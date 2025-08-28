5 xe máy Honda nhập khẩu sắp về Việt Nam, có xe điện sản xuất Trung Quốc

Thị trường xe máy Việt Nam từ đầu năm đến nay đang từng bước hồi phục bất chấp những tác động từ chính sách. Nhu cầu mua sắm xe máy xăng tiếp tục gia tăng, cùng với xu hướng chuyển đổi sang xe điện ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện… góp phần giúp lượng xe máy mới tiêu thụ trên thị trường liên tục tăng trưởng. Theo số liệu từ chuyên trang dữ liệu xe máy toàn cầu - Motorcycles Data, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số bán xe máy hai bánh tại Việt Nam đạt 1,6 triệu xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Chính điều này tạo động lực để các doanh nghiệp kinh doanh xe máy tiếp tục nhập về các mẫu mã mới. Trong đó, có nhiều mẫu xe máy Honda nhập khẩu vốn được khách hàng ưa chuộng đang rục rịch gia nhập thị trường Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số bán xe máy hai bánh tại Việt Nam đạt 1,6 triệu xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: Chí Tâm

Những năm qua, bất chấp thị trường ngày càng cạnh tranh, Honda là vẫn thương hiệu xe máy hút khách, bán chạy nhất tại Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản vẫn chiếm hơn 70% thị phần xe máy mới bán ra hàng năm tại Việt Nam. Đáng chú ý, không chỉ xe máy xăng, các mẫu xe máy Honda nhập khẩu sắp về Việt Nam còn có một số mẫu mã Xe máy điện sản xuất tại Trung Quốc.

Dưới đây là 5 mẫu xe máy Honda nhập khẩu sắp gia nhập thị trường Việt Nam:

Honda E-VO 2025

Xe máy điện Honda E-VO mang phong cách Cafe racer đậm chất chơi do liên doanh Wuyang Honda tại Trung Quốc sản xuất, phân phối 2 phiên bản khác nhau đang rục rịch gia nhập thị trường Việt Nam. Mới đây, đại diện một cửa hàng chuyên kinh doanh xe nhập khẩu tại TP.HCM xác nhận với PV Thanh Niên, đơn vị này đang tiến hành các thủ tục để nhập khẩu Honda E-VO về Việt Nam. Trong khi đó, nhân viên bán hàng của một cửa hàng khác tại phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết, cửa hàng đang nhận đơn đặt hàng với Honda E-VO, lô xe đầu tiên sẽ được đưa về Việt Nam và phân phối từ tháng 9.2025.

Xe máy điện Honda E-VO mang phong cách Cafe racer đậm chất chơi do liên doanh Wuyang Honda tại Trung Quốc sản xuất Ảnh: Honda

Honda E-VO mang phong cách Cafe racer. Tay lái dạng clip-on nhưng thay vì tạo tư thế lái thấp, nhóm thiết kế đã chọn sử dụng yên xe thấp để tạo sự thoải mái cho người lái như xe máy bình thường. Tại Trung Quốc, Honda E-VO có hai phiên bản. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hai pin lithium 74V/84Ah có công suất tổng cộng 4,1 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Bản Pro sử dụng tới ba pin cho công suất 6,2 kWh, phạm vi hoạt động lên tới 170 km. Cả hai đều hỗ trợ sạc lên tới 1.800 Watt. Chỉ cần sạc 1 giờ, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 50 km. Cả hai phiên bản Honda E-VO đều sử dụng động cơ điện đặt giữa có công suất tối đa 15,8 kilowatt.

Honda Sundiro DM8B

Cùng với Honda E-VO, mẫu xe máy điện phổ thông Honda Sundiro DM8B cũng được một số đơn vị kinh doanh xe máy nhập khẩu xác nhận sẽ đưa về Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2025. Với kiểu dáng hiện đại, đặc trưng của dòng xe tay ga, Sundiro DM8B được ví như "PCX chạy điện". Mẫu xe này do liên doanh Sundiro Honda (Trung Quốc) phát triển và sản xuất, hướng đến phân khúc phổ thông.

Mẫu xe máy điện phổ thông Honda Sundiro DM8B cũng được một số đơn vị kinh doanh xe máy nhập khẩu xác nhận sẽ đưa về Việt Nam trong giai đoạn cuối năm Ảnh: Honda

Theo thông tin được công bố, xe sử dụng ắc quy chì 72V- 32Ah, dung lượng khoảng 2,3 kWh. Xe sẽ có hai phiên bản là Standard và Pro, với khác biệt về công suất và quãng đường di chuyển tối đa dao động từ 70 - 80 km mỗi lần sạc.

Honda Wave 125R

Mẫu xe máy số Honda Wave 125i sản xuất tại Thái Lan được nâng cấp với hàng loạt bổ sung về trang bị tiện ích, sử dụng động cơ Honda Smart Engine 125cc… Trong đó, bản Honda Wave 125R chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc dự kiến cũng được nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam. So với các phiên bản mới nhất của dòng Wave 125i "Made in Thailand", Honda Wave 125R sở hữu diện mạo nổi bật với màu sơn trắng chủ đạo, kết hợp bộ tem mới H2C độc quyền cùng một số trang bị cao cấp hơn như bộ mâm đúc màu vàng đồng nổi bật, phuộc sau Profender cao cấp, có thể điều chỉnh…

Honda Wave 125R sở hữu diện mạo nổi bật với màu sơn trắng chủ đạo, kết hợp bộ tem mới H2C độc quyền Ảnh: Honda Thái Lan

Honda Wave 125R sử dụng động cơ Honda Smart Engine dung tích 125cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm. Động cơ này có mức tiêu hao nhiên liệu 1,4 lít/100 km.

Honda Dax Royal Limited Edition

Sau hàng loạt phiên bản, dòng minibike Honda Dax tiếp tục được Honda cải tiến phát triển phiên bản mới mang tên Honda Dax Royal Limited Edition. Phiên bản này phối màu sơn đen chủ đạo kết hợp bộ decal màu vàng ánh kim mang phong cách sơn airbrush trên những chiếc ô tô độ kiểu Low Rider của Mỹ. Logo cánh chim Honda với thiết kế mang phong cách cổ điển, cùng với hình ảnh chú chó xúc xích Dachshound.

Honda Dax Royal tiếp tục được trang bị động cơ xi-lanh đơn 4 kỳ SOHC làm mát bằng không khí, phun nhiên liệu điện tử PGM-FI Ảnh: Great Bike

Đáng chú ý, Dax Royal Limited Edition tiếp tục sử dụng bộ mâm đúc nhưng 1 trong 5 chấu trên mỗi mâm có tem họa tiết tương tự thân xe. Honda Dax Royal tiếp tục được trang bị động cơ xi-lanh đơn 4 kỳ SOHC làm mát bằng không khí, phun nhiên liệu điện tử PGM-FI kèm hộp số côn tự động 4 cấp thay vì côn tay 5 cấp. Mẫu xe này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thông qua một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM

Honda CT125 Chums

Cùng với Honda Dax Royal Limited Edition, mẫu xe máy số đậm chất chơi Honda CT125 Chums sản xuất tại Thái Lan cũng chuẩn bị lên đường về Việt Nam. Honda CT125 Chums là phiên bản đặc biệt do Honda kết hợp cùng thương hiệu phụ kiện dã ngoại Chums đến từ Nhật Bản cùng phát triển và chỉ sản xuất giới hạn 300 chiếc.

Honda CT125 Chums sản xuất tại Thái Lan cũng chuẩn bị lên đường về Việt Nam Ảnh: Great Bike

Ngoại hình của mẫu xe số mang phong cách việt dã này lấy cảm hứng từ chú chim Red-Footed Booby (chim điên chân đỏ), linh vật may mắn của nhãn hàng đến từ Nhật Bản. Ngoài ra, các phụ kiện dã ngoại như baga đầu xe, ốp bảo vệ tay Barkbusters, khung bảo vệ gầm... trên Honda CT125 Chums Limited Edition được sơn đỏ. Thân xe được hoàn thiện bằng lớp sơn trắng cùng logo chú chim Booby. Honda CT125 Chums sử dụng động cơ xy-lanh đơn, 4 thì SOHC dung tích 123,94 cc, làm mát bằng gió. Đi kèm là hộp số tròn 4 cấp, khởi động bằng cần đạp.