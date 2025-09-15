Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

3 lựa chọn giá rẻ dưới 300 triệu cho người Việt muốn 'lên đời' ô tô

Đình Tuyên
Đình Tuyên
15/09/2025 21:03 GMT+7

Nếu như trước đây, để sở hữu một chiếc ô tô mới người Việt cần bỏ ra số tiền khoảng 400 triệu đồng; thì hiện tại trong tầm giá dưới 300 triệu đã có không ít mẫu mã.

Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới trong vài năm trở lại đây giúp thị trường ô tô Việt Nam ngày càng đa dạng về mẫu mã. Không chỉ vậy, chính sức ép cạnh tranh tăng dần còn khiến nền giá ô tô trong nước ngày càng thấp.

Nếu như trước đây, để sở hữu một chiếc xe mới, người dùng phải bỏ ra khoản tiền quanh ngưỡng 400 triệu đồng cho những mẫu mã thuộc nhóm ô tô cỡ nhỏ hạng A; thì thời điểm hiện tại, "giấc mơ bốn bánh" đã gần hơn bao giờ hết, khi thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều ô tô giá rẻ, khởi điểm chỉ ở mức 200 triệu đồng.

3 lựa chọn giá rẻ dưới 300 triệu cho người Việt muốn 'lên đời' ô tô- Ảnh 1.

Thị trường ô tô Việt ngày càng có nhiều mẫu xe giá rẻ, quanh mức 200 triệu đồng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Các mẫu mã này đều là xe thuần điện, định vị ở nhóm minicar, hướng đến nhóm khách hàng đô thị hoặc có nhu cầu mua xe phục vụ nhu cầu di chuyển quãng ngắn.

Wuling Hongguang Mini EV: 197 - 231 triệu đồng

Wuling Hongguang Mini EV không còn là mẫu xe quá xa lạ với người Việt. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này lần đầu được đơn vị phân phối TMT Motors giới thiệu đến người dùng trong nước vào tháng 6.2023, với mức giá từ 239 - 279 triệu đồng.

Tuy nhiên dưới sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, thương hiệu Trung Quốc buộc phải nhiều lần điều chỉnh giá bán cho Mini EV. Hiện tại, mẫu xe điện Trung Quốc có mức niêm yết cho 2 phiên bản lần lượt 197 triệu đồng và 231 triệu đồng. Là mẫu ô tô rẻ nhất thị trường.

3 lựa chọn giá rẻ dưới 300 triệu cho người Việt muốn 'lên đời' ô tô- Ảnh 2.

Wuling Hongguang Mini EV đang là mẫu ô tô có giá khởi điểm rẻ nhất, chỉ 197 triệu đồng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Wuling Hongguang Mini EV là kết quả hợp tác của liên doanh GM - SAIC - Wuling. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, màu sắc cá tính hướng đến nhóm khách hàng lần đầu mua xe hay những cá nhân, gia đình nhỏ cần một chiếc xe đi lại hàng ngày trong thành phố.

Cả hai phiên bản của Wuling Hongguang Mini EV đều lắp mô-tơ điện ở cầu sau có công suất 26,8 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm. Tốc độ tối đa theo công bố là 100 km/giờ. Pin LFP trên xe có 2 tùy chọn, loại 9,6 kWh cho phạm vi hoạt động 120 km. Lớn hơn là loại 13,9 kWh có tầm hoạt động 170 km. Hãng cung cấp bộ sạc theo xe 1,5 kW. Với nguồn điện dân dụng tại nhà 220 volt, xe cần khoảng 6,5 giờ để sạc đầy pin 9,6 kWh và 9 giờ cho bộ pin 13,9 kWh.

VinFast VF 3: 299 triệu đồng

Không lâu sau sự xuất hiện của Wuling Hongguang Mini EV, tháng 5.2024, thị trường ô tô Việt Nam chào đón thêm một mẫu xe khác cũng thuộc phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ là VinFast VF 3. Thời điểm ra mắt, mẫu xe thương hiệu Việt này được phân phối 2 tùy chọn có giá dao động từ 235 - 315 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, VF 3 chỉ còn phiên bản duy nhất bán kèm pin, giá 299 triệu đồng.

3 lựa chọn giá rẻ dưới 300 triệu cho người Việt muốn 'lên đời' ô tô- Ảnh 3.

VinFast VF 3 đang là mẫu minicar được người Việt ưu chuộng nhất

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tương tự đối thủ Wuling Hongguang Mini EV, mẫu xe VinFast cũng sở hữu thiết kế nhỏ gọn, nhưng theo phong cách SUV hầm hố hơn. Xe trang bị mô-tơ ở cầu sau, công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ trong khoảng 5,3 giây.

Ngoài ra, VF 3 sở hữu pin dung lượng 18,64 kWh, cho tầm hoạt động 210 km. Xe có tầm hoạt động công bố ở mức 210 km, mất khoảng 36 phút sạc để đạt mức pin từ 10 - 70%.

Bestune Xiaoma: 199 triệu đồng

Ngoài 2 cái tên kể trên, thị trường ô tô Việt trong năm 2025 vừa chào đón thêm một mẫu ô tô cỡ siêu nhỏ khác có tên gọi Bestune Xiaoma. "Tân binh" từ Trung Quốc cũng có kết cấu 2 cửa và 4 chỗ ngồi. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt 3.000 x 1.510 x 1.630 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 1.953 mm; định vị nằm giữa Wuling Hongguang Mini EV và VinFast VF 3.

Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma mở bán một phiên bản với giá khá dễ tiếp cận, ở mức 199 triệu đồng. Dù vậy, xe trang bị tính năng không thua kém những mẫu mã cùng phân khúc. Trong đó nổi bật có vô-lăng kiểu D-Cut, màn hình LCD kích thước 7 inch sau vô-lăng, tích hợp các tính năng giải trí cơ bản. Khu vực táp-lô bố trí các núm xoay điều chỉnh chức năng, ghế bọc nỉ, hệ thống điều hòa chỉnh tay.

3 lựa chọn giá rẻ dưới 300 triệu cho người Việt muốn 'lên đời' ô tô- Ảnh 4.

Bestune Xiaoma là mẫu xe siêu nhỏ mới nhất được mở bán trong nước

ẢNH: BESTUNE VIỆT NAM

Ở khả năng vận hành, Xiaoma trang bị mô-tơ điện gắn ở cầu sau, sản sinh công suất 26 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Đi kèm với pin lithium-ion dung lượng 13,9 kWh, mang đến khả năng di chuyển tối đa 170 km sau mỗi lần sạc đầy. Các thông số này khá tương đồng với "đồng hương" Mini EV.

Về an toàn, Xiaoma trang bị tiêu chuẩn hai túi khí, cảm biến áp suất lốp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi, camera lùi và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Tin liên quan

Xe điện siêu nhỏ bán chạy nhất Trung Quốc về Việt Nam

Xe điện siêu nhỏ bán chạy nhất Trung Quốc về Việt Nam

Mẫu xe điện giá rẻ bán chạy hàng đầu tại Trung Quốc - Wuling Hongguang Mini EV vừa xuất hiện tại Hà Nội, chưa chính thức được bán ra.

SUV siêu nhỏ: Mảnh đất màu mỡ sắp được khai thác tại Việt Nam

Ô tô điện siêu nhỏ giá rẻ hơn Honda SH

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô ô tô giá rẻ Xe giá rẻ Lên đời ô tô Mua ô tô Minicar Ô tô siêu nhỏ thị trường ô tô xe điện Ô tô điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận