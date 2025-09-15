3 lựa chọn giá rẻ dưới 300 triệu cho người Việt muốn 'lên đời' ô tô

Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới trong vài năm trở lại đây giúp thị trường ô tô Việt Nam ngày càng đa dạng về mẫu mã. Không chỉ vậy, chính sức ép cạnh tranh tăng dần còn khiến nền giá ô tô trong nước ngày càng thấp.

Nếu như trước đây, để sở hữu một chiếc xe mới, người dùng phải bỏ ra khoản tiền quanh ngưỡng 400 triệu đồng cho những mẫu mã thuộc nhóm ô tô cỡ nhỏ hạng A; thì thời điểm hiện tại, "giấc mơ bốn bánh" đã gần hơn bao giờ hết, khi thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều ô tô giá rẻ, khởi điểm chỉ ở mức 200 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt ngày càng có nhiều mẫu xe giá rẻ, quanh mức 200 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Các mẫu mã này đều là xe thuần điện, định vị ở nhóm minicar, hướng đến nhóm khách hàng đô thị hoặc có nhu cầu mua xe phục vụ nhu cầu di chuyển quãng ngắn.

Wuling Hongguang Mini EV: 197 - 231 triệu đồng

Wuling Hongguang Mini EV không còn là mẫu xe quá xa lạ với người Việt. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này lần đầu được đơn vị phân phối TMT Motors giới thiệu đến người dùng trong nước vào tháng 6.2023, với mức giá từ 239 - 279 triệu đồng.

Tuy nhiên dưới sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, thương hiệu Trung Quốc buộc phải nhiều lần điều chỉnh giá bán cho Mini EV. Hiện tại, mẫu xe điện Trung Quốc có mức niêm yết cho 2 phiên bản lần lượt 197 triệu đồng và 231 triệu đồng. Là mẫu ô tô rẻ nhất thị trường.

Wuling Hongguang Mini EV đang là mẫu ô tô có giá khởi điểm rẻ nhất, chỉ 197 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Wuling Hongguang Mini EV là kết quả hợp tác của liên doanh GM - SAIC - Wuling. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, màu sắc cá tính hướng đến nhóm khách hàng lần đầu mua xe hay những cá nhân, gia đình nhỏ cần một chiếc xe đi lại hàng ngày trong thành phố.

Cả hai phiên bản của Wuling Hongguang Mini EV đều lắp mô-tơ điện ở cầu sau có công suất 26,8 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm. Tốc độ tối đa theo công bố là 100 km/giờ. Pin LFP trên xe có 2 tùy chọn, loại 9,6 kWh cho phạm vi hoạt động 120 km. Lớn hơn là loại 13,9 kWh có tầm hoạt động 170 km. Hãng cung cấp bộ sạc theo xe 1,5 kW. Với nguồn điện dân dụng tại nhà 220 volt, xe cần khoảng 6,5 giờ để sạc đầy pin 9,6 kWh và 9 giờ cho bộ pin 13,9 kWh.

VinFast VF 3: 299 triệu đồng

Không lâu sau sự xuất hiện của Wuling Hongguang Mini EV, tháng 5.2024, thị trường ô tô Việt Nam chào đón thêm một mẫu xe khác cũng thuộc phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ là VinFast VF 3. Thời điểm ra mắt, mẫu xe thương hiệu Việt này được phân phối 2 tùy chọn có giá dao động từ 235 - 315 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, VF 3 chỉ còn phiên bản duy nhất bán kèm pin, giá 299 triệu đồng.

VinFast VF 3 đang là mẫu minicar được người Việt ưu chuộng nhất ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tương tự đối thủ Wuling Hongguang Mini EV, mẫu xe VinFast cũng sở hữu thiết kế nhỏ gọn, nhưng theo phong cách SUV hầm hố hơn. Xe trang bị mô-tơ ở cầu sau, công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ trong khoảng 5,3 giây.

Ngoài ra, VF 3 sở hữu pin dung lượng 18,64 kWh, cho tầm hoạt động 210 km. Xe có tầm hoạt động công bố ở mức 210 km, mất khoảng 36 phút sạc để đạt mức pin từ 10 - 70%.

Bestune Xiaoma: 199 triệu đồng

Ngoài 2 cái tên kể trên, thị trường ô tô Việt trong năm 2025 vừa chào đón thêm một mẫu ô tô cỡ siêu nhỏ khác có tên gọi Bestune Xiaoma. "Tân binh" từ Trung Quốc cũng có kết cấu 2 cửa và 4 chỗ ngồi. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt 3.000 x 1.510 x 1.630 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 1.953 mm; định vị nằm giữa Wuling Hongguang Mini EV và VinFast VF 3.

Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma mở bán một phiên bản với giá khá dễ tiếp cận, ở mức 199 triệu đồng. Dù vậy, xe trang bị tính năng không thua kém những mẫu mã cùng phân khúc. Trong đó nổi bật có vô-lăng kiểu D-Cut, màn hình LCD kích thước 7 inch sau vô-lăng, tích hợp các tính năng giải trí cơ bản. Khu vực táp-lô bố trí các núm xoay điều chỉnh chức năng, ghế bọc nỉ, hệ thống điều hòa chỉnh tay.

Bestune Xiaoma là mẫu xe siêu nhỏ mới nhất được mở bán trong nước ẢNH: BESTUNE VIỆT NAM

Ở khả năng vận hành, Xiaoma trang bị mô-tơ điện gắn ở cầu sau, sản sinh công suất 26 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Đi kèm với pin lithium-ion dung lượng 13,9 kWh, mang đến khả năng di chuyển tối đa 170 km sau mỗi lần sạc đầy. Các thông số này khá tương đồng với "đồng hương" Mini EV.

Về an toàn, Xiaoma trang bị tiêu chuẩn hai túi khí, cảm biến áp suất lốp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi, camera lùi và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.