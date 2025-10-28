Ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam, nhiều mẫu mới từ Thái Lan, Trung Quốc

Cùng với biến động về sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sau khi sụt giảm trong tháng 8 đã tìm lại nhịp tăng trưởng về cả số lượng cũng như giá trị nhập khẩu trong tháng 9.2025. Trong đó, xe sản xuất lắp ráp từ Indonesia vẫn chiếm đa số; lượng ô tô xuất xứ từ Trung Quốc cũng có chiều hướng tăng trưởng mạnh mẽ.

Lấy lại nhịp tăng trưởng, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt hơn 155.000 xe trong 9 tháng đầu năm

Bất chấp ô tô lắp ráp trong nước đang rầm rộ giảm giá bán, các mẫu mã ô tô nhập khẩu vẫn được người Việt ưa chuộng. Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra thị trường đang có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn so với xe lắp ráp trong những tháng qua. Riêng tháng 9.2025, số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước đạt 14.427 xe, tăng 14,7%; trong khi doanh số bán ô tô nhập khẩu đạt 16.261 xe, tăng 22%.

Số lượng ô tô nhập khẩu Tháng 1.2025 7226 Tháng 2.2025 17671 Tháng 3.2025 21640 Tháng 4.2025 18714 Tháng 5.2025 19042 Tháng 6.2025 18811 Tháng 7.2025 18836 Tháng 8.2025 16274 Tháng 9.2025 17295

Sức mua tăng trưởng cùng với việc người Việt ngày càng chuộng xe nhập, tạo động lực cho các doanh nghiệp phân phối ô tô tiếp tục tăng số lượng, mẫu mã ô tô mới nhập về Việt Nam. Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 9.2025 các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 17.295 xe ô tô nguyên chiếc các loại với giá trị kim ngạch đạt gần 402 triệu USD. So với tháng liền trước đó, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam nhiều hơn 1.021 xe, tương đương mức tăng trưởng 6,3%, giá trị kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 10,5%. Như vậy, sau bước sụt giảm trong tháng 8.2025, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã tìm lại nhịp tăng trưởng về cả số lượng cũng như giá trị nhập khẩu.

Với bước tăng trưởng trong tháng 9.2025, tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam sau 9 tháng đầu năm 2025 đã lên đến 155.047 xe, với tổng giá trị gần 3,42 tỉ USD; tăng 24% về số lượng và tăng 33,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải về điều này, Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý xe Mỹ tại TP.HCM cho biết: "So với năm ngoái, thị trường ô tô năm nay đã có sự tăng trưởng, đặc biệt ở phân khúc xe gầm cao đa dụng như SUV, Crossover, MPV hay bán tải… Xu hướng gia tăng về số lượng ô tô nhập khẩu từ cuối quý 3 cũng là điều dễ hiểu bởi đây là thời điểm các đại lý, thương hiệu đẩy mạnh đơn hàng để phục vụ nhu cầu thị trường vốn thường gia tăng trong những tháng cuối năm."

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam vừa tìm lại nhịp tăng trưởng về cả số lượng cũng như giá trị nhập khẩu trong tháng 9.2025 Ảnh: B.H

Ngoài những mẫu mã ô tô vốn đã hút khách trên thị trường, trong tháng qua mảng xe nhập khẩu cũng có thêm sự xuất hiện của Mitsubishi Xpander bản nâng cấp, Mini Countryman JCW, Mercedes EQB 2025... Ngoài ra, một số mẫu mã như Suzuki Fronx, BYD Seal 5 cũng được đưa về để bắt đầu mở bán từ tháng 10.2025.

Ô tô sản xuất từ Indonesia vẫn chiếm đa số, xe Trung Quốc tăng mạnh

Tương tự những tháng trước đây, ô tô nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong tổng lượng ô tô mới nhập khẩu vào Việt Nam. Trong đó, Indonesia tiếp tục là quốc gia cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam trong tháng 9.2025.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy lượng ô tô sản xuất từ Indonesia làm thủ tục thông quan vào Việt Nam trong tháng 9.2025 đạt 7.452 xe, tăng 779 xe so với tháng trước đó, giá trị nhập khẩu đạt hơn 102,1 triệu USD. Phần lớn mẫu ô tô nhập từ Indonesia là xe cỡ nhỏ hạng A, MPV 5+2 chỗ ngồi hay Crossover hạng B… Kết quả này, nâng tổng lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam sau 9 tháng đầu năm 2025 lên mức 59.407 xe.

Suzuki Fronx nhập khẩu từ Indonesia, bắt đầu phân phối tại Việt Nam từ thag 10.2025 Ảnh: Chí Tâm

Trong khi đó, lượng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan tiếp tục sụt giảm, chỉ còn 4.279 xe về Việt Nam trong tháng 9.2025, giảm 1.067 xe so với tháng trước đó. SUV 7 chỗ và xe bán tải vẫn chiếm đa số nhưng lượng xe sedan hạng D vốn có giá trị khá cao, sản xuất tại các nhà máy ở ô Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam đã giảm đáng kể. Sau 3 quý đã qua của năm 2025, các doanh nghiệp phân phối ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 51.613 xe ô tô từ Thái Lan.

Đáng chú ý, sau một thời gian tạm lắng xuống, "làn sóng" ô tô Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trở lại. Tháng 9 vừa qua đã có tới 4.095 xe ô tô sản xuất từ Trung Quốc được nhập vào Việt Nam với giá trị tương đương 142,6 triệu USD. Điều này cho thấy giá trị ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam đang có xu hướng gia tăng.

Nhiều chuyên gia nhận định, xu hướng người Việt ưu tiên lựa chọn xe nhập khẩu, đặc biệt là các dòng xe lắp ráp tại Thái Lan, Indonesia sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ô tô năng lượng mới từ Trung Quốc với các mẫu mã mới cũng sẽ tràn vào Việt Nam để tìm kiếm cơ hội cạnh tranh, mở rộng thị trường.