3 mẫu xe sang cũ giá rẻ hơn Toyota Vios mới

Nhiều người vẫn nghĩ rằng sở hữu ô tô hạng sang phải tốn rất nhiều chi phí, từ hàng tỉ đồng trở lên. Tuy nhiên, thị trường hiện nay vẫn có rất nhiều mẫu xe sang cũ, ngoại hình, trang bị tiện nghi hiện đại nhưng giá bán chỉ khoảng 600 triệu đồng. Mức giá này thậm chí còn rẻ hơn tổng chi phí lăn bánh Toyota Vios bản 1.5G CVT (khoảng 650 triệu đồng).

Dưới đây là 3 mẫu xe sang cũ giá rẻ, đáng cân nhắc cho gia đình từ 4 - 5 thành viên:

Audi Q5 2.0 AT đời 2015: Khoảng 630 triệu đồng

Audi Q5 đời 2015 thuộc thế hệ cũ, phiên bản 2.0 AT từng có giá lăn bánh khoảng 2,2 tỉ đồng vào thời điểm 2015. Sau 10 năm sử dụng, mẫu xe sang Đức rớt giá khoảng 1,57 tỉ đồng, tương đương khấu hao mỗi năm gần 160 triệu đồng. Hiện tại, giá Q5 bản 2.0 AT đời 2015 trên thị trường xe cũ khoảng 630 triệu đồng.

Audi Q5 2015 là mẫu SUV hạng sang cũ hiếm hoi tầm giá 600 triệu đồng có hệ dẫn động bốn bánh ẢNH: N.N

Về tổng thể, Audi Q5 đời 2015 có phần hơi lỗi thời với thiết kế bầu bĩnh. Mẫu xe này chỉ được trang bị đèn pha bóng xenon, đèn định vị LED và ống xả đôi. Bên trong xe khá sang trọng với nội thất bọc da, ốp gỗ một số vị trí. Ngoài ra, Q5 2015 còn có cửa sổ trời toàn cảnh, dàn âm thanh B&O, điều hòa tự động 2 vùng và màn hình trung tâm kích thước 6,5 inch.

Về khả năng vận hành, mẫu SUV hạng sang này sử dụng động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít, công suất 222 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Sức mạnh trên truyền qua hộp số 8 cấp, đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Trong tầm giá khoảng 600 triệu, việc mua được xe Đức với hệ động lực kể trên là tương đối hiếm.

Mercedes-Benz C 200 đời 2016: Khoảng 600 triệu đồng

Dù đã gần 10 năm tuổi và thuộc thế hệ cũ, C 200 đời 2016 vẫn là mẫu xe được đánh giá cao bởi ngoại hình hiện đại, bắt mắt và được khách hàng trẻ ưa chuộng. Thời điểm đó, người dùng phải bỏ ra số tiền khoảng 1,6 tỉ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh mẫu C 200 nhưng hiện tại, giá trên thị trường xe cũ chỉ khoảng 600 triệu đồng.

Mercedes-Benz C 200 đời 2016 có ngoại hình hiện đại, sang trọng dù đã gần 10 năm tuổi ẢNH: NGUYỄN THU TRANG

Về trang bị, Mercedes C 200 2016 sử dụng cụm đèn trước sau công nghệ LED, mâm xe 5 chấu kép. Nội thất bên trong xe khá nịnh mắt với ghế bọc da, ốp kim loại ở một số vị trí. Ngoài ra, mẫu sedan hạng sang này trang bị thêm màn hình trung tâm đặt nổi, kích thước 7 inch, điều hòa tự động, đèn viền nội thất...

Thời điểm tung ra thị trường, C-Class đời 2016 có 3 phiên bản nhưng C 200 là phiên bản rẻ nhất. Do đó, động cơ 2.0 lít tăng áp tinh chỉnh công suất giảm còn 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm đi kèm với hộp số 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

BMW 320i đời 2016: Khoảng 580 triệu đồng

Đến thị trường Việt Nam từ 2012 nhưng đến năm 2016, BMW 320i vẫn không có nhiều thay đổi, nâng cấp. Thời điểm đó, người dùng chi số tiền khoảng 1,65 tỉ đồng để mua mẫu xe này nhưng hiện nay, giá trên thị trường xe cũ chỉ còn khoảng 580 triệu đồng, rớt giá nhanh hơn so với đối thủ Mercedes-Benz C 200.

BMW 320i 2016 được người dùng đánh giá cao về cảm giác lái, phù hợp với người thích "ôm" vô-lăng ẢNH: N.N

Ở thời điểm này, ngoại hình BMW 320i 2016 vẫn giữ nhiều nét nam tính dù có phần lỗi mốt theo thời gian. Nội thất của xe có khá nhiều nút bấm vật lý và cầu kỳ, trông có phần rối mắt. Dù vậy, xe vẫn có nội thất bọc da, màn hình cảm ứng trung tâm, điều hòa tự động và các kết nối ngoại vi như USB, Bluetooth... Tuy nhiên, hàng ghế sau của BMW 320i khá khiêm tốn, không quá thoải mái cho người có chiều cao khoảng 1,75 m, đi quãng đường dài.

Khả năng vận hành có lẽ là yếu tố duy nhất khiến nhiều khách hàng lựa chọn BMW 320i 2016. Khối động cơ N20 tăng áp với dung tích 2.0 lít, công suất 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm không phải mạnh nhất phân khúc nhưng nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá cao cảm giác lái, độ ổn định của xe khi vận hành.