nhiều người Việt chọn ô tô qua sử dụng để tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, nhanh thu hồi vốn.

Dưới đây là 3 mẫu ô tô cũ dưới 450 triệu đồng đáng mua để chạy dịch vụ:

Toyota Veloz Cross đời 2022: Giá khoảng 450 triệu đồng

Từng gây tranh cãi liên quan đến gian lận thử nghiệm an toàn của Daihatsu nhưng Toyota Veloz Cross ngày càng được người Việt ưa chuộng. Tham khảo thị trường xe cũ, những chiếc Veloz Cross bản tiêu chuẩn (CVT), đời 2022 hiện đang rao bán khoảng 450 triệu đồng, tùy chất xe và số công-tơ-mét (ODO).

Toyota Veloz Cross bản CVT đời 2022 hiện có giá khoảng 450 triệu đồng trên thị trường xe cũ ẢNH: TOYOTA

Xét nhu cầu mua ô tô chạy dịch vụ, mẫu xe gia đình cỡ nhỏ của Toyota đáp ứng khá nhiều yêu cầu. Đơn cử, đây là mẫu xe 7 chỗ với thiết kế thực dụng, không gian bên trong tương đối rộng rãi và trang bị tiện nghi ở mức vừa đủ. Ngoài ra, Veloz Cross được trang bị động cơ xăng 1.5 lít, sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm, vừa đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Tương tự như Xpander, đa số khách hàng mua Toyota Veloz Cross chỉ để kinh doanh dịch vụ là chính. Do đó khi mua xe cũ, người dùng cần kiểm tra đầy đủ lịch sử bảo dưỡng, số ODO, va chạm nặng và ngập nước để tránh mua phải xe kém chất lượng.

Suzuki Hybrid Ertiga đời 2022: Giá khoảng 430 triệu đồng

Tương tự Toyota Veloz Cross, Suzuki Hybrid Ertiga cũng là mẫu xe 7 chỗ thuộc phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà doanh số mẫu xe này kém xa các đối thủ khác trong phân khúc. Trên thị trường xe cũ hiện nay, Hybrid Ertiga đời 2022 đang được rao bán với giá khoảng 430 triệu đồng.

So với phần lớn các mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ trên thị trường, ưu điểm của Hybrid Ertiga là được trang bị hệ thống mild hybrid kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện. Động cơ này sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, tương đương một số mẫu xe khác trong phân khúc.

Suzuki Hybrid Ertiga sử dụng hệ thống mild hybrid, giúp tiết kiệm nhiên liệu, vận hành linh hoạt ẢNH: SUZUKI

Tuy nhiên, nhờ hệ thống hybrid nên mẫu MPV 7 chỗ này tiết kiệm xăng khá ấn tượng, góp phần giúp tối ưu chi phí nhiên liệu khi chạy dịch vụ. Ngoài ra, mô-tơ điện hỗ trợ thêm sức kéo trong quá trình tăng tốc, giúp Hybrid Ertiga vận hành linh hoạt, mạnh mẽ dù chở đủ tải.

Suzuki Hybrid Ertiga có nhiều ưu điểm đáng giá khi lựa chọn để chạy dịch vụ nhưng vẫn có một yếu tố đáng cân nhắc. Hiện tại, Suzuki Việt Nam đã ngừng bán mẫu xe này, một phần vì doanh số không đạt kỳ vọng. Do đó, ngoài phải kiểm tra kỹ khi mua xe cũ, người dùng cũng phải chấp nhận lỗi thời khi chọn mẫu xe này.

VinFast VF 5 Plus đời 2023: Giá khoảng 420 triệu đồng

Ở thời điểm hiện tại, VinFast VF 5 là một trong những lựa chọn được ưu tiên của khách hàng mua ô tô chạy dịch vụ. Đó là một trong những lý do góp phần đưa doanh số VF 5 tăng trưởng mạnh. Tham khảo thị trường xe cũ, hiện VinFast VF 5 Plus đời 2023 có giá khoảng 420 triệu đồng.

VinFast VF 5 được miễn phí sạc, chi phí bảo dưỡng thấp giúp tối ưu chi phí vận hành ẢNH: CHÍ TÂM

Khác biệt so với những mẫu xe còn lại, VF 5 là mẫu xe thuần điện và với chính sách miễn sạc pin của VinFast hiện nay, người dùng không tốn chi phí nào để sạc pin. Đó cũng là một trong số những lý do khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn hàng đầu của các bác tài hiện nay. Với bộ pin 37,23 kWh, mẫu xe này có thể đi được khoảng 326 km mỗi lần sạc đầy.

VinFast VF 5 sử dụng mô-tơ điện công suất 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, giúp vận hành mạnh mẽ, linh hoạt khi đi trong phố. Tuy nhiên, sử dụng xe điện cũng đồng nghĩa với việc người dùng cần thay đổi thói quen sạc pin so với việc đổ nhiên liệu.

Dù khá tiện lợi và tiết kiệm nhiều chi phí vận hành, bảo dưỡng... nhưng VinFast VF 5 là xe 5 chỗ ngồi, không tối ưu trong việc chở khách ở một số tình huống như những mẫu xe 7 chỗ kể trên.