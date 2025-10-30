5 mẫu ô tô nhập khẩu hút khách nhất Việt Nam sau 3 quý đầu năm 2025

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam sau 3 quý đã qua của năm 2025 liên tục biến động, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục hút khách Việt, tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước.

Người Việt mua ô tô ngày càng chuộng xe nhập khẩu Ảnh: Bá Hùng

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khép lại 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 251.421 xe, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 131.503 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 119.918 xe bán ra, tăng 6%. Đáng chú ý, tháng 9 vừa qua cũng là tháng thứ bảy liên tiếp lượng tiêu ô tô nhập khẩu vượt xe lắp ráp trong nước. Điều này cho thấy một, người Việt mua ô tô vẫn chuộng xe nhập khẩu.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam sau 3 quý đầu năm 2025:

Toyota Yaris Cross: 9.655 xe

Mẫu ô tô nhập khẩu hút khách nhất thị trường Việt Nam sau 9 tháng đã qua của năm 2025 là Toyota Yaris Cross. Mẫu SUV hạng B này được Toyota Việt Nam (TMV) nhập khẩu từ Indonesia đã vượt qua nhiều mẫu mã khác… để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế, giá bán dễ tiếp cận đồng thời phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau… là những yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Kết thúc 3 quý đầu năm 2025, tổng doanh số Toyota Yaris Cross đạt 9.655 xe, tăng 2.757 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số gần 9.700 xe Yaris Cross đã đến tay khách Việt trong năm nay, có 504 xe thuộc phiên bản hybrid. Toyota Yaris Cross tại Việt Nam hiện có giá 650 - 765 triệu đồng, tuy nhiên phía TMV đang áp dụng ưu đãi giảm giá từ 42 - 48,5 triệu đồng cho mẫu xe này, tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Ảnh: T.M.V

Mitsubishi Xpander: 9.585 xe

Mitsubishi Xpander là một trong số ít mẫu xe được phân phối cả bản nhập khẩu cũng như lắp ráp trong nước. Bất chấp thị trường biến động, Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu ô tô dùng động cơ xăng hút khách nhất thị trường Việt Nam, trong đó đóng góp phần lớn vào kết quả bán hàng của mẫu xe này tại Việt Nam là các phiên bản Xpander nhập từ Indonesia. Sau 3 quý đã qua của năm 2025 đã có 12.438 xe Xpander mới đến tay người dùng, trong đó bản nhập khẩu chiếm tới 9.585 xe, giảm gần 2.200 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam hiện có khá nhiều lựa chọn cùng tầm giá nhưng Mitsubishi Xpander vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross), có giá 560 - 703 triệu đồng

Ảnh: B.H

Ford Everest: 8.345 xe

Mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Ford Everest được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sở hữu danh mục lựa chọn đa dạng với 6 phiên bản, giá bán 1,099 - 1,545 tỉ đồng. Nỗ lực không ngừng của Ford trong việc cải tiến, nâng cấp mẫu mã, áp dụng ưu đãi, giảm giá… giúp Ford Everest tiếp tục giữ được sức hút với khách hàng. Sau 9 tháng đã qua của năm 2025, doanh số bán Ford Everest đạt 8.345 xe, tăng 1.192 xe so với kỳ năm ngoái. Kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, hiện đại không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng vận hành linh hoạt là những yếu tố giúp Everest được nhiều người Việt lựa chọn Ảnh: B.H

Mitsubishi Xforce: 8.034 xe

Không còn tạo được cơn sốt trên thị trường ô tô Việt Nam như thời gian đầu gia nhập thị trường nhưng Mitsubishi Xforce vẫn là một trong những mẫu xe nhập khẩu bán chạy nhất. Mẫu SUV đô thị 5 chỗ nhập khẩu từ Indonesia đạt doanh số bán 8.034 xe, giảm 1.929 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh giá bán cũng như các đợt giảm giá thông qua ưu đãi, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị. Mitsubishi Xforce tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản, có giá 599 - 710 triệu đồng Ảnh: B.H

Toyota Corolla Cross: 6.161 xe

Cùng với Yaris Cross, Corolla Cross là hai mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam. Cũng có cả phiên bản máy xăng và hybrid nhưng khác với Yaris Cross, Corolla Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã cập nhật bản nâng cấp vào quý 2 năm ngoái. Kiểu dáng thiết kế thời trang, vận hành ổn định bền bỉ đồng thời có thêm lựa chọn bản hybrid… giúp Toyota Corolla Cross trở thành một trong những mẫu crossover 5 chỗ bán chạy nhất Việt Nam. Trong 3 quý đầu năm 2025, Toyota đã giao đến tay người dùng 6.161 xe Toyota Corolla Cross. Mẫu xe này hiện còn 2 phiên bản, đi kèm mức giá 820 - 905 triệu đồng Ảnh: B.H



