5 mẫu ô tô nhập khẩu hút khách nhất Việt Nam sau 3 quý đầu năm 2025

Toyota, Mitsubishi tiếp tục áp đảo danh sách những mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất thị trường Việt Nam sau 9 tháng đã qua của năm 2025, trong đó các mẫu SUV hạng B nhập khẩu như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce đang tạo được sức hút.
Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam sau 3 quý đã qua của năm 2025 liên tục biến động, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục hút khách Việt, tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước.
Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khép lại 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 251.421 xe, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 131.503 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 119.918 xe bán ra, tăng 6%. Đáng chú ý, tháng 9 vừa qua cũng là tháng thứ bảy liên tiếp lượng tiêu ô tô nhập khẩu vượt xe lắp ráp trong nước. Điều này cho thấy một, người Việt mua ô tô vẫn chuộng xe nhập khẩu.
Dưới đây là danh sách 5 mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam sau 3 quý đầu năm 2025:
