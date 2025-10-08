Vì sao ô tô số tự động dễ hỏng hơn số sàn khi bị ngập nước?

Thời tiết tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam đang bước vào mùa mưa bảo, ngập lụt. Việc sử dụng ô tô thường tiềm ẩn nhiều rủi ro do hư hỏng khi đi qua các đoạn đường ngập nước. Thực tế, mỗi dòng xe được thiết kế, cấu tạo khác nhau do đó khả năng chống chọi khi đi qua các khu vực ngập nước cũng khác nhau. Nhiều tài xế thường đồn tai nhau, vào mùa mưa lũ người dùng ô tô số tự động nên hạn chế và không được chủ quan khi lái xe qua các khu vực ngập nước, bởi so với xe số sàn ô tô số tự động có cấu tạo phức tạp hơn, nhạy cảm hơn khi bị ngập nước, nhất là ở các mẫu xe đời mới có nhiều cảm biến và mạch điều khiển điện tử.

Ô tô số tự động có cấu tạo phức tạp hơn, nhạy cảm hơn khi bị ngập nước, nhất là ở các mẫu xe đời mới có nhiều cảm biến và mạch điều khiển điện tử Ảnh: B.H

Theo các kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, khả năng hư hại của xe khi ngập nước phụ thuộc vào vị trí và độ kín của các bộ phận quan trọng trên xe như hộp số, động cơ, hệ thống điện, điện tử, chứ không hoàn toàn do loại hộp số. Tuy nhiên, thực tế qua những đợt ngập lụt mới đây tại một số tỉnh thành phố khu vực miền Trung, miền Bắc cho thấy ô tô số tự động thường nhạy cảm hơn khi bị ngập nước.

Theo anh Trần Hồng Phúc, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Thủ Đức, TP.HCM: "Với xe số sàn, vấn đề thường phát sinh ở bộ ly hợp vì nó có thể bị trượt khi nước tràn vào nhưng với ô tô số tự động, hư hỏng cũng như thiệt hại có thể phức tạp hơn vì hệ thống thủy lực và các mô-đun điện tử trong hộp số rất nhạy cảm với nước".

Hộp số tự động (AT) hoặc hộp số vô cấp CVT) hoạt động dựa vào áp suất dầu thủy lực và hệ thống điều khiển điện tử để sang số. Khi nước xâm nhập, dầu hộp số dễ bị nhiễm bẩn, làm giảm khả năng bôi trơn và gây ra lỗi trong hệ thống điều khiển. Trong khi đó, xe số sàn (MT) sử dụng ly hợp cơ khí và hộp số đơn giản hơn, ít chi tiết điện tử, nên khả năng chịu nước tốt hơn.

Khi bị nước xâm nhập, dầu hộp số tự động dễ bị nhiễm bẩn, làm giảm khả năng bôi trơn và gây ra lỗi trong hệ thống điều khiển Ảnh: B.H

Với ô tô số tự động, nếu nước lọt vào dầu hộp số cũng như các bộ phận quan trọng như bộ biến mô và thân van có nguy cơ bị hư hỏng nghiêm trọng. Điều này khác với xe số sàn, thường chỉ cần thay lớp lót ly hợp hoặc dầu hộp số để phục hồi, miễn là người dùng phát hiện sớm và không cố khởi động động cơ khi xe đang ngập.

Đặc biệt, các dòng xe trang bị hộp số vô cấp CVT có cấu trúc kín nhưng phụ thuộc nhiều vào dầu truyền động. Nếu dầu bị lẫn nước, toàn bộ cụm hộp số có thể phải thay mới, chi phí lên đến hàng chục triệu đồng.

Nhìn chung, ô tô số tự động dễ hư hỏng hơn xe số sàn khi bị ngập nước, do cấu tạo phức tạp và phụ thuộc vào hệ thống điện, điện tử nhiều hơn. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại còn phụ thuộc vào cách xử lý của tài xế trong thời điểm xảy ra ngập. Do đó, người lái cần trang bị kiến thức, kỹ năng và chú ý quan sát kỹ điều kiện đường sá khi sử dụng ô tô trong mùa mưa. Quan trọng nhất là không cố gắng "liều mình" cho xe lội nước, để tránh những hư hại đáng tiếc và tốn kém chi phí để khắc phục.

Ô tô số tự động dễ hư hỏng hơn xe số sàn khi bị ngập nước, do cấu tạo phức tạp và phụ thuộc vào hệ thống điện, điện tử nhiều hơn Ảnh: B.H

Vì vậy, người lái cần trang bị kiến thức, quan sát kỹ điều kiện đường sá trong mùa mưa, và quan trọng nhất là không cố gắng "liều mình" cho xe lội nước, để tránh những hư hại đáng tiếc và tốn kém không cần thiết.